אורי אברג'יל האריך את חוזהו בהפועל באר שבע

למרות התעניינות מקבוצות בכירות אחרות, בהפועל באר שבע החתימו בשורותיהם את אורי אברג'יל, שחקן ההתקפה בשנתון 2010, השייך לקבוצת נערים ב' ומשחק עם קבוצת נערים א' של המועדון, לנוכח בגרותו וכישרונו. חתם על חוזה בן שלוש שנים, בנוכחותם של עידן בראון, מנהל מחלקת הנוער בבירת הנגב ואדם קידן, נציגו של השחקן.

בעונה החולפת, כשחקן נערים ג' של הפועל באר שבע, סיים עם 35 הופעות הן בקבוצת האם שלו והן בקבוצת נערים ב', קבוצת בשנתון הגדול ממנו בשנה. לאחר תשעה משחקים ללא שער, ב-09/11/2024 החל להתפוצץ על כר הדשא וסיים עונה עם 11 שערי ליגה (בליגת נערים ג' – על, הבכירה), לצד שער אחד במסגרת גביע המדינה בשנתון.

את דרכו החל דווקא במחלקת הנוער של הפועל אשקלון, המיתולוגית, כשבעונת 2019/20, עונת הקורונה, חבר לקבוצת טרום ילדים ב' של המועדון. לאחר שלוש שנים ירד לבירת הנגב וחבר למחלקת הנוער של הפועל באר שבע, בעונת המשחקים 2022/23, כשתחילה היה לשחקן ילדים ב' במועדון. מאז, כבר 86 הופעות מאחוריו. העונה, צפוי לחלוף על פני 100 ההופעות במחלקה.

ביום שבת (23/08) תארח קבוצת נערים א' של הפועל באר שבע את בני סכנין, במגרש 'וסרמיל 4'. המשחק יתקיים בשעה 17:00 אחר הצהריים, כאשר יהיה זה משחקה הראשון של סכנין, הרי שהמשחק מול בית"ר טוברוק, מהמחזור הראשון, נדחה. הפועל באר שבע תנסה להתאושש מההפסד 7:0 למכבי פתח תקווה במסגרת המחזור הראשון בליגה.