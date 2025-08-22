מאמינה בעצמה: הפועל י-ם מוכנה לעונה ה-100

הפועל ירושלים תפתח מחר (שבת, 20:15) את עונתה החמישית ברציפות בליגת העל מול מ.ס אשדוד. מאז חזרתה לליגה הבכירה לפני ארבע שנים, מטרת הקבוצה הייתה לייצב את מעמדה. בעונת החזרה ההישרדות הושגה בקושי, ובהמשך סיימה פעמיים במקום השביעי ופעם אחת במקום הרביעי - פלייאוף עליון.

בהפועל ירושלים מצביעים על היעדים לעונה הנוכחית: הבטחת הישארות מוקדמת ככל האפשר וניסיון להיאבק על מקום בפלייאוף העליון. עם זאת, הפעם תצטרך ירושלים לעשות זאת עם תקציב נמוך יותר, מה שמגביר את התלות בפגיעות מדויקות בחיזוק ובתרומה רחבה מכל שחקני הסגל.

לצד האתגרים התקציביים, במועדון מציינים לטובה את היציבות המקצועית שמספק המאמן זיו אריה, שמוביל את הקבוצה זו העונה השביעית ברציפות – שיא ישראלי חדש. תחתיו הפועל ירושלים ממשיכה לשחק במבנים טקטיים מוכרים (4-3-3 בהתקפה, 4-4-2 בהגנה), עם דגש על הנעת כדור מסודרת ומשמעת טקטית, שמאפשרות לה לצמצם פערים מול יריבות מבוססות כלכלית.

זיו אריה (רדאד ג'בארה)

העונה הנוכחית צפויה למצוא את הפועל ירושלים שוב כאחת הקבוצות הצעירות בליגה. אוראל באייה ותמיר חיימוביץ’ הצטרפו מבחוץ ונראים מוכנים להשתלב, בעוד נתי שפראו וישראל דאפה, בוגרי מחלקת הנוער, קיבלו דקות בגביע הטוטו ואף זימונים לנבחרת הנוער. במועדון מצפים להתקדמות משמעותית גם מאנדרו אידוקו, שיוכל להפוך לשחקן רוטציה משמעותי יותר. בקישור וכנפיים, גיא בדש, ינאי דיסטלפלד ואיליי מדמון אמורים להחזיק במושכות.

לקראת המשחק הראשון מול מ.ס. אשדוד בטדי, בירושלים מדווחים על תחושות טובות ותחושת מוכנות. "אנחנו באים במטרה לנצח, ואם נשחק את הכדורגל שלנו זה יקרה", אמרו במועדון. קפטן הקבוצה, אווקה אשטה, אמר לקראת אשדוד: ''אנחנו, השחקנים, הצבנו לעצמנו מטרה להיות קבוצה מנצחת ולדעת לנצח משחקים מול הגדולות ובמשחקים שאנחנו נראים פחות טוב. זה משהו שהיה חסר לנו בשנים האחרונות בשביל לזכות בתואר או פלייאוף עליון. בשנתיים האחרונות פתחנו קצת מקרטע, העונה אנחנו חייבים לפתוח חזק מול אשדוד ולנצח''.

אווקה אשטה עם הכדור (ראובן שוורץ)

מחוץ למגרש, השבוע צוין אירוע חשוב עבור המועדון והקהילה: ביום שלישי התקיימה האזכרה לאוהד הירש גולדברג-פולין ז״ל, בה השתתפו המנהל המקצועי שי אהרון, המאמן זיו אריה, חמישה שחקנים וחברי הנהלה. למחרת נערך במתחם האימונים אירוע פתיחת עונה למשפחות וילדים צעירים, עם השתתפות של כ-450 איש.

העונה תעמוד בסימן חגיגות 100 שנה למועדון, ובירושלים מדברים על מטרה ברורה: להפוך לקבוצה מנצחת. “אנחנו באים לנצח את אשדוד, לא פחות מזה. חשוב לנו לשבור את הנאחס של מחזורי הפתיחה ולהראות שאנחנו יודעים לשחק חיובי'', אמרו במועדון. התחושות סביב הקבוצה חיוביות, והמועדון האדום-שחור מקווה לתרגם את ההכנות ואת האופטימיות לפתיחת עונה מוצלחת.