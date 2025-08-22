עדיין לא מצא קבוצה: מצבו של לוקאס ואסקס

ריאל מדריד של צ’אבי אלונסו נפרדה הקיץ מכמה שחקנים. העזיבה של לוקה מודריץ' ושל לוקאס ואסקס כאבה לאוהדי הבלאנקוס, אך בשונה מהקרואטי, הספרדי עדיין לא החליט היכן ישחק בעונה הקרובה.

מודריץ' חתם במהירות במילאן לאחר שעזב את הסנטיאגו ברנבאו, ואף ערך כבר את הופעת הבכורה הרשמית שלו במדי הרוסונרי מול בארי במסגרת הסיבוב הראשון של הגביע האיטלקי. ואילו לוקאס, לעומתו, נותר ללא קבוצה, כשעל הפרק מספר הצעות מטורקיה ומספרד. עם זאת, הגליסיאני הבהיר כי הוא מחפש חוזה ליותר משנה אחת, ולא יהיה מוכן לחתום לעונה בודדת בלבד, גם לא בתמורה לסכום גבוה.

בראיון ל־’EremNews’, אמר ואסקס כי עתידו עדיין לא ברור: “טרם החלטתי על היעד הבא שלי”. יחד עם זאת, הוא לא שלל אפשרות של מעבר לליגה הסעודית: “אני לא יודע, הכול אפשרי”. הערבים מציעים סכומי עתק, ולמרות שמטרתו העיקרית היא להישאר בטופ של הליגות האירופאיות, הוא עשוי לשקול ברצינות מעבר לליגה הסעודית.

לוקאס ואסקס (IMAGO)

האמת היא שהליגות הגדולות באירופה רק יצאו לדרך, ולוקאס עדיין ללא קבוצה. השחקן, שבילה 15 עונות בריאל מדריד, רוצה לבחור את הפרויקט הנכון הבא בקריירה שלו, ולכן הוא לא ימהר עד שתהיה לו תמונה ברורה. חשוב לזכור שכשחקן חופשי הוא יכול לחתום בכל קבוצה גם לאחר שחלון ההעברות ייסגר.

פרידה קרירה

עזיבתו של ואסקס הייתה האחרונה שהוכרזה רשמית. משמעות הדבר היא שבמשחק בברנבאו מול ריאל סוסיאדד, למרות שהעזיבה עדיין לא פורסמה, כל האצטדיון הספיק להיפרד מקרלו אנצ’לוטי וממודריץ'. כאשר המאמן האיטלקי החליף את ואסקס, כבר היה באוויר ריח של פרידה, והקהל כולו העניק לו מחיאות כפיים חמות. אבל בפועל, ההודעה הרשמית על עזיבתו הייתה שונה מזו של השניים האחרים.

לוקאס ואסקס נפרד מהברנבאו (רויטרס)

השיא הגיע במסיבת העיתונאים עם פלורנטינו פרס. ואסקס הגיע מלווה באשתו, ילדיו, הוריו ואחיו, בהנהלת ריאל מדריד, בחברו לשעבר מרסלו, ורק בשני שחקנים מהסגל הנוכחי: אנדריי לונין וקיליאן אמבפה. האוקראיני והצרפתי קטעו את חופשותיהם כדי להגיע לאירוע, מחווה יפה עבור לוקאס ואסקס. אבל מלבדם, אף שחקן אחר של ריאל מדריד לא נראה שם.