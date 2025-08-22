יום שישי, 22.08.2025 שעה 16:35
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

פפ אישר שרודרי כשיר: הוא עדיין הטוב בעולם

מאמן סיטי אישר שהכוכב יחזור למגרש, כשגם פודן ישוב. סאביניו וגבארדיול בחוץ. גווארדיולה על ההוצאות של ליברפול וארסנל: "מסתבר שזה לא רק סיטי"

|
רודרי (IMAGO)
רודרי (IMAGO)

לאחר ההצגה מול וולבס במחזור הפתיחה, מנצ’סטר סיטי נערכת למשחק גדול במחזור השני כשתארח את טוטנהאם מחר (שבת) ב-14:30. לקראת המשחקים, הקבוצה ערכה מסיבת עיתונאים בהובלת המאמן פפ גווארדיולה.

פפ סיפק עדכונים בנוגע לפציעות: “רודרי ופיל (פודן) היו בחוץ במשחק הקודם רק בגלל שלא התאמנו מספיק ולא היו בקצב. הם לא היו מוכנים ל-90 דקות, אבל הם מוכנים למשחק מול טוטנהאם. קובאצ’יץ’, גבארדיול וסאביניו בחוץ למשחק”.

הוא הוסיף על החשיבות של רודרי לקבוצה: “אני רק רוצה אותו עקבי, זה הכל. אין לי ספק לגבי האיכות שלו, נכון לעכשיו, הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם. עוד כמה חודשים מישהו אחר ייבחר, אבל זה עדיין הוא כרגע. אין לי ספקות, רק צריך עקביות, אימונים, משחקים, דקות והכל יהיה בסדר”.

רודרי, "עדיין השחקן הכי טוב בעולם" (IMAGO)רודרי, "עדיין השחקן הכי טוב בעולם" (IMAGO)

המאמן נשאל על ההוצאות הגדולות של ליברפול וארסנל הקיץ, וענה בציניות: “מסתבר שזה לא רק מנצ’סטר סיטי, נכון? אני יודע שמבקרים אותנו על הנושא, אבל לא אקח חלק במשחק הזה. כל קבוצה תעשה מה שטוב לה, ואני יודע שהמאזן הכלכלי שלנו ב-10 שנים האחרונות מדהים”.

גווארדיולה אישר שאדרסון כשיר למשחק, ונשאל אם הוא או טראפורד יפתחו בשער: “אקבל החלטה מחר או היום אחרי ארוחת הערב. שחקנים חדשים תמיד מביאים אנרגיות, וג’יימס (טראפורד) הביא רצון לשחק. אני מרוצה מההופעה הראשונה שלו”.

