יום שישי, 22.08.2025 שעה 13:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

"יש תחושה שאפשר לעשות העונה דברים גדולים"

התרגשות שיא בהפועל ת"א לקראת החזרה לליגת העל מחר ב-20:15 מול ק"ש: "יהיה מיוחד". מעל 15,000 יגיעו לבלומפילד, 2 דילמות לברדה. וגם: מצב טוריאל

|
שחקני הפועל ת
שחקני הפועל ת"א חוגגים (חגי מיכאלי)

אחרי ה-0:2 המרשים על הפועל באר שבע בטרנר בחצי גמר גביע הטוטו, בהפועל תל אביב מגיעים בשיא האנרגיות ובהתרגשות גדולה לקראת משחק הבכורה בחזרה לליגת העל, כשמחר (שבת, 20:15) יארחו האדומים את הפועל קריית שמונה באצטדיון בלומפילד.

במועדון נערכים לערב חגיגי עם יותר מ-15 אלף אוהדים שצפויים לדחוף את הקבוצה אחרי החזרה לליגת העל בעידן הבעלים אדמונד ספרא. “יש התרגשות גדולה, רוצים לפתוח ברגל ימין מול הקהל שלנו”, אמרו בחודורוב, “יש תחושה שאפשר לעשות דברים גדולים העונה, אבל כדי שזה יקרה כולם צריכים להיות יותר מחויבים ויותר רעבים, כמו שהיה בטרנר”.

מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, שפתח את קדם העונה שלו בצורה נהדרת עם העפלה לגמר גביע הטוטו, מתכנן לעלות בהרכב דומה מאוד לזה שניצח את באר שבע פרט לשתי התלבטויות מרכזיות. סתיו טוריאל, שעדיין סובל מרגישות ולא התאמן כמעט כל השבוע, יעבור מבחן כשירות ביום המשחק. ובמרכז ההגנה ברדה שוקל האם להעניק הופעת בכורה לבלם הברזילאי החדש צ’יקו או להמשיך עם זיו מורגן.

סתיו טוריאל. יהיה כשיר? (חגי מיכאלי)סתיו טוריאל. יהיה כשיר? (חגי מיכאלי)

דניאל דאפה ימשיך להוביל את החוד. ברדה הבהיר לחניכיו שהקהל והאווירה יתנו דחיפה אדירה, לכן יצטרכו להימנע מהתלהבות יתר ולהמשיך את מחויבות על הדשא. "אסור להתרגש יתר על המידה, אפילו שיהיה מיוחד מחר", הדגיש ברדה בפני שחקניו, תוך שהוא מזכיר את האתגר שמציבה קריית שמונה: קבוצה צעירה, פיזית ובשורותיה משחקים זרים איכותיים. אחד מהם הוא אנתוני לימבומבה, חברו לשעבר של ברדה מימיו בגנק הבלגית.

פרימור: המטרות שלנו הן להיות בצמרת
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */