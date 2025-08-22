מלבורן: היו שיחות עם יונתן כהן, הוא לא יישאר

יונתן כהן סיים קדנציה מוצלחת בעונה האחרונה במלבורן סיטי האוסטרלית, במדיה כבש שער אליפות בלתי נשכח, וכעת במועדון החליטו להיפרד ממנו באופן רשמי, ושיתפו על המשא ומתן שהיה בין הצדדים.

“נשארנו בקשר קבוע עם ההנהלה של יונתן כהן בחודשים האחרונים, ולאחר השיחות שני הצדדים הסכימו להמשיך בכיוונים אחרים”, כתבו בקבוצה.

את תקופתו של הישראלי סיכמו: “ליונתן הייתה השפעה גדולה בפרק זמן קצר יחסית, הוא סיפק חלק מהרגעים הגדולים ביותר של העונה, כולל כמובן השער הגמר הגדול.

“הוא השאיר את החותם שלו בהיסטוריה של המועדון, ואנחנו מודים לו על התרומה שלו ומאחלים לו בהצלחה בפרק הבא בקריירה שלו”, סיכמו.