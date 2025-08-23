החתמה גדולה: אברצ'י אזה חתם רשמית בארסנל

לא מעט העברות גדולות מאוד קרו הקיץ בכדורגל העולמי, אבל היום הגיעה החתמה נוספת שכזו. אחרי תקופה קסומה במדי קריסטל פאלאס, אברצ’י אזה עוזב את העיטים עם שני תארים, היחידים של המועדון, ועבר באופן רשמי לארסנל, זאת אחרי שהתותחנים ביצעו מחטף ברגע האחרון וגנבו אותו מהיריבה העירונית שלהם.

הכל היה נראה שהולך לכיוון שבו אזה חותם בטוטנהאם, אך ארסנל ברגע האחרון החליטה לסגור עסקה ועשתה זאת. האדומים ישלמו למחזיקת הגביע ומחזיקת מגן הקהילה הטרייה כ-68 מיליון ליש”ט, בדיוק הסכום שאותו פאלאס דרשה. כבר לפני כן האנגלי עצמו שיחק אצל הקבוצה של מיקל ארטטה, ואחרי שעבר בדיקות המועדונים הכריזו על העסקה.

אזה רשם לא פחות מ-169 הופעות במדי קריסטל פאלאס, כבש במדיה 40 שערים והוסיף עוד 28 בישולים. הוא פרח בענק אצל העיטים וגם הגיע לנבחרת אנגליה, שם יש לו 12 הופעות בנבחרת הבוגרת ושער אחד. מעל הכל, הוא הוביל את פאלאס כאמור לזכייה בתואר הראשון שלה אי פעם עם הניצחון בגביע האנגלי על סיטי בגמר, וחודשיים לאחר מכן לתואר השני אי פעם עם הזכייה במגן הקהילה נגד ליברפול.

אברצ'י אזה (רויטרס)

עונה שעברה הייתה ללא ספק עונת השיא של הכוכב האנגלי במדי פאלאס, כשרשם עונת דאבל דאבל עם 14 שערים ו-11 בישולים בכל המסגרות, ב-43 הופעות בסך הכל. כעת, הוא חובר לסגל של ארטטה וישתף פעולה בהתקפה עם שחקנים כמו בוקאיו סאקה, מרטין אודגור, ויקטור גיוקרש ונראה שהוא ישחק בצד שמאל, על חשבונם בעיקר של גבריאל מרטינלי ולאנדרו טרוסאר.