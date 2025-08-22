יום שישי, 22.08.2025 שעה 12:16
כדורגל ישראלי

מצאה את החלוץ שלה: אלייב חתם בנס ציונה

השחקן, שהיה חלק מעלייתה של הפועל אשקלון לליגה ב' ושיחק אשתקד נגד מכבי חיפה בסמי עופר, יחבור לסגל של ליאור רביבו בליגה ג'. המטרה: לעלות ליגה

|
אלנור אלייב בסמי עופר (יונתן גינזבורג)
אלנור אלייב בסמי עופר (יונתן גינזבורג)

חיזוק משמעותי לסקציה נס ציונה, שבעל כורחה ירדה עד לליגה החמישית והאחרונה בטיבה בכדורגל הישראלי. משפחת שרעבי לא מוותרת ולאט לאט בונה קבוצת בוגרים לתפארת ואף משקמת המועדון, הכולל מחלקת נוער רחבה. עתה, מצרפת הקבוצה את החולץ אלנור אלייב, בן ה-38, שבעונה החולפת היה בין צמד השחקנים הלוהטים של הפועל אשקלון, שהעפילה לליגה ב', ומי שלקח חלק במשחק מול מכבי חיפה מליגת העל, במסגרת סיבוב ח' בגביע המדינה, כקבוצת הסינדרלה מליגה ג'.

את עונת 2024/25 החולפת סיים עם 15 שערי ליגה (שני ליוסף עמירה שסגר 19 שערי ליגה), לצד צמד שערים במסגרת גביע המדינה. התכבד ב-25 הופעות תחת הדרכתו של יאיר אזולאי, בעונה שתיזכר שנים קדימה בעיר אשקלון. מאז עונת 2017/18, כשחקן בית"ר יבנה, אלנור אלייב מכונה כ"חיית רחבה". מאז אותה עונה התכבד בלא פחות מ-168 שערים בליגות ב'-ג', כשעיקר שעריו היו בליגה החמישית והאחרונה בטיבה בכדורגל הישראלי. לא סתם סקציה נס ציונה הביאה אותו, הרי שמבינה מה יש לו להציע.

אלנור כוכב בליגות הנמוכות. אז נכון שמעולם לא שיחק בליגות הגבוהות, אך יצא לו לדרוך על כר הדשא באצטדיון סמי עופר, חלומות של כל שחקן כדורגל, למרות ההפסד 6:0 למכבי חיפה במסגרת סיבוב ח' בגביע המדינה. הקבוצה, תחת הדרכתו של ליאור רביבו, תנסה לעלות מליגה ג' לליגה ב' כבר בתום עונת 2025/26 הקרובה, שתחל מבחינת סקציה נס ציונה ב-29/08, כשתשחק היא, במסגרת סיבוב ב' בגביע המדינה מול מכבי בני אבו גוש. באם תחלוף על פניה, תפגוש ב-05/09 את מ.כ. אשדוד סיטי.

