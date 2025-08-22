נערים ב': מועדון ספורט אשדוד עם הפנים למעלה

קבוצת שנתון 2010 של מ.ס אשדוד הייתה לאחת מהקבוצות הלוהטות בשליש האחרון של העונה שעברה, בליגת העל של שנתון נערים ג', בה הודרכה ע"י תמיר טובול. בעשרת המחזורים האחרונים זכתה הקבוצה בתשעה ניצחונות, שסייעו לה לסיים את העונה במקום החמישי בטבלה. הסיומת המצוינת של העונה בהחלט מעלה את הציפיות מהקבוצה לקראת העונה הזו בליגת העל של שנתון נערים ב', עונה שאותה תפתח הקבוצה בשבת הקרובה עם משחק ביתי מול עירוני קרית שמונה, שסיימה את העונה שעברה בירכתי הטבלה וגם העונה זוכה להחרגה מירידת ליגה.

מ.ס אשדוד עברה בקיץ האחרון רענון מסוים בסגלה. הקבוצה נפרדה ממספר שחקנים בהם הבלם אפק מור, שעבר להפועל ת"א, והחלוץ אריאל חג'ג', שכבש שלושה שערים בעונה שעברה ועבר למכבי פ"ת. הקבוצה קלטה מספר שחקנים, שלא שיחקו בעונה שעברה בליגת העל, בהם שני שחקנים ששיחקו בשורות א.ס "האדומים" אשדוד, ששיחקה במחוז הדרומי של הליגה הארצית והתפרקה לאחרונה: שחקן ההתקפה יגל אדרי, שהבקיע 11 שערים והקשר האחורי תומר לוי. עם זאת, מ.ס אשדוד תמשיך להישען על שחקני המפתח שלה בעונה שעברה, בחלק ההתקפי אלו שני המבקיעים המצטיינים: רוי אביטן, מלך שערי הקבוצה עם 18 שערי ליגה ואילון גמליאל, שכבש 15 שערי ליגה. בחלק ההגנתי על השוער טוהר פרוים והקשר האחרוי אריאל יפרח, קפטן הקבוצה.

בקיץ האחרון תפס את הפיקוד על קבוצת שנתון 2010 של מ.ס אשדוד המאמן, דן ברמבוים, שהגיע אחרי עונה מוצלחת בקבוצת הדרום של הפועל ת"א בשנתון ילדים א', שאותה הוביל עד לשלב חצי גמר גביע המדינה. ברזומה האימון של ברמבוים פרקי אימון במחלקות הנוער של המועדונים הבכירים בעיר פ"ת ובמחלקת הנוער של הפועל הרצליה. ברמבוים מגיע חדור מוטיבציה ואמונה ובראיון ל-VOLE משתף אותנו בתמונת המצב העדכנית של הקבוצה ובשאיפותיה לקראת העונה הקרובה.

שחקני נערים ב' של אשדוד בערב גיבוש (באדיבות המועדון)

דן, איך עבר עליכם מחנה האימונים?

"מחנה האימונים היה אינטנסיבי, ממוקד ומדויק. שמנו דגש על חיזוק עקרונות המשחק שלנו – קצב גבוה, שליטה בכדור, תיאום בין החוליות ומשמעת טקטית. שילבנו גם הרבה עבודה מנטלית וגיבוש כדי לבנות קבוצה מלוכדת וחזקה. האווירה הייתה מצוינת – שחקנים מחויבים, רעבים להצליח, ומוכנים לעבוד קשה. במשחקי האימון ראינו התקדמות ממשחק למשחק, מה שנתן לנו ביטחון לקראת פתיחת העונה".

מה הביא אותך למ.ס אשדוד ואיך ההתרשמות שלך מהמועדון עד עכשיו?

"מ.ס אשדוד הוא מועדון עם מסורת של פיתוח שחקנים, סגנון כדורגל התקפי ואמונה בדרך ארוכת טווח – וזה מאוד מתחבר לערכים שלי כמאמן. מהרגע הראשון הרגשתי פה פתיחות, שיתוף פעולה ורצון אמיתי להצליח יחד. הצוות, השחקנים וההנהלה נותנים את כל הכלים כדי שנוכל למצות את הפוטנציאל של הקבוצה, ואני שמח להיות חלק מהדרך הזאת".

מה השינויים שביצעת בסגל ובסגנון האימונים והמשחק בהשוואה לקודם?

"קיבלתי קבוצה מאוד מוכנה, בשלה ותחרותית, בזכות העבודה הטובה שנעשתה כאן לפניי. לא היה צורך לבצע שינויים גדולים, אלא רק להוסיף נגיעות קטנות מהסגנון שלי כדי להמשיך ולפתח את הדרך שהתחילה כאן".

מה המטרות המקצועיות וההישגיות בעונה הזו?

"מבחינה מקצועית – לפתח קבוצה עם זהות ברורה, שחקנים שמשתפרים ומשתכללים בכל שבוע, ולהטמיע עקרונות עבודה שישרתו אותנו לאורך כל העונה. מבחינה הישגית – להיות קבוצה תחרותית, שמביאה נקודות בכל משחק, ושואפת להיות בצמרת. המטרה היא לשלב תהליך התפתחותי עם תוצאות בשטח".