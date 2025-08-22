יום שישי, 22.08.2025 שעה 12:17
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

חוזר הביתה: עמרי לוזון חתם במכבי פתח תקווה

הבלם, שגדל במחלקות הנוער של המלאבסים ובשנים האחרונות שיחק במספר קבוצות בלאומית, האחרונה בני יהודה, חזר למועדון. חתם לעונה עם אופציה לעוד אחת

עמרי לוזון (מכבי פ
עמרי לוזון (מכבי פ"ת)

אין ספק שהמטרה של מכבי פתח תקווה היא אחת ויחידה בעונה הקרובה – לעלות בחזרה לליגת העל. המלאבסים כבר שנים עושים פינג פונג בין הליגה הבכירה ללאומית, וכעת הם שום רוצים לעלות והפעם גם לתקוע יתד, כשהם יצאו לדרך בליגה ביום שני (19:30) במשחק חוץ נגד הפועל כפר שלם.

בינתיים, המועדון גם הודיעה על החתמה רגע לפני המשחק הראשון של העונה בלאומית, כשהכריז על כך שעמרי לוזון חתם לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת. הבלם גדל במחלקות הנוער של מכבי פתח תקווה, ושיחק בשנים האחרונות במספר קבוצות בלאומית, האחרונה שבהן בני יהודה.

בגביע הטוטו הקבוצה של נועם שוהם סיימה במקום השני בבית ג’, ולכן שיחקה רק במשחקי הדירוג ולא העפילה לחצי הגמר. המלאבסים רשמו 2:3 על כפר שלם ו-1:2 על מכבי יפו, אבל הפסידו 2:1 לבני יהודה וזה עלה להם בכרטיס לחצי הגמר, שבהמשך הם ניצחה 1:2 את מכבי הרצליה במשחקי הדירוג.

עמרי לוזון (מכבי פ"ת)
