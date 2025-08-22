סומקין ומוניץ עלו לגמר הקרב רב באליפות העולם

שלב המוקדמות של המתעמלות האישיות באליפות העולם הסתיים הלילה (בין חמישי לשישי) בברזיל, ובסיומו העפילו מיטל סומקין ודניאלה מוניץ לגמר הקרב רב.

אחרי שהתחרו בכדור ובחישוק, ביום המוקדמות השני סומקין השתתפה בתרגיל האלות אותן היא הפילה אך עדיין קיבלה ציון של 28.300 נקודות ובסרט זכתה ל-25.550 נקודות. בחישוב שלושה מבין ארבעת התרגילים הטובים ביותר שביצעה, סומקין העפילה לגמר מהמקום התשיעי עם סך של 84.250 נקודות.

דניאלה מוניץ קיבלה בתרגיל האלות ציון של 28.550 נקודות ובסרט עוד 27.150 נקודות, כך שבחישוב שלושה מבין ארבעת התרגילים היו לה 83.750 נקודות - והיא העפילה לגמר הקרב רב מהמקום ה-11.

הערב ייערך גמר הקרב רב בהשתתפות שתי המתעמלות הישראליות. ביום ראשון יתקיימו הגמים האישיים, שם תתחרה מיטל סומקין בגמר תרגיל הכדור אליו העפילה בתחילת התחרות.