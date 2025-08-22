יום שישי, 22.08.2025 שעה 16:35
 מזרח 
5234-4227סינסינטי1
5126-4427פילדלפיה יוניון2
4731-4427נאשוויל3
4735-5327אורלנדו סיטי4
4539-5324אינטר מיאמי5
4537-4226קולומבוס קרו6
4439-4527שארלוט7
4130-3625ניו יורק סיטי8
3944-5026שיקאגו פייר9
3937-4227ניו יורק רד בולס10
2837-3326ניו אינגלנד רבולושן11
2334-2726טורונטו12
2249-3126אטלנטה יונייטד13
2048-2527מונטריאול14
2052-2327די.סי. יונייטד15
 מערב 
5233-5227סן דייגו אפ.סי1
4730-4427מינסוטה יונייטד2
4629-4426ונקובר ווייטקאפס3
4136-4326סיאטל סאונדרס4
4030-4324FC לוס אנג'לס5
3737-3526פורטלנד טימברס6
3641-3627קולורדו ראפידס7
3529-2425אוסטין8
3247-5027סן חוזה ארת'קווייקס9
3133-2726ריאל סולט לייק10
2946-3826דאלאס11
2942-3326יוסטון דינמו12
2450-3726קנזס סיטי13
2144-2926סנט לואיס סיטי14
1655-2926לוס אנג'לס גלאקסי15

מאמן ניו אינגלנד שיתף: מועד הבכורה של תורג'מן

קיילב פורטר על חלוץ הרכש: “זה נותן לנו עוד אפשרות התקפית, בטווח הקצר ובטווח הארוך. משתמשים במנגנון ה-U22 כדי להמשיך לבנות סגל תחרותי יותר”

דור תורג'מן (IMAGO)
דור תורג'מן (IMAGO)

דּוֹר תורג’מן עדיין לא הגיע לניו אינגלנד, אבל המאמן הראשי קיילב פורטר כבר מתרגש מהפוטנציאל שלו על המגרש. תורג’מן חתם עד עונת 2028 ב־MLS, עם אופציה לעונת 2029, והוא יצטרף לניו אינגלנד לאחר קבלת ויזת ה־P-1 שלו ותעודת ההעברה הבין-לאומית. במדי מכבי תל אביב רשם 32 שערים ו־10 בישולים ב־114 הופעות.

בעונת 2024/25 כבש 16 שערים ב־32 משחקים, כשמכבי תל אביב זכתה באליפות שנייה ברציפות. בנוסף, יש לו חמישה שערים וחמישה בישולים במסגרות אירופאיות, בליגה האירופית, במוקדמות הליגה האירופית ובמוקדמות הקונפרנס ליג.

כשדיבר עם העיתונאים, פורטר הדגיש את היכולות ההתקפיות של תורג’מן: “שחקן טוב, צעיר”, אמר המאמן. “יש לו איכות ברחבה. הוא סקורר טבעי. הוא נייד, יודע לזוז, אתלטי. הוא יכול גם ליצור לעצמו לבד, עם דריבל אם צריך. פרופיל טוב, ושוב, שחקן צעיר עם איכות. זה נותן לנו עוד אפשרות התקפית, בטווח הקצר ובטווח הארוך, וזה כמובן היה הגיוני, כי אנחנו משתמשים במנגנון ה־U22 כדי להמשיך לבנות סגל חזק ותחרותי יותר”.

שחקני ניו אינגלנד (רויטרס)שחקני ניו אינגלנד (רויטרס)

ההחתמה של תורג’מן מגיעה לאחר עונה מאכזבת במיוחד של ליאו קאמפנה. החלוץ כבש רק חמישה שערים העונה לאחר שנרכש תמורת יותר מ־2 מיליון דולר בכספי General Allocation Money. בעוד שפורטר הדגיש שתורג’מן הוא השקעה לעתיד, הוא גם ציין שיש לו גמישות לשחק ככנף או לצד חלוץ נוסף בחוד. עבור שחקן כמו קאמפנה, שמתקשה מאוד, ייתכן שחבר לחוד יהיה סיוע משמעותי לאקוואדורי.

“אני חושב שהוא ורסטילי, הוא יכול לשחק לבד או בשפיץ עם עוד חלוץ”, אמר פורטר. “הוא אפילו יכול לשחק באגף, כך שהפרופיל שלו לא חד ממדי. כנראה שיהיו לו ארבעה או חמישה משחקים העונה, ולכן חשוב שאנשים יבינו את זה. מדובר בשחקן בן 21 שעובר לקבוצה חדשה, לליגה חדשה, ולכן ההשפעה הגדולה תגיע יותר בעתיד. אבל זה נהדר שיש לנו אותו כדי לסיים את העונה. זה נותן לנו עוד אפשרות, וכפי שאתם רואים, אנחנו מעט קצרים בחלק הקדמי של הקבוצה מבחינת עומק”.

מאוחר יותר, פורטר חשף בתחנת ‘98.5 The Sports Hub’ שתורג’מן עשוי לערוך את הופעת הבכורה שלו ב־13 בספטמבר, כשקיימת אפשרות שישחק כבר מול שיקגו ב־6 בספטמבר, אם כל הניירת תושלם והוא לא יזומן לנבחרת ישראל.

