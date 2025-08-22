בצבעי כחול ולבן: החולצה החדשה של בני יהודה

לקראת פתיחת העונה החדשה, שתצא לדרך הסופ”ש, בני יהודה הציגה היום (שישי) את החולצה השלישית שלה, כשהיא בצבעי כחול ולבן, ללא הלוגו הכתום ו”הרבה מעבר לחולצת משחק של קבוצת כדורגל”.

בהודעת המועדון נכתב: “החולצה היא הצהרה של זהות ושל מחויבות והיא מחווה למדינת ישראל, לצבעיה, למשפחות השכולות, לנופלים, לפצועי הגוף והנפש ולאנשים שחייהם השתנו ללא היכר. מאז אותו בוקר של 7 באוקטובר הפך המועדון לבית עבור סיפורי המלחמה וחרט על דגלו את ההנצחה וההוקרה.

“על כל החולצה מתנוסס בגאווה האריה המסמל את הדרך שלנו כעם. עם שלא נשבר לעולם ותמיד יודע לקום מחדש ברגעים הקשים. עם שממשיך לחיות בדרך ייחודית, מלאה בכוח ובאמונה. החולצה החדשה משלבת אמנות, זהות וערכים ותהווה חלק בלתי נפרד מהמסע של המועדון והקהל שלנו בעונה הקרובה. נסיים בתפילה כנה לחזרתם של החטופים מן השבי”.