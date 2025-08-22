יום שישי, 22.08.2025 שעה 16:33
מאמן המבורג: דניאל פרץ יפתח עונה על הספסל

מי שעומד על הקווים של העולה החדשה, מרלין פולזין, אמר לפני פתיחת הליגה שהשוער הישראלי, שרק הצטרף מבאיירן מינכן, יתחיל את העונה כשוער שני

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ הגשים חלום שכדורגלנים בודדים מגשימים, כשחתם במדי באיירן מינכן. התקופה הקסומה הייתה חייבת להגיע לסופה מכיוון שהשוער לא שיחק כמעט בכלל והיה בעיקר שוער שני וגם שלישי, אז הוא בחר ללכת להמבורג בהשאלה ללא אופציית רכישה.

רק שגם שם נראה שהוא לא ילקק דבש. אם תחילה היה נראה שהישראלי עובר לעולה החדשה כדי סוף סוף לקבל דקות בגרמניה ולהוכיח שהוא ברמה, אז מאמן הקבוצה, מרלין פולזין, אישר היום (שישי) כשדיבר לקראת המחזור הראשון של קבוצתו בליגה העונה מול מנשנגלדבאך את מה שפרץ לא רצה לשמוע.

המבורג תפגוש את מנשנגלדבאך בחוץ בראשון ב-18:30 במשחק לא קל בכלל, אך פרץ כנראה יצפה בו מהספסל. פולזין אמר: “דניאל פרץ יתחיל את העונה כשוער השני שלנו, דניאל פרננדס יהיה השוער הראשון. פרננדס נותן לנו ביטחון כרגע, ובגלל זה אני רוצה להשאיר אותו לבינתיים בין הקורות”.

“כמו כל עמדה אחרת, אני מצפה מכולם לתת את המקסימום כדי לשמור על המקום שלהם. הוייר פרננדס נותן לקבוצה המון ביטחון”, הוסיף המאמן על השוער הראשון של המבורג מאז 2019, שפתח בשבוע שעבר בגביע.

בתקשורת הגרמנית התייחסו להחלטה: “חבל בשביל דניאל, הוא הגיע לקבוצה עם שוער ראשון יציב שהמשיך, אבל יש לו צ’אנס לאתגר את הוייר פרננדס. יהיה מעניין לראות אם ימשיך בהמבורג או שינסה לעזוב בחורף. ההשאלה מבאיירן מינכן כרגע מרגישה כמעט לא ברורה בשלב הזה".

"קבוצה בכירה מהליגה הספרדית שלחה הצעה"
