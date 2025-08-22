חוזר הביתה: עמרי לוזון חתם במכבי פתח תקווה

אין ספק שהמטרה של מכבי פתח תקווה היא אחת ויחידה בעונה הקרובה – לעלות בחזרה לליגת העל. המלאבסים כבר שנים עושים פינג פונג בין הליגה הבכירה ללאומית, וכעת הם שום רוצים לעלות והפעם גם לתקוע יתד, כשהם יצאו לדרך בליגה ביום שני (19:30) במשחק חוץ נגד הפועל כפר שלם.

בינתיים, המועדון גם הודיעה על החתמה רגע לפני המשחק הראשון של העונה בלאומית, כשהכריז על כך שעמרי לוזון חתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת. הבלם גדל במחלקות הנוער של מכבי פתח תקווה, ושיחק בשנים האחרונות במספר קבוצות בלאומית, האחרונה שבהן בני יהודה.

בגביע הטוטו הקבוצה של נועם שוהם סיימה במקום השני בבית ג’, ולכן שיחקה רק במשחקי הדירוג ולא העפילה לחצי הגמר. המלאבסים רשמו 2:3 על כפר שלם ו-1:2 על מכבי יפו, אבל הפסידו 2:1 לבני יהודה וזה עלה להם בכרטיס לחצי הגמר, שבהמשך הם ניצחה 1:2 את מכבי הרצליה במשחקי הדירוג.