יום שישי, 22.08.2025 שעה 16:23
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

עדיין לא מצא קבוצה: מצבו של לוקאס ואסקס

המגן הספרדי שנפרד הקיץ מריאל מדריד לא סוגר דלתות, למרות שכרגע לא מצא מועדון חדש ולא החליט היכן ישחק. הוא מחזיק במספר הצעות מטורקיה וגם מספרד

|
לוקאס ואסקס (IMAGO)
לוקאס ואסקס (IMAGO)

ריאל מדריד של צ’אבי אלונסו נפרדה הקיץ מכמה שחקנים. העזיבה של לוקה מודריץ' ושל לוקאס ואסקס כאבה לאוהדי הבלאנקוס, אך בשונה מהקרואטי, הספרדי עדיין לא החליט היכן ישחק בעונה הקרובה.

מודריץ' חתם במהירות במילאן לאחר שעזב את הסנטיאגו ברנבאו, ואף ערך כבר את הופעת הבכורה הרשמית שלו במדי הרוסונרי מול בארי במסגרת הסיבוב הראשון של הגביע האיטלקי. ואילו לוקאס, לעומתו, נותר ללא קבוצה, כשעל הפרק מספר הצעות מטורקיה ומספרד. עם זאת, הגליסיאני הבהיר כי הוא מחפש חוזה ליותר משנה אחת, ולא יהיה מוכן לחתום לעונה בודדת בלבד, גם לא בתמורה לסכום גבוה.

בראיון ל־’EremNews’, אמר ואסקס כי עתידו עדיין לא ברור: “טרם החלטתי על היעד הבא שלי”. יחד עם זאת, הוא לא שלל אפשרות של מעבר לליגה הסעודית: “אני לא יודע, הכול אפשרי”. הערבים מציעים סכומי עתק, ולמרות שמטרתו העיקרית היא להישאר בטופ של הליגות האירופאיות, הוא עשוי לשקול ברצינות מעבר לליגה הסעודית.

לוקאס ואסקס (IMAGO)לוקאס ואסקס (IMAGO)

האמת היא שהליגות הגדולות באירופה רק יצאו לדרך, ולוקאס עדיין ללא קבוצה. השחקן, שבילה 15 עונות בריאל מדריד, רוצה לבחור את הפרויקט הנכון הבא בקריירה שלו, ולכן הוא לא ימהר עד שתהיה לו תמונה ברורה. חשוב לזכור שכשחקן חופשי הוא יכול לחתום בכל קבוצה גם לאחר שחלון ההעברות ייסגר.

פרידה קרירה

עזיבתו של ואסקס הייתה האחרונה שהוכרזה רשמית. משמעות הדבר היא שבמשחק בברנבאו מול ריאל סוסיאדד, למרות שהעזיבה עדיין לא פורסמה, כל האצטדיון הספיק להיפרד מקרלו אנצ’לוטי וממודריץ'. כאשר המאמן האיטלקי החליף את ואסקס, כבר היה באוויר ריח של פרידה, והקהל כולו העניק לו מחיאות כפיים חמות. אבל בפועל, ההודעה הרשמית על עזיבתו הייתה שונה מזו של השניים האחרים.

לוקאס ואסקס נפרד מהברנבאו (רויטרס)לוקאס ואסקס נפרד מהברנבאו (רויטרס)

השיא הגיע במסיבת העיתונאים עם פלורנטינו פרס. ואסקס הגיע מלווה באשתו, ילדיו, הוריו ואחיו, בהנהלת ריאל מדריד, בחברו לשעבר מרסלו, ורק בשני שחקנים מהסגל הנוכחי: אנדריי לונין וקיליאן אמבפה. האוקראיני והצרפתי קטעו את חופשותיהם כדי להגיע לאירוע, מחווה יפה עבור לוקאס ואסקס. אבל מלבדם, אף שחקן אחר של ריאל מדריד לא נראה שם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */