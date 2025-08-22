יום שישי, 22.08.2025 שעה 16:23
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

"עזיבה מיידית": הקטור פורט בדרך לפרמייר ליג

שחקן ברצלונה לא התאמן ברקע האפשרות שיעבור בהשאלה לווסטהאם, כאשר הוא התעקש לא להימכר כי הוא משוכנע שיש ביכולתו להצליח אצל אלופת ספרד בעתיד

|
הקטור פורט (IMAGO)
הקטור פורט (IMAGO)

הקטור פורט, אחד משחקני הבית של ברצלונה, נמצא בימים האחרונים במרכז ההתרחשויות סביב שוק ההעברות של המועדון. בעוד הסגל של האנזי פליק ממשיך בהכנות למשחק הקרוב מול לבאנטה, המגן הצעיר לא נכח באימון האחרון, בהיתר מהמועדון, על מנת לקדם את עזיבתו הצפויה שעשויה לקרות מיידית.

במהלך השבוע האחרון נפגש סוכנו של פורט עם דקו, המנהל המקצועי של ברצלונה, כדי לבחון את האפשרויות שעומדות בפני השחקן. המטרה שהוצבה מראש הייתה ברורה: למצוא עבורו מסגרת שתבטיח דקות משחק רציפות ותאפשר לו להתפתח, גם אם המשמעות היא עזיבה זמנית.

פורט לא הצליח להשתלב בסגל הראשון של בארסה בעונה האחרונה. למרות שהראה יכולת טובה בדקות המעטות שקיבל, הוא לא זכה לאמון אמיתי מצדו של פליק, שהעדיף ברוב המקרים את ז'ול קונדה בעמדת המגן הימני, ואף השתמש באריק גארסיה כשקונדה נעדר. גם בקדם העונה הנוכחי כמעט ולא שותף, ובברצלונה הבינו שעליו למצוא קבוצה אחרת אם ברצונו להתקדם.

הקטור פורט (IMAGO)הקטור פורט (IMAGO)

לכן, ההחלטה המסתמנת היא יציאה בהשאלה, כאשר פורט עצמו התעקש שהמהלך יהיה זמני בלבד. המגן הצעיר הבהיר כי מטרתו היחידה היא להצליח בעתיד במדי ברצלונה, ולכן לא יסכים לעסקה שתסגור בפניו את הדלת לחזרה.

הקבוצה שמובילה במרוץ לצרפו היא ווסטהאם מהפרמייר ליג. הלונדונים ניהלו לאחרונה מגעים עם ברצלונה, תחילה בנוגע למארק קסאדו, אך כשהשחקן סירב לעזוב, העבירו את תשומת הלב לפורט. ווסטהאם מוכנה להציע שכר משופר לשחקן ולהעניק לו דקות משחק, ופורט מצדו רואה בעסקה הזו צעד נכון לקריירה.

גם קבוצות נוספות כבר הביעו עניין: אברטון מהפרמייר ליג, קומו מהסרייה א’ האיטלקית, ואפילו מיורקה מהליגה הספרדית, אם תמכור את פבלו מפאו לסביליה. עם זאת, התחושה היא שווסטהאם קרובה יותר לסגור את ההשאלה, אלא אם תתרחש הפתעה של הרגע האחרון.

צפוי להישאר. קסאדו (IMAGO)צפוי להישאר. קסאדו (IMAGO)

בברצלונה מציינים כי אף שמדובר בשחקן שלא הרוויח שכר גבוה במיוחד, עצם עזיבתו תסייע לפנות מקום בתקרת השכר, דבר הכרחי עבור רישום שחקנים חדשים. בסביבת המועדון לא שוללים גם אפשרות להכניס סעיף רכישה חוזרת, מתוך אמונה שערכו של פורט עוד יעלה בשנים הקרובות.

פורט, שעלה לבוגרים בעונה שעברה בעקבות חוסר היכולת של ברצלונה להשאיר את ז’ואאו קאנסלו או לצרף מגן ימני חדש, מצא עצמו במהרה מחוץ לתוכניות. עתה, פחות מעשרה ימים לפני סגירת החלון, ברור לכולם שהעברה היא בלתי נמנעת.

ההחלטה צפויה להתקבל בימים הקרובים, כשברצלונה והקטור פורט שואפים לסגור את העסקה במהירות, מתוך הבנה שהזמן אוזל. נכון לעכשיו, הפרמייר ליג נראית כתחנה הבאה של המגן בן ה־20, שיוצא לדרך חדשה, אך עם עיניים נשואות בחזרה לקאמפ נואו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */