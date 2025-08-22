יום שישי, 22.08.2025 שעה 12:17
ליגה לאומית 25-26
00-00מכבי פ"ת1
00-00בני יהודה2
00-00הפועל כפ"ס3
00-00הפועל ראשל"צ4
00-00מכבי הרצליה5
00-00הפועל ר"ג6
00-00הפועל נוף הגליל7
00-00הפועל עכו8
00-00הפועל רעננה9
00-00הפועל כפר שלם10
00-00הפועל עפולה11
00-00מכבי יפו12
00-00הפועל חדרה13
00-00מ.ס כפר קאסם14
00-00עירוני מודיעין15
00-00מ.ס קריית ים16

הוסרו הגבלות פיפ"א על הפועל אום אל פאחם

המועדון שיפתח את העונה בליגה א' עם מינוס 12 נקודות, קיבל מכתב רשמי מארגון הכדורגל העולמי המתיר להם לרשום שחקנים, לאור סגירת החובות שלהם

|
שחקני אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)
שחקני אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

בשורה חיובית להפועל אום אל פאחם. לפני כשלושה שבועות פורסם ב-ONE כי פיפ"א הגבילה את הפועל אום אל פאחם בכל הקשור לרישום שחקנים לקראת עונת המשחקים 2025/26. עתה, קיבל המועדון מכתב רשמי מארגון הכדורגל העולמי כי ההגבלות הוסרו והותר לה לרשום שחקנים לליגה א' צפון, אף על פי שתפתח עונה במינוס 12 נקודות, תחת הדרכתו של מוחמד אגבארייה.

מתוך הדברים שהועברו במכתב מטעם פיפ"א בעניינו של תיק מספר FDD-24810: "סגירת ההליך", נכתב בראשית דבר. "בהמשך לנושא הנ"ל, אנחנו מאשרים את קבלת ההתכתבות האחרונה מאת ניקיטה חודורצ'נקו (הנושה, שחקן הפועל אום אל פאחם בעונה החולפת), כאשר העתק ממנה זמין בפורטל המשפטי של FIFA.

"נבקש לציין כי הנושה ביקש במפורש את הסרת איסור רישום השחקנים שהוטל על הפועל אום אל פאחם (המשיבה) בעניין זה. בהתאם לכך, אנחנו מבינים כי השירות שלנו אינו נדרש עוד, ועל כן הרינו להודיעכם כי ההליכים נגד המשיב נסגרים בזאת. באותו אופן, איסור הרישום שהוטל בעבר על המשיב – מבוטל באופן קבוע.

מוחמד אגבארייה (רועי קור)מוחמד אגבארייה (רועי קור)

"לפיכך", המשיכו בארגון הכדורגל העולמי, "ההתאחדות לכדורגל בישראל מתבקשת בזאת להסיר לאלתר את איסור הרישום שהוטל על המשיבה ברמה הלאומית. למען הסדר הטוב, נבקש להבהיר כי צו זה נוגע אך ורק לאיסור שהוטל בקשר לעניין הנדון ואינו פוגע בכל איסור רישום אחר שעשוי להיות מוטל על המשיב".

ההודעה הרשמית של הפועל אום אל פאחם ברשתות החברתיות: "חדשות טובות לאוהדים היקרים שלנו. הפועל אום אל פאחם תפתח את עונת הכדורגל 25/26 באישור פיפ"א. כל הקבצים אושרו, והקבוצה תתחיל את העונה החדשה ללא חובות לאחר שכל החובות הקודמים סולקו במלואם. שלב חדש מתחיל במועדון עם רוח נקייה ושאיפות גדולות. קדימה, הפועל".

הפועל אום אל פאחם תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של מוחמד אגבארייה את הפועל ע. באקה אל גרבייה, במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע. ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' צפון, הפועל אום אל פאחם תארח בביתה את מכבי אחי נצרת, אותה מאמן עלאא סאיג.

