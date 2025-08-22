שחקני לה ליגה נגד המשחק של ברצלונה במיאמי

איגוד השחקנים הספרדי, יחד עם קפטני כל קבוצות לה ליגה (כולל אלה של ברצלונה ו-ויאריאל), פרסם התנגדות נחרצת ליוזמה של הנהלת הליגה לקיים משחק רשמי מחוץ לספרד. המשחק שתוכנן בין ברצלונה לוויאריאל במיאמי עורר סערה בקרב השחקנים, שטוענים כי לא קיבלו מידע מספק על מהות המהלך והשלכותיו.

האיגוד פנה לליגה בדרישה לקבל דו”ח מפורט שיסביר את תנאי הפרויקט, אך נענה כי אין חובה לשתף את השחקנים בשלבים המקדימים, אלא רק לעדכנם כאשר יתקבלו האישורים הנדרשים מגופי הכדורגל הבינלאומיים. תשובה זו הובילה לתחושת תסכול ואי נוחות בקרב השחקנים, וכעת גם לפעולה, כשהם מדגישים כי מדובר בחוסר כבוד ובפגיעה בתנאי עבודתם.

לטענתם, העברת משחקי ליגה לחו”ל אינה רק שינוי בלוח המשחקים אלא מהלך המשפיע על חיי היום-יום, על ההכנה המקצועית ועל האיזון בין עבודה לחיים פרטיים. הם מזהירים כי התעלמות מהעמדה שלהם מסכנת את מערכת היחסים בין השחקנים לבין מוסדות הליגה.

לאחר פגישה שנערכה בין נציגי האיגוד לקפטנים, פרסמו כל 20 קבוצות הליגה הבכירה הצהרה משותפת: “אנחנו מאוחדים. אנו דורשים כבוד ושקיפות”. בכך הבהירו השחקנים כי הם מציבים חזית אחידה מול הנהלת הליגה ולא מתכוונים לוותר על מקומם בדיון.

באיגוד השחקנים מדגישים כי כל שינוי מבני בתחרות חייב להתבצע בהיוועצות מוקדמת עם כל הצדדים, ובמיוחד עם השחקנים, “הגיבורים האמיתיים של המשחק” להגדרתם. הם רואים בדרישה לשקיפות ולשיתוף פעולה לא רק עניין מקצועי אלא גם עקרון בסיסי של יחסי עבודה תקינים בכדורגל המודרני.