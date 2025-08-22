יום שישי, 22.08.2025 שעה 12:15
כדורגל ישראלי

מלבורן: היו שיחות עם יונתן כהן, הוא לא יישאר

קבוצתו של הישראלי בעונה שעברה מלבורן סיטי נפרדה רשמית: "היינו בשיחות עם ההנהלה שלו, החלטנו יחד ללכת לכיוון אחר. הייתה לו השפעה בפרק זמן קצר"

|
יונתן כהן (IMAGO)
יונתן כהן (IMAGO)

יונתן כהן סיים קדנציה מוצלחת בעונה האחרונה במלבורן סיטי האוסטרלית, במדיה כבש שער אליפות בלתי נשכח, וכעת במועדון החליטו להיפרד ממנו באופן רשמי, ושיתפו על המשא ומתן שהיה בין הצדדים.

“נשארנו בקשר קבוע עם ההנהלה של יונתן כהן בחודשים האחרונים, ולאחר השיחות שני הצדדים הסכימו להמשיך בכיוונים אחרים”, כתבו בקבוצה.

את תקופתו של הישראלי סיכמו: “ליונתן הייתה השפעה גדולה בפרק זמן קצר יחסית, הוא סיפק חלק מהרגעים הגדולים ביותר של העונה, כולל כמובן השער הגמר הגדול.

“הוא השאיר את החותם שלו בהיסטוריה של המועדון, ואנחנו מודים לו על התרומה שלו ומאחלים לו בהצלחה בפרק הבא בקריירה שלו”, סיכמו.

