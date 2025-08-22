"יש תחושה שאפשר לעשות העונה דברים גדולים"

אחרי ה-0:2 המרשים על הפועל באר שבע בטרנר בחצי גמר גביע הטוטו, בהפועל תל אביב מגיעים בשיא האנרגיות ובהתרגשות גדולה לקראת משחק הבכורה בחזרה לליגת העל, כשמחר (שבת, 20:15) יארחו האדומים את הפועל קריית שמונה באצטדיון בלומפילד.

במועדון נערכים לערב חגיגי עם יותר מ-15 אלף אוהדים שצפויים לדחוף את הקבוצה אחרי החזרה לליגת העל בעידן הבעלים אדמונד ספרא. “יש התרגשות גדולה, רוצים לפתוח ברגל ימין מול הקהל שלנו”, אמרו בחודורוב, “יש תחושה שאפשר לעשות דברים גדולים העונה, אבל כדי שזה יקרה כולם צריכים להיות יותר מחויבים ויותר רעבים, כמו שהיה בטרנר”.

מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, שפתח את קדם העונה שלו בצורה נהדרת עם העפלה לגמר גביע הטוטו, מתכנן לעלות בהרכב דומה מאוד לזה שניצח את באר שבע פרט לשתי התלבטויות מרכזיות. סתיו טוריאל, שעדיין סובל מרגישות ולא התאמן כמעט כל השבוע, יעבור מבחן כשירות ביום המשחק. ובמרכז ההגנה ברדה שוקל האם להעניק הופעת בכורה לבלם הברזילאי החדש צ’יקו או להמשיך עם זיו מורגן.

סתיו טוריאל. יהיה כשיר? (חגי מיכאלי)

דניאל דאפה ימשיך להוביל את החוד. ברדה הבהיר לחניכיו שהקהל והאווירה יתנו דחיפה אדירה, לכן יצטרכו להימנע מהתלהבות יתר ולהמשיך את מחויבות על הדשא. "אסור להתרגש יתר על המידה, אפילו שיהיה מיוחד מחר", הדגיש ברדה בפני שחקניו, תוך שהוא מזכיר את האתגר שמציבה קריית שמונה: קבוצה צעירה, פיזית ובשורותיה משחקים זרים איכותיים. אחד מהם הוא אנתוני לימבומבה, חברו לשעבר של ברדה מימיו בגנק הבלגית.