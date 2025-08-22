נערים ב': סופ"ש החל עם מבול שערים בליגת העל

חמישה ימים לאחר שליגות העל לנוער ולנערים א' יצאו לדרכן, ליגת העל של שנתון נערים ב', שתתנהל גם היא בפורמט של סיבוב משחקים מלא ולאחר מכן הקבוצות יחולקו לפלייאוף עליון (1-8) ופלייאוף תחתון (9-18). בשל החרגתה של עירוני קרית שמונה מירידת ליגה, נקבע כי האחרונה בטבלה היא זו שתרד לדרג הארציות והקבוצה שתדורג מעליה תנסה להישאר בליגה באמצעות משחק המבחן.



ליגת העל של שנתון נערים ב', מונה שלוש קבוצות "צו פיוס", שלא ישחקו העונה במהלך השבת: בית"ר ירושלים, הפועל רמת השרון ומ.כ נהלל יזרעאל. שלוש מקבוצות הליגה לא שיחקו בעונה שעברה בליגת העל של שנתון נערים ג': בית"ר ירושלים - אלופת ארצית דרום, הפועל ראשל"צ - סגנית אלופת ארצית דרום, מ.כ נהלל יזרעאל - סגנית אלופת ארצית צפון. מכבי ת"א, אלופת המדינה בשנתון נערים ג', מסומנת לאחר העונה המרשימה כקבוצה בעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר לזכייה באליפות.



שתיים מהעולות החדשות לליגה, שחגגו העפלת מהמחוז הדרומי של הליגה הארצית לליגת העל של שנתון נערים ג', החלו את העונה ביממה האחרונה ואין ספק שצפויה לשתיהן עונה מאתגרת במיוחד, בה הן עלולות למצוא את עצמן במאבקי התחתית. בית"ר ירושלים הייתה הראשונה מבין העולות לשחק, כשאירחה אמש (חמישי) את הפועל ירושלים למשחק דרבי - שהסתיים בניצחון אדום 0:1 - ועל כך בהרחבה בכתבתו של גיא עקר.

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' בטירוף בסיום (אורן בן חקון)

הבוקר (שישי) הפועל ראשל"צ אירחה את הפועל פ"ת, שבעונה שעברה סיימה במרכז טבלת ליגת העל של שנתון נערים ג' והעונה מקווה למצוא עצמה בחלק העליון של הטבלה. הפועל פ"ת, שמודרכת ע"י גיא רוזנצוויג - שהוביל בעונה שעברה את קבוצת שנתון 2009 לזכייה בגביע המדינה, הרשימה בביצועיה במיוחד במחצית הראשונה, שהסתיימה ביתרון 0:4, בזכות שערים שכבשו: איברהים קודוס (13,33), טדי וולדמיכאל (39) ואיתי אל (40).

שני השחקנים, שהבקיעו את השערים הראשונים במחצית השנייה, עלו כמחליפים בקבוצותיהם עם פתיחת המחצית השנייה. שער מהיר של שחקנה הדימונאי של הפועל פ"ת, הראל נחשון (41), העלה את האורחת ליתרון 0:5. בדקה ה-52 שער שכבש בבעיטת פנדל יאיר שברו צימק את היתרון של האורחת ל-5:1. כעבור שלוש דקות שער שכבש עוז אלון צימק את יתרון האורחת ל-5:2. בדקה ה-67 עבדאללה סרסור, שנכנס כמחליף רבע שעה קודם, כבש שער שהעלה את הפועל פ"ת ליתרון 2:6. בשלהי המשחק עוז אלון השלים צמד אישי וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 3:6 לזכות הפועל פ"ת.

גיא רוזנצוויג (באדיבות הפועל פתח תקווה)

משחקי השבת ייפתחו במשחק דרבי אזורי, מכבי נתניה תארח בשעה 08:30 את הפועל חדרה, שתי קבוצות ששיחקו בליגת העל של שנתון נערים ג'. נתניה, שסיימה את העונה שעברה במקום השישי והגיעה עד לחצי גמר הגביע, תמשיך להתבסס על אותו סגל ותקווה לעשות עונה טובה יותר. ככל שיעמוד לרשותה החלוץ הכובש, ירין אבוחצירה, ששירת בשתי העונות האחרונות גם את קבוצת שנתון 2009, כך יגדלו סיכויי ההצלחה שלה. מנגד, הפועל חדרה, שסיימה את העונה במקום השלישי, אחרי התחלת עונה מצוינת והיחלשות שנבעה מעזיבת שחקני מפתח בהתקפה. חדרה עברה רענון משמעותי בסגלה והיא תקווה להישאר בחלק העליון של הטבלה.



בשעה 11:00 הפועל באר שבע, שסיימה עונה בחלק התחתון של מרכז הטבלה, תארח את הפועל ר"ג - שסיימה עונה במקום ה-15 וירדה לליגת המשנה, בעקבות הפסד 2:1 במשחק המבחן מול הפועל ראשל"צ. בשתי הקבוצות נרשמו הרבה שינויים בסגלים. להפועל באר שבע זה יוכל לעזור לעשות עונה טובה יותר בחלק העליון של הטבלה, הפועל ר"ג תקווה להיראות טוב הרבה יותר ולהיות איתנה יותר במאבקים בליגה.



בשעה 16:30 הפועל ת"א תארח את הפועל רעננה. שתי קבוצות שעברו הרבה שינויים בסגלן. הפועל ת"א, שהגיעה עד לגמר הגביע, קלטה לשורותיה לא מעט שחקנים, חלקם צברו בעונה שעברה ניסיון בקבוצה השנייה של המועדון, ששיחקה בליגת מרכז של שנתון נערים ב'. בהפועל ת"א נבנתה קבוצה עם שאיפות לסיים הרבה יותר גבוה מהמקום השביעי. מנגד, הפועל רעננה, שסיימה עונה בחלק התחתון של מרכז הטבלה, נראה שגם העונה תהיה סביב אזור מרכז הטבלה.

שחקני מכבי חיפה נערים ג' חוגגים עם הגביע וחולצה לזכר גדי קינדה (ההתאחדות לכדורגל)

בשעה 17:00 תארח מ.ס אשדוד את עירוני קרית שמונה. אשדוד סיימה את העונה שעברה במקום החמישי והיא תקווה יחד עם כמות נכבדת של מצטרפים חדשים להיות פקטור במאבקי הצמרת. מנגד, עירוני קרית שמונה, שזוכה גם העונה להחרגה מירידת ליגה, סיימה את העונה שעברה במקום האחרון בטבלה, נודדת בין מגרשי אימון בצפון וקשה לראות תסריט אחר מלבד עונה נוספת בתחתית הטבלה.



בשעה 19:30 ייערך המשחק הפיקנטי של השבת, מכבי פ"ת תארח מחזיקת הגביע וסגנית האלופה, מכבי חיפה - שנהנית מהתקפה עוצמתית ובראשה מלך שערי הליגה, אריאל דורה, בנו של יוסי - קשר עם עבר נכבד בליגות הבכירות. מכבי פ"ת סיימה את העונה שעברה במקום הרביעי. שתי הקבוצות ביצעו שינויים נקודתיים בסגליהן במטרה לתת פייט חזק הרבה יותר במאבקי הצמרת לאלופה, מכבי ת"א, שזכתה בעונה שעברה באליפות בפער ניכר על יריבותיה.



ביום ראשון מ.כ נהלל יזרעאל תארח את מכבי ת"א - אלופת המדינה, שהפסידה לאורך העונה שעברה רק במשחק ליגה אחד. הקבוצה מהעמק, שעשתה עונה מצוינת בארצית צפון, קלטה לשורותיה שחקנים רבים מרחבי הצפון והיא שואפת להיות הפתעת העונה, אך לא מן הנמנע שנכונו לה בעונה ראשונה בליגת העל מאבקים בחלק התחתון של הטבלה. המשחק הראשון של העונה זימן לה מפגש מול מכבי ת"א, שמגיעה אחרי עונת שיא בשנתון נערים ג' תחת עידן ביטון. מכבי ת"א עברה לפיקודו של יהונתן סופר, ששימש כעוזרו של מיכאל זנדברג באימון קבוצת הנוער. הציפיות מקבוצה כל כך איכותית ועוצמתית הן בהתאם בעונה כזאת.

שחקני מכבי תל אביב נערים ג' חוגגים (שחר גרוס)

ביום שלישי, בשעה 19:45, תארח הפועל רמת השרון את בני יהודה ת"א. רמת השרון סיימה את העונה שעברה במקום ה-16 בטבלת ליגת העל, ובעקבות הבעיות הקשות הפוקדות את המועדון, התקשתה להתחזק משמעותית ונראה כי צפויה לה עונה נוספת של מאבקים בתחתית הטבלה. בני יהודה ת"א, שעברה לפיקודו של אביב ריין, שערך רענון משמעותי בסגלה של הקבוצה, תקווה אחרי עונה בקו האמצע של ליגת העל להיות גבוה יותר באזור מרכז הטבלה.