הסנטר של ברנר: ג'וירדון ניקולאס חתם ברמת גן

מכבי עירוני רמת גן ממשיכה בניסיונות שלה לבנות את הסגל הכי טוב שאפשר עבור המאמן שמוליק ברנר, כדי להמשיך להרשים בליגה כמו בשנים האחרונות. בינתיים, ברמת גן הודיעו על רכש חדש כאשר הסנטר ג’וירדון ניקולאס מצטרף לסגל של ברנר.

האמריקאי (26, 2.06) שיחק בשנים האחרונות בקבוצה סקארבורו באנגליה, ובעונה החולפת רשם 8.2 נקודות ו-5.4 ריבאונדים בממוצע למשחק, ב-18 משחקים עם 17.3 דקות לערב.

ניקולאס הוא בוגר אוניברסיטת טקסס שגם שיחק בעברו בליגת הפיתוח של ה-NBA, בקבוצות הג’י ליג של אטלנטה, של הליקרס וגם של קליבלנד. כעת, הוא מגיע לישראל וינסה לעזור למכבי עירוני רמת גן ובעיקר להיכנס לנעליים הגדולות של אמין סטיבנס בצבע.

שמוליק ברנר (אורן בן חקון)

ניקולאס הוא הזר השני שחותם ברמת גן הקיץ, אחרי אורלנדו סגו. דרו קרופורד ממשיך מהעונה שעברה ובקבוצה עדיין עובדים על תהליך קבלת האזרחות הישראלית עבורו.

בנוסף, הישראלים שכבר חתומים בסגל לעונה הקרובה הם הקפטן אדם אריאל, יונתן אטיאס וג'ורדן כהן, הממשיכים מהעונה שעברה, והחדשים: עמית אלון, מייקל בריסקר והמתאזרחים, גייב ויזניצר ואייזיאה אייזנדורף.