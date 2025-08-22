יום שישי, 22.08.2025 שעה 09:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

איסט ואנדו יפתחו בחוד הפועל חיפה מול טבריה

לאחר התבוסה לבית"ר, קבוצתו של אראל תפתח עונה בליגה ותנסה להתאושש: "מקווה שלא ניתן לזה לגלוש". המאמן נוטה לפתוח עם 3 בלמים, רמירז בתמונת ה-11

|
ג'בון איסט (חג'אג' רחאל)
ג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

אחרי ההדחה בגביע הטוטו בעקבות התבוסה 5:0 מול בית”ר ירושלים, בהפועל חיפה מקווים לחזור למסלול הניצחונות דרך משחק הליגה הראשון בנוף הגליל מול הקבוצה המארחת עירוני טבריה, שייערך בשבת ב-20:30.

המאמן גל אראל מודע לציפיות שיש מהסגל הנוכחי, ואמר לקראת המשחק: “התחושות מעורבות אחרי המשחק האחרון בטדי. נקווה מאוד שלא ניתן לזה לגלוש. חשוב מאוד לראות את הקהל מגיע ותומך, אני והמועדון צריכים אתכם”.

על סמך ההרכב שתירגל גל אראל עולה שיהיו לא מעט שינויים בהרכב ויתכן שגם במערך. המאמן נוטה לשחק עם שלושה בלמים ובכלל זה שחקן הרכש החדש, הבלם הברזילאי ברונו רמירז, לארי אנגולו וג’ורג’ דיבה, כאשר בצדדים ישחקו אניס פורת וסאנה גומז. בקישור ישחקו נאור סבג, סלאם ג'ידו ויונתן פרבר, כאשר בחלק הקדמי ישחקו ג’בון איסט ורג’יס אנדו.  

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, ברונו רמירז, לארי אנגולו, ג’ורג’ דיבה, אניס פורת, סאנה גומס, נאור סבג, סאלם ג’ידו, יונתן פרבר, ג’בון איסט ורג’יס אנדו.

