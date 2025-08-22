נפוצים וסודיים: מאחורי סעיפי השחרור בכדורגל

פעם סעיפי שחרור היו כמעט גימיק, היום הם אחד הנושאים הכי בוערים בכדורגל העולמי. דמיינו אילו מריבות היו יכולות להיחסך אם למשל אלכסנדר איסאק היה חותם בניוקאסל עם סעיף שחרור של 120 מיליון ליש”ט. מצד שני, אולי באמת יש לו סעיף כזה, פשוט סודי? אולי הוא כבר פג תוקף, אולי ייכנס לתוקף רק בתנאים מסוימים, או אולי תקף רק בימים של ירח מלא.

בין "בייאאוט" ל"סעיף שחרור"

חשוב להבין: סעיף שחרור שונה מעט מסעיף ה"בייאאוט" הנפוץ בספרד. החוק הספרדי מחייב כל עובד, כולל כדורגלן, לאפשר לעצמו להשתחרר מהחוזה ולפנות למעסיק חדש, בתנאי שישלם את הסכום שנקבע מראש. זו הסיבה שבספרד כמעט כל שחקן מחזיק בסעיף כזה, גם אם הסכום מוגדר ברמות דמיוניות של מיליארד אירו, כמו אצל לאמין ימאל או ג’וד בלינגהאם.

הדוגמה המפורסמת ביותר היא ניימאר, כאשר ב-2017 פאריס סן ז’רמן הפקידה 222 מיליון אירו ישירות בברצלונה כדי להפעיל את הסעיף שלו. כך נרשמה ההעברה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל עד היום.

ניימאר באימון פ.ס.ז' (רויטרס)

סעיפי שחרור באירופה

שלא כמו סעיף "בייאאוט", סעיף שחרור נכתב באופן ישיר בתוך חוזה השחקן. משמעותו: אם קבוצה משלמת את הסכום המוגדר, המועדון מחויב לאפשר לשחקן לנהל משא ומתן עם אותה קבוצה. זה לא מחייב את השחקן לעזוב, אלא רק מחייב את המועדון לקבל את ההצעה.

כך למשל, צ’לסי הפעילה ב־2023 סעיף של 35 מיליון ליש”ט בחוזה של מייקל אוליסה מקריסטל פאלאס, אך השחקן סירב לעבור, האריך חוזה, ובשנה לאחר מכן באיירן מינכן שילמה 60 מיליון ליש”ט ולקחה אותו לגרמניה.

השטן נמצא בפרטים הקטנים

ארסנל חשבה ב־2013 שהצליחה להפעיל את סעיף השחרור של לואיס סוארס בליברפול כששלחה הצעה של 40 מיליון ליש”ט ועוד ליש”ט אחד. אבל ליברפול סירבה, והעסקה נפלה. עד היום לא ברור אם הייתה אי הבנה משפטית או סירוב עקרוני. סוארס נשאר, נתן עונה מפלצתית של 31 שערים ב־33 משחקי ליגה, ונמכר שנה לאחר מכן לברצלונה ב־75 מיליון ליש”ט.

סוארס חוגג בליברפול (רויטרס)

העסקאות שהפכו לשיעור

ב־2011 החתימה ניוקאסל את דמבה בה עם סעיף שחרור של 7.5 מיליון ליש”ט בלבד, בעקבות חששות מהיסטוריית פציעות. שנה מאוחר יותר, אחרי שכבש 13 שערים ב־20 משחקים, צ’לסי הפעילה את הסעיף והעבירה אותו ללונדון. מאז, המועדונים הפכו חכמים הרבה יותר. היום סעיפי שחרור אינם רק שכיחים, אלא גם מתוכננים לפרטי פרטים.

עסקאות עדכניות בפרמייר ליג

בקיץ האחרון שלושה מהמהלכים הגדולים בפרמייר ליג נגעו ישירות לסעיפי שחרור. ארסנל החתימה את ויקטור גיוקרש מספורטינג ליסבון בפחות מהסעיף המקורי שלו שעמד על 100 מיליון אירו. ליברפול שילמה קרוב לסעיף של הוגו אקיטיקה בפרנקפורט (כ־79 מיליון ליש”ט עם בונוסים). מנצ’סטר יונייטד צירפה את בנג’מין ששקו אחרי שחוזהו בלייפציג כלל סעיף של 65 מיליון אירו.

סעיפים מותנים בירידת ליגה

סעיפי ירידת ליגה הפכו לשגרה. ליאם דלפ, למשל, חתם באיפסוויץ’ עם סעיף של 30 מיליון ליש”ט במקרה של ירידה. כשהקבוצה נשרה מהפרמייר ליג, צ’לסי רכשה אותו בכ־20 מיליון ליש”ט, עם אפשרות לפרוס את התשלום.

אותו הדבר קרה גם בעסקה של מנצ’סטר יונייטד להחתים את מתאוס קוניה מוולבס תמורת 62.5 מיליון ליש״ט, סכום שהברזילאי והצוות שלו הכניסו לחוזה שעליו חתם בפברואר. המשמעות הייתה שהוא נשאר עד הקיץ כדי לעזור לוולבס להישאר בפרמייר ליג, אך למעשה כבר סיכם גם את תנאי עזיבתו בקיץ. ההערכה היא שיונייטד משלמת את הסכום בשלושה תשלומים לאורך שנתיים.

מתאוס קוניה (IMAGO)

לפעמים משלמים יותר

סעיפי שחרור לא תמיד מגבילים את המחיר. יונייטד שילמה לבולוניה 36.5 מיליון ליש”ט על ג’ושוע זרקזי, למרות שסעיף השחרור שלו עמד על 34 מיליון. למה? כדי לפרוס את התשלום לאורך זמן ולעמוד בכללי הפייר פליי הפיננסי.

סעיפים מותאמים אישית

חוזי שחקנים רבים כוללים סעיפים ספציפיים: רק לקבוצות מסוימות, רק למי שמשחק בליגת האלופות, או רק בחלון זמן מוגדר. כך היה למשל עם ג’ו אלן בסוונסי, שהיה יכול לעבור רק לחמש קבוצות מוגדרות אם הוצע סכום של 15 מיליון ליש”ט.

תאריכים

סעיפי שחרור לא תמיד תקפים לנצח. אברצ’י אזה מקריסטל פאלאס החזיק בסעיף של 68 מיליון ליש”ט, אך הוא פג טרם הצעתה של ארסנל. גם החוזה של ברונו גימראייש בניוקאסל כלל סעיף של 100 מיליון ליש”ט שהיה פעיל עד 30 ביוני בלבד. המועדון תכנן זאת מראש כדי לשלוט במצב.

ברונו גימראייש (רויטרס)

דליפות וחשאיות

לעיתים הסעיפים אמורים להיות סודיים, אך דליפות משנות את התמונה. טוטנהאם למשל גילו על סעיף של מורגן גיבס־וויט בנוטינגהאם פורסט (60 מיליון ליש”ט), הציעו את הסכום, והעסק כמעט גרם לסערה משפטית. אגב, יש סעיפים שקשורים ישירות לזהות המאמן. החוזה של ארלינג הולאנד במנצ’סטר סיטי כלל סעיף שחרור של 200 מיליון אירו לקבוצות מחוץ לאנגליה, אך הוא בוטל אחרי שפפ גווארדיולה האריך את חוזהו.

הסוכנים מתעקשים

סוכנים יודעים שהחוזים בפרמייר ליג נמשכים חמש עד תשע שנים, ולכן מתעקשים להכניס סעיפי שחרור כדי למנוע תקיעות. “במקרים רבים זה הופך מורכב ואפילו מגוחך”, סיפר סוכן אנונימי ל’אתלטיק’. “יש שחקנים עם סכום שונה לכל קיץ בשלוש השנים הקרובות”.

קודוס ויוצאי דופן נוספים

מוחמד קודוס החזיק בשלושה סעיפים שונים בווסטהאם, 85 מיליון ליש”ט לקבוצות פרמייר ליג, 80 מיליון לקבוצות אירופאיות, ו־120 מיליון לסעודיות, כולם בתוקף לעשרה ימים בלבד. בסופו של דבר עבר לטוטנהאם בפחות, 55 מיליון ליש”ט.

הכדורגל המודרני לא יכול להתקיים בלי סעיפי שחרור. הם כבר לא סכום אחד פשוט, אלא מנגנונים משפטיים מורכבים, ספציפיים ולעיתים מתוחכמים עד גיחוך. עם חוזים ארוכים, סכומי עתק ותחרות עולמית, סעיפי השחרור רק ימשיכו לגדול, במספר, במורכבות ובחשיבות.