יום שישי, 22.08.2025 שעה 09:54
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

סומקין ומוניץ עלו לגמר הקרב רב באליפות העולם

שלב המוקדמות של המתעמלות האישיות הסתיים, בסיומו סומקין העפילה מהמקום התשיעי (84.250) ומוניץ מהמקום ה-11 (83.750). השתיים תשתתפנה הערב בגמר

|
מיטל סומקין (צילום: Ulrich Fassbender, באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל)
מיטל סומקין (צילום: Ulrich Fassbender, באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל)

שלב המוקדמות של המתעמלות האישיות באליפות העולם הסתיים הלילה (בין חמישי לשישי) בברזיל, ובסיומו העפילו מיטל סומקין ודניאלה מוניץ לגמר הקרב רב.

אחרי שהתחרו בכדור ובחישוק, ביום המוקדמות השני סומקין השתתפה בתרגיל האלות אותן היא הפילה אך עדיין קיבלה ציון של 28.300 נקודות ובסרט זכתה ל-25.550 נקודות. בחישוב שלושה מבין ארבעת התרגילים הטובים ביותר שביצעה, סומקין העפילה לגמר מהמקום התשיעי עם סך של 84.250 נקודות. 

דניאלה מוניץ קיבלה בתרגיל האלות ציון של 28.550 נקודות ובסרט עוד 27.150 נקודות, כך שבחישוב שלושה מבין ארבעת התרגילים היו לה 83.750 נקודות - והיא העפילה לגמר הקרב רב מהמקום ה-11.

הערב ייערך גמר הקרב רב בהשתתפות שתי המתעמלות הישראליות. ביום ראשון יתקיימו הגמים האישיים, שם תתחרה מיטל סומקין בגמר תרגיל הכדור אליו העפילה בתחילת התחרות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */