אזה לא היה בסגל פאלאס, מאמנו: לא ישחק אצלנו

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

העברות רשמיות

# דוגלאס לואיז עזב את יובנטוס והצטרף באופן רשמי לנוטינגהאם פורסט. לאחר עונה פחות מוצלחת ביובנטוס שכללה פציעות, הברזילאי חוזר לאנגליה בעסקת השאלה עם חובת רכישה בסך 30 מיליון יורו.

דיווחים חמים

# אברצ’י אזה לא שיחק אתמול במשחק של קריסטל פאלאס במוקדמות הקונפרנס ליג, ומאמן הקבוצה אוליבר גלסנר אמר: “אני מאחל לו את כל הטוב שבעולם, הוא כבר לא ישחק עבורנו”, ובכך אישר שהמעבר לארסנל קורה. בממלכה טוענים שהוא יעבור בדיקות היום, ואולי אף כבר יוכרז באופן רשמי.

אברצ׳י אזה חוגג (רויטרס)

# עוד פפאלאס, היו”ר סטיב פריש הכריז: “אם מארק גואהי רוצה לחתום על חוזה חדש, אז הוא יכול להישאר, זו סיטואציה מורכבת. כולן צריכות למכור שחקנים כדי לעמוד בחוקים, וזו סיטואציה שנצטרך להסתכל לתוכה בימים הקרובים”.

מארק גואהי מניף (רויטרס)

# אחרי שהכתב האיטלקי הבכיר די מרציו רשם לא מזמן שבולוניה סימנה את מנור סולומון אם ג’ונתן רואו לא יגיע לבסוף למארסיי, כעת מדווחים בארץ המגף שרואו יעבור בדיקות רפואיות ב-24 השעות וישלים את מעברו לבולוניה בתמורה ל-17 מיליון אירו, עוד 2.5 מיליון בבונוסים ורווח של 10% ממכירה עתידית.

# זה זועק לשמיים שאייאקס צריכה קשר אחורי ובמועדון חיפשו כזו תקופה, כשהשם הפייבוריט היה של האקס אדסון אלבארס, אך העסקה להעביר את השחקן לפנרבחצ’ה הושלמה. אלבארס יעבור בהשאלה הסכים למהלך ויעבור בהשאלה, כאשר לטורקים תהיה אופציית רכישה.

אדסון אלבארס (IMAGO)

# והקשר האחורי השני שהיה מועמד להגיע לאייאקס הוא נמניה מאטיץ’, אבל גם הוא לא יעשה זאת כשלפי דיווחים הוא סיכם את תנאיו בססואלו, העולה החדשה לליגה האיטלקית.