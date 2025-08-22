אדי האו: הפוסט של איסאק זה רגע עצוב מאוד

הסאגה בין ניוקאסל לאלכסנדר איסאק עדיין מעוררת גלים. נכון להיום (שישי), השבדי מתאמן במתחם האימונים של המועדון, אבל בנפרד, והמגפייז הכריזו שהם לא מוכנים למכור אותו ולהקשיב להצעות. התפנית הגיעה שהחלוץ פרסם הודעה ברשתות החבריות והכריז: “האמון נשבר, אין מקום לחזרה”.

אז לקראת המשחק נגד ליברפול ביום שני (22:00) המאמן אדי האו התיישב מול המיקרופונים במסיבת העיתונאים המסורתית, ונשאל איך לא על האירועים האחרונים: “הפוסט שלו? רגע עצוב מאוד. העדיפות שלי בדברים האלה זה לא לעשות זאת בפומבי, יש דברים שעדיף שיקרו בדלתות סגורות. הוא שחקן שלנו, הלוואי והוא יכול היה לשחק בשני, אבל הוא לא”.

המאמן המשיך: “אין ספק שאני רוצה אותו בחזרה אצלנו עם חולצה של ניוקאסל. מצער מאוד שזה נגרר כל כך הרבה ומונע דיבורים על כדורגל. השחקנים עצמם עושים עבודה מצוינת בלנטרל את הרעש. זו סיטואציה לא טובה בכלל, כי זה ברקע תמיד, אבל שוב – השחקנים עושים עבודה נהדרת”.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)

ללא איסאק, ניוקאסל פתחה את העונה בליגה האנגלית עם 0:0 במחזור הראשון של העונה מול אסטון וילה בחוץ, וכאמור ביום שני היא תארח את ליברפול למשחק הראשון בסנט ג’יימס פארק, במטרה להדהים את האלופה ולהשיג שלוש נקודות לראשונה העונה.