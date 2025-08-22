עלייה לליגת העל? בעירוני נשר ינסו להפתיע

זו לא מכבי חיפה ואין לה את התנאים של מכבי תל אביב, אבל עירוני נשר הצנועה, השוכנת בצפון הארץ, בצמוד לעיר הנמל הצפונית, חיפה, עובדת בצניעות ובמקצועיות. קבוצת הנוער, מהליגה הלאומית לנוער מחוז צפון, יצאה באחרונה למחנה אימונים בן שבעה ימים בבולגריה. מעבר לכך, קבוצות נערים א', ב' ו-ג' של המועדון יצאו אתמול (חמישי) למחנה אימונים באילת.

הליגה צפויה להתחיל ב-13.09 כשב-31.08 יתקיים סיבוב א' במסגרת גביע המדינה לנוער, בו הוגרלה עירוני נשר מול הפועל עלייה כפר סבא. בעונת המשחקים 2021/22 רשמה עירוני נשר (נוער) הישג כששיחקה בליגת העל לנוער, במשך עונה אחת, כשלא הצליחה לעמוד במעמסה המקצועית והאינטנסיביות וירדה ליגה.

העונה? אין יומרות עלייה של ממש, אבל בעירוני נשר יבקשו להפתיע את כולם ולהיצמד לחלק העליון למרות שהקבוצה של אסף בוסקילה תפתח עונה ללא חריגי גיל. מרבית השחקנים שיעמדו לרשותו של המאמן, שיחקו תחתיו בקבוצת נערים א' של המועדון בעונה החולפת, קבוצה שסיימה במקום השלישי והמכובד בליגת נערים א' ארצית צפון.

אריק סביר, אסף בוסקילה, גיא גולדשטיין ורועי מקמל (באדיבות עירוני נשר)

נכון לכרגע, בהתאם לרשום בדף ההתאחדות של הקבוצה, הסגל הוא: מוחמד אבו ליל, זין אלדין אגבאריה, חן אהרן, ירין אזולאי, בן אלקובי, יהונתן ביכר, אלעד בלסון, אור וואקנין, יהונתן וקנין, מוחמד זובידאת, אורי זרצקי, ירין חליפא, אלחנן לוי, איתן נווה, לידור סביר, בר סטלקול, אורי עמר, אליה פרץ, שאדי קדור, אלמוג קיטה, יהונתן רוזן, ליאור שושן ואיתן משה.

אסף בוסקילה בשיחה עם ONE ציין: "יצאנו למחנה אימונים בן שבעה ימים בפרבץ, בולגריה. למחנה יצאנו 23 שחקנים וארבעה אנשי צוות: אריק סביר מנהל הקבוצה, גיא דורנשטיין עוזר מאמן, רועי מקמל מאמן הכושר ואני. התנאים מצוינים, כשהמזג האוויר מלווה אותנו בצורה מושלמת".

"שמנו דגש על עקרונות המשחק בשילוב כושר גופני. אפשר לצפות לקבוצה אינטנסיבית וממושמעת טקטית. השנה נגיע לליגה ללא חריגי גיל ורק מספר מצומצם של שחקנים בעונתם השנייה בנוער. מדובר בסגל צעיר מאוד, שרובו עלה איתי מנערים א׳. הציפייה שלי לייצר עונה שקטה ויציבה. זה הזמן להודות לבעלים אמיל יוספוב ושלומי פרץ והמנהל המקצועי אביב קנפו", הוסיף.

שלומי פרץ, האיש החזק בעירוני נשר ל-ONE: "מה שיותר חשוב לי עכשיו, לפני שמדברים על ליגות על, זה להחזיר את המועדון מבחינת שם ומעמד שהיינו בו. אני דוגל, קודם כל, בדרך ומקצועיות ומאמין שהדרך בסוף מביאה את ההצלחות לשנים עם מועדון בריא, ללא בקיצורי דרך, שנותנים אולי הצלחה חלקית ומתנפצים מהר, כי המועדון לא נבנה עם ראייה קדימה גם".