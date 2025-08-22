יום שישי, 22.08.2025 שעה 09:51
"לא הגעתי רק בגלל הכדורגל, זו מדינה מיוחדת"

כריסטיאן בליץ' שהצטיין בניצחון מול דינמו קייב מסתגל לישראל: "אני אוהב את העיר, את הכל". על המשחק הוסיף: "אחרי האדום הרגשנו שאפשר לכבוש עוד"


כריסטיאן בליץ' במרדף (רויטרס)
כריסטיאן בליץ' במרדף (רויטרס)

במכבי תל אביב יכולים להיות מרוצים אחרי הופעה מצוינת אתמול (חמישי) ב-1:3 מול דינמו קייב, אך לא רק מהיכולת. מי שהרשים הוא שחקן הרכש, כריסטיאן בליץ’, שסיפק משחק נהדר וסיים עם בישול.

“אם היו אומרים לנו לפני המשחק שזו תהיה התוצאה אז היינו לוקחים את זה. ברור שאחרי האדום שהם ספגו הרגשנו שאפשר לכבוש עוד, אבל יש לנו עוד משחק אחד, ללכת לשם ולנצח”, אמר בליץ’ בסיום המשחק לאתר המועדון. “חשוב לנצח וגם שם לא נשחק מול הרבה אוהדים, אז אנחנו צריכים להרגיש בנוח, לא להרגיש מפוחדים, להאמין בעצמנו כמו במחצית הראשונה, להגיע עם אותה אנרגיה ונחישות”.

“אנחנו צריכים להגיע לשם כדי לנצח”, הוסיף לקראת הגומלין מול האוקראינים ביום חמישי הבא. “אסור לנו לחשוב שזה נגמר ולחכות שמשהו יקרה. צריך לקחת את היוזמה ולנסות להרוג את המשחק במחצית הראשונה”.

על כך שהמשחק נערך במולדתו בסרביה אמר: “אתה אף פעם לא רוצה לשחק בלי אוהדים, הייתי מעדיף לשחק בבלומפילד, אבל אם לשחק בלי האוהדים אז לפחות לשחק בבית. המשפחה שלי הגיעה אבל ברור שאני מעדיף לשחק לעיניי האוהדים”.

בנוגע להתרשמות שלו ממכבי וישראל עד עכשיו: “זו קבוצה נהדרת ואני נהנה מאוד לשחק. אני אוהב את העיר, את הכל. לא הגעתי רק בגלל הכדורגל, זה יותר מזה. זו ארץ מיוחדת, מדינה מיוחדת, עם היסטוריה גדולה ועד עכשיו אני נהנה מאוד”.

