30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

אדי האו: הפוסט של איסאק זה רגע עצוב מאוד

מאמן ניוקאסל התייחס לכוכב, שכתב ברשתות ש"האמון נשבר ואין חזרה": "יש דברים שעדיף לא בפומבי. הלוואי והיה לי אותו בשני מול ליברפול, אבל אין לי"

אדי האו ואלכסנדר איסאק (רויטרס)
אדי האו ואלכסנדר איסאק (רויטרס)

הסאגה בין ניוקאסל לאלכסנדר איסאק עדיין מעוררת גלים. נכון להיום (שישי), השבדי מתאמן במתחם האימונים של המועדון, אבל בנפרד, והמגפייז הכריזו שהם לא מוכנים למכור אותו ולהקשיב להצעות. התפנית הגיעה שהחלוץ פרסם הודעה ברשתות החבריות והכריז: “האמון נשבר, אין מקום לחזרה”.

אז לקראת המשחק נגד ליברפול ביום שני (22:00) המאמן אדי האו התיישב מול המיקרופונים במסיבת העיתונאים המסורתית, ונשאל איך לא על האירועים האחרונים: “הפוסט שלו? רגע עצוב מאוד. העדיפות שלי בדברים האלה זה לא לעשות זאת בפומבי, יש דברים שעדיף שיקרו בדלתות סגורות. הוא שחקן שלנו, הלוואי והוא יכול היה לשחק בשני, אבל הוא לא”.

המאמן המשיך: “אין ספק שאני רוצה אותו בחזרה אצלנו עם חולצה של ניוקאסל. מצער מאוד שזה נגרר כל כך הרבה ומונע דיבורים על כדורגל. השחקנים עצמם עושים עבודה מצוינת בלנטרל את הרעש. זו סיטואציה לא טובה בכלל, כי זה ברקע תמיד, אבל שוב – השחקנים עושים עבודה נהדרת”.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)אלכסנדר איסאק (IMAGO)

ללא איסאק, ניוקאסל פתחה את העונה בליגה האנגלית עם 0:0 במחזור הראשון של העונה מול אסטון וילה בחוץ, וכאמור ביום שני היא תארח את ליברפול למשחק הראשון בסנט ג’יימס פארק, במטרה להדהים את האלופה ולהשיג שלוש נקודות לראשונה העונה.

לא לפספס: השערים הכי מטורפים שתראו השבוע
