כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
154-145אוטרכט1
133-125מיידטילנד2
131-95בראגה3
138-96לגיה ורשה4
122-126שחטאר דונייצק5
1011-128א.א.ק. לרנקה6
106-66האקן7
93-83מכבי ת"א8
84-56קלוז'9
75-83סטיאווה בוקרשט10
63-53רייקה11
62-43בראן12
63-43פרטיזן בלגרד13
65-33קופס14
51-23פנאתינייקוס15
58-84צליה16
41-13פאוק סלוניקי17
44-33זרינסקי מוסטר18
43-25לבסקי סופיה19
31-51גנק20
31-21שקנדיה21
30-11יאנג בויז22
32-22אנדרלכט23
32-23הפועל ב"ש24
34-32שלבורן25
39-74שריף טירספול26
35-22פרישטינה27
21-12נואה28
25-13לינקולן רד אימפס29
12-21אברדין30
16-52סבאח באקו31
14-32באניק אוסטרבה32
13-22היברניאן33
13-22ספרטק טרנאבה34
13-22בריידבליק35
11-02וולפסברגר36
11-02לוגאנו37
13-02פאקשי38
16-02אילבס39
02-11לודוגורץ40
02-11סמסונספור41
01-01סלובן ברטיסלבה42
03-12ריגה סקולה43
03-11דינמו קייב44
02-02אקטובה45
06-32דריטה46
05-22האמרון ספרטנס47
05-22סרבט ז'נבה48
06-22בשיקטאש49
05-12פרדריקסטאד50
05-11לך פוזנאן51

"לא פעם ראשונה שאנו מקבלים אדום משום מקום"

מאמן דינמו קייב, שובקובסקי, ביקר לאחר ה-3:1 למכבי ת"א: "אנחנו יכולים לעשות תכנית משחק ולהתכונן, ובסוף משחקים 40 דק' במחסור של שחקן בשל טעות"

|
אלכסנדר שובקובסקי (IMAGO)
אלכסנדר שובקובסקי (IMAGO)

מכבי תל אביב הרשימה אמש (חמישי) והשיגה תוצאה נפלאה עבורה, כאשר היא ניצחה 1:3 את דינמו קייב, שמצידה הציגה הופעה לא מספיק טובה כשבמקביל היא גם ספגה כרטיס אדום. מאמן האוקראינים, אולכסנדר שובקובסקי, דיבר לאחר ההתמודדות.

“האם האדום של קוסטיאנטין ויווצ'רנקו היה הוגן? אני יכול לחשוב שזה הוגן או לא הוגן, אבל זה קרה. לצערי, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים כרטיס אדום משום מקום”, פתח שובקובסקי ובחר לדבר על הרחקת השחקן בדקה ה-50 במצב של 1:1.

המאמן המשיך לדבר על האדום ואמר: “בזמן שאנחנו משחקים על הכדור, יש טעות ואז יש עבירה, שהשופטים מפרשים אותה ככרטיס אדום. אנחנו יכולים לעשות תכנית משחק, אסטרטגיה, להכין משהו, ובסוף אנחנו משחקים כמעט 40 דקות במחסור שחקן”.

בתקשורת האוקראינית כידוע בחרו דווקא לצאת בחריפות נגד דינמו קייב, כשאמרו: “חצי השעה הראשונה הייתה אסון, מכבי הייתה יכולה להבקיע חמישה שערים, הלבנים-כחולים מנגד היו לחוצים”, אך דווקא המאמן מצא על מה להתלונן וכעת יקווה מצידו ששחקניו יצליחו להפוך בגומלין.

