יום שישי, 22.08.2025 שעה 10:49
ליגה איטלקית 25-26
00-00נאפולי1
00-00אינטר2
00-00אטאלנטה3
00-00יובנטוס4
00-00רומא5
00-00פיורנטינה6
00-00לאציו7
00-00מילאן8
00-00בולוניה9
00-00קומו10
00-00טורינו11
00-00אודינזה12
00-00גנואה13
00-00ורונה14
00-00קליארי15
00-00פארמה16
00-00לצ'ה17
00-00ססואולו18
00-00פיזה19
00-00קרמונזה20

השחקן הפעיל הראשון שיצא מהארון פרש בגיל 29

יאקוב יאנקטו, שלפני כשנתיים וחצי חשף בפוסט את נטייתו המינית והפך לדמות חשובה בכדורגל, הודיע על פרישה מוקדמת בגלל פציעה חוזרת ממנה לא התאושש

|
יאקוב יאנקטו (IMAGO)
יאקוב יאנקטו (IMAGO)

יאקוב יאנקטו, הקשר הצ’כי שהפך לכדורגלן הראשון שיצא מהארון בזמן שהיה עדיין פעיל, הודיע על פרישה מוקדמת מכדורגל מקצועני בגיל 29 בלבד. יאנקטו רשם 45 הופעות במדי נבחרת צ’כיה, בהן כבש ארבעה שערים, ונחשב לדמות פורצת גבולות בעולם הכדורגל.

הסיבה המרכזית להחלטה היא פציעה חוזרת בקרסול, שהעיבה על עונתו האחרונה. “סבלתי מקרע מדרגה שלישית בקרסול”, הסביר יאנקטו. “ניסיתי להתגבר על הכאב במשך השנה, אך בסופו של דבר לא הצלחתי לשחק כמו שצריך ונותרתי רק עם כאבים עזים”.

לצד הפציעה, יאנקטו, ששיחק בקליארי האיטלקית, סיפר כי ברצונו לשוב לפראג, שם גר בנו: “לא ראיתי אותו במשך כמה חודשים, ורציתי להיות קרוב אליו שוב”.

יאקוב יאנקטו (רויטרס)יאקוב יאנקטו (רויטרס)

יאנקטו שיחק במספר מועדונים בולטים בקריירה שלו דוגמת אודינזה, סמפדוריה, חטאפה, קליארי ועוד, אך יותר מכל נודע בגלל ההחלטה לצאת מהארון באופן פומבי לפני כשנתיים וחצי.

בפברואר 2023 השחקן יצא מהארון בפוסט אישי באינסטגרם שבו כתב: “אני כמו כולם, יש לי חוזקות וחולשות, משפחה, חברים, ועבודה שעשיתי במשך שנים במסירות ובמקצועיות. כמו לכולם, גם לי יש את היתרונות שלי והחסרונות שלי. יש לי עבודה שאני עושה כבר הרבה שנים ברצינות, מקצועיות ותשוקה. כמו כולם, גם אני רוצה לחיות את חיי בחופש, בלי דעות קדומות, בלי אלימות ובאהבה. אני הומוסקסואל, ואני כבר לא רוצה להסתיר את עצמי”.

ההכרזה הזו זיכתה את יאנקטו בגל גדול של תמיכה מצד אוהדים, שחקנים ומועדונים רבים. כעת, עם פרישתו, יאנקטו מותיר אחריו לא רק קריירה על כר הדשא, אלא גם מורשת של אומץ ושבירת מוסכמות.

