יום שישי, 22.08.2025 שעה 12:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

מאמינה בעצמה: הפועל י-ם מוכנה לעונה ה-100

אריה יפתח עונה 7, המועדון עונה 5 בליגה הבכירה והמטרה? הישארות מוקדמת וניסיון להיאבק על פלייאוף. אנשי המפתח, הנוער, האתגרים וגם גולדברג-פולין

|
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (שחר גרוס)

הפועל ירושלים תפתח מחר (שבת, 20:15) את עונתה החמישית ברציפות בליגת העל מול מ.ס אשדוד. מאז חזרתה לליגה הבכירה לפני ארבע שנים, מטרת הקבוצה הייתה לייצב את מעמדה. בעונת החזרה ההישרדות הושגה בקושי, ובהמשך סיימה פעמיים במקום השביעי ופעם אחת במקום הרביעי - פלייאוף עליון. 

בהפועל ירושלים מצביעים על היעדים לעונה הנוכחית: הבטחת הישארות מוקדמת ככל האפשר וניסיון להיאבק על מקום בפלייאוף העליון. עם זאת, הפעם תצטרך ירושלים לעשות זאת עם תקציב נמוך יותר, מה שמגביר את התלות בפגיעות מדויקות בחיזוק ובתרומה רחבה מכל שחקני הסגל.

לצד האתגרים התקציביים, במועדון מציינים לטובה את היציבות המקצועית שמספק המאמן זיו אריה, שמוביל את הקבוצה זו העונה השביעית ברציפות – שיא ישראלי חדש. תחתיו הפועל ירושלים ממשיכה לשחק במבנים טקטיים מוכרים (4-3-3 בהתקפה, 4-4-2 בהגנה), עם דגש על הנעת כדור מסודרת ומשמעת טקטית, שמאפשרות לה לצמצם פערים מול יריבות מבוססות כלכלית.

זיו אריה (רדאד גזיו אריה (רדאד ג'בארה)

העונה הנוכחית צפויה למצוא את הפועל ירושלים שוב כאחת הקבוצות הצעירות בליגה. אוראל באייה ותמיר חיימוביץ’ הצטרפו מבחוץ ונראים מוכנים להשתלב, בעוד נתי שפראו וישראל דאפה, בוגרי מחלקת הנוער, קיבלו דקות בגביע הטוטו ואף זימונים לנבחרת הנוער. במועדון מצפים להתקדמות משמעותית גם מאנדרו אידוקו, שיוכל להפוך לשחקן רוטציה משמעותי יותר. בקישור וכנפיים, גיא בדש, ינאי דיסטלפלד ואיליי מדמון אמורים להחזיק במושכות.

לקראת המשחק הראשון מול מ.ס. אשדוד בטדי, בירושלים מדווחים על תחושות טובות ותחושת מוכנות. "אנחנו באים במטרה לנצח, ואם נשחק את הכדורגל שלנו זה יקרה", אמרו במועדון. קפטן הקבוצה, אווקה אשטה, אמר לקראת אשדוד: ''אנחנו, השחקנים, הצבנו לעצמנו מטרה להיות קבוצה מנצחת ולדעת לנצח משחקים מול הגדולות ובמשחקים שאנחנו נראים פחות טוב. זה משהו שהיה חסר לנו בשנים האחרונות בשביל לזכות בתואר או פלייאוף עליון. בשנתיים האחרונות פתחנו קצת מקרטע, העונה אנחנו חייבים לפתוח חזק מול אשדוד ולנצח''.

אווקה אשטה עם הכדור (ראובן שוורץ)אווקה אשטה עם הכדור (ראובן שוורץ)

מחוץ למגרש, השבוע צוין אירוע חשוב עבור המועדון והקהילה: ביום שלישי התקיימה האזכרה לאוהד הירש גולדברג-פולין ז״ל, בה השתתפו המנהל המקצועי שי אהרון, המאמן זיו אריה, חמישה שחקנים וחברי הנהלה. למחרת נערך במתחם האימונים אירוע פתיחת עונה למשפחות וילדים צעירים, עם השתתפות של כ-450 איש.

העונה תעמוד בסימן חגיגות 100 שנה למועדון, ובירושלים מדברים על מטרה ברורה: להפוך לקבוצה מנצחת. “אנחנו באים לנצח את אשדוד, לא פחות מזה. חשוב לנו לשבור את הנאחס של מחזורי הפתיחה ולהראות שאנחנו יודעים לשחק חיובי'', אמרו במועדון. התחושות סביב הקבוצה חיוביות, והמועדון האדום-שחור מקווה לתרגם את ההכנות ואת האופטימיות לפתיחת עונה מוצלחת.

טרנספר מרקט - תוכנית 12 המלאה!
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */