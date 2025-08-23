יום שבת, 23.08.2025 שעה 20:40
ליגה אנגלית 25-26
60-52טוטנהאם1
41-52צ'לסי2
32-41ליברפול3
32-42מנצ'סטר סיטי4
31-31נוטינגהאם פורסט5
32-32סנדרלנד6
30-11ארסנל7
30-11לידס8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
11-11ברייטון12
11-11פולהאם13
10-01קריסטל פאלאס14
10-01ניוקאסל15
11-02אסטון וילה16
01-01אברטון17
01-01מנצ'סטר יונייטד18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

החתמה גדולה: אברצ'י אזה חתם רשמית בארסנל

אחרי גיוקרש וסובימנדי, התותחנים הנחיתו את הדובדבן שבקצפת לקיץ וסגרו מחטף לטוטנהאם על הכוכב. האנגלי עבר עבור כ-68 מיליון ליש"ט, מספריו בפנים

|
אברצ'י אזה (רויטרס)
אברצ'י אזה (רויטרס)

לא מעט העברות גדולות מאוד קרו הקיץ בכדורגל העולמי, אבל היום הגיעה החתמה נוספת שכזו. אחרי תקופה קסומה במדי קריסטל פאלאס, אברצ’י אזה עוזב את העיטים עם שני תארים, היחידים של המועדון, ועבר באופן רשמי לארסנל, זאת אחרי שהתותחנים ביצעו מחטף ברגע האחרון וגנבו אותו מהיריבה העירונית שלהם.

הכל היה נראה שהולך לכיוון שבו אזה חותם בטוטנהאם, אך ארסנל ברגע האחרון החליטה לסגור עסקה ועשתה זאת. האדומים ישלמו למחזיקת הגביע ומחזיקת מגן הקהילה הטרייה כ-68 מיליון ליש”ט, בדיוק הסכום שאותו פאלאס דרשה. כבר לפני כן האנגלי עצמו שיחק אצל הקבוצה של מיקל ארטטה, ואחרי שעבר בדיקות המועדונים הכריזו על העסקה.

אזה רשם לא פחות מ-169 הופעות במדי קריסטל פאלאס, כבש במדיה 40 שערים והוסיף עוד 28 בישולים. הוא פרח בענק אצל העיטים וגם הגיע לנבחרת אנגליה, שם יש לו 12 הופעות בנבחרת הבוגרת ושער אחד. מעל הכל, הוא הוביל את פאלאס כאמור לזכייה בתואר הראשון שלה אי פעם עם הניצחון בגביע האנגלי על סיטי בגמר, וחודשיים לאחר מכן לתואר השני אי פעם עם הזכייה במגן הקהילה נגד ליברפול.

אברצאברצ'י אזה (רויטרס)

עונה שעברה הייתה ללא ספק עונת השיא של הכוכב האנגלי במדי פאלאס, כשרשם עונת דאבל דאבל עם 14 שערים ו-11 בישולים בכל המסגרות, ב-43 הופעות בסך הכל. כעת, הוא חובר לסגל של ארטטה וישתף פעולה בהתקפה עם שחקנים כמו בוקאיו סאקה, מרטין אודגור, ויקטור גיוקרש ונראה שהוא ישחק בצד שמאל, על חשבונם בעיקר של גבריאל מרטינלי ולאנדרו טרוסאר.

