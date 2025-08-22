יום שישי, 22.08.2025 שעה 14:27
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

בצבעי כחול ולבן: החולצה החדשה של בני יהודה

רגע לפני פתיחת העונה, הקבוצה משכונת התקווה הציגה את המדים השלישיים ללא הלוגו הכתום: "מחווה למדינת ישראל וזה מסמל עם שלא נשבר ויודע לקום"

|
שחקני בני יהודה עם החולצה החדשה (באדיבות המועדון)
שחקני בני יהודה עם החולצה החדשה (באדיבות המועדון)

לקראת פתיחת העונה החדשה, שתצא לדרך הסופ”ש, בני יהודה הציגה היום (שישי) את החולצה השלישית שלה, כשהיא בצבעי כחול ולבן, ללא הלוגו הכתום ו”הרבה מעבר לחולצת משחק של קבוצת כדורגל”. 

בהודעת המועדון נכתב: “החולצה היא הצהרה של זהות ושל מחויבות והיא מחווה למדינת ישראל, לצבעיה, למשפחות השכולות, לנופלים, לפצועי הגוף והנפש ולאנשים שחייהם השתנו ללא היכר. מאז אותו בוקר של 7 באוקטובר הפך המועדון לבית עבור סיפורי המלחמה וחרט על דגלו את ההנצחה וההוקרה.

“על כל החולצה מתנוסס בגאווה האריה המסמל את הדרך שלנו כעם. עם שלא נשבר לעולם ותמיד יודע לקום מחדש ברגעים הקשים. עם שממשיך לחיות בדרך ייחודית, מלאה בכוח ובאמונה. החולצה החדשה משלבת אמנות, זהות וערכים ותהווה חלק בלתי נפרד מהמסע של המועדון והקהל שלנו בעונה הקרובה. נסיים בתפילה כנה לחזרתם של החטופים מן השבי”.

החולצה השלישית של בני יהודה (באדיבות המועדון)החולצה השלישית של בני יהודה (באדיבות המועדון)
