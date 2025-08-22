יום שישי, 22.08.2025 שעה 09:53
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

ג'קסון בדרך החוצה מצ'לסי, מרוץ משולש אחריו

החלוץ של הבלוז חזר מהשעיה אך לא יהיה בסגל הקבוצה, ודיווחים באירופה מספרים על מאבק בין באיירן מינכן, ניוקאסל ואסטון וילה, שבדקו את תנאי העסקה

|
ניקולס ג'קסון חוגג (רויטרס)
ניקולס ג'קסון חוגג (רויטרס)

צ’לסי עשתה קיץ משמעותי כהרגלה עם הוצאות במאות מיליוני יורו, כשבין היתר היא רכשה שני חלוצים, ליאם דלאפ וז’ואאו פדרו. כעת, נראה שמי שהיה שחקנה המוביל בהתקפה בעונה שעברה, ניקולס ג’קסון, בדרך החוצה.

היו מספר דיווחים בעבר בנוגע למצבו, אך לא היה ברור אם יש מתעניינות רציניות והאם יעזוב. כעת, המרוץ מתחמם ועושה רושם שהחלוץ עומד למצוא יעד חדש.

על פי מספר דיווחים ברחבי אירופה, יש שלוש מתעניינות בולטות בג’קסון: באיירן מינכן, ניוקאסל ואסטון וילה, כשכולן בדקו עם צ’לסי את התנאים לעסקה אפשרית בימים האחרונים, כשצפוי להיווצר מרוץ משולש.

ניקולס גניקולס ג'קסון מול ראדו דרגושין (רויטרס)

כעת ניתן לראות מי תהיה הכי רצינית ותתקדם עם העסקה במהירות כדי להיות ראשונה. השחקן אמנם חזר מהשעיה, אך לא יהיה בסגל הקבוצה היום (שישי) למשחק מול ווסטהאם.

ניקולס ג’קסון נרכש על ידי צ’לסי בקיץ 2023 בעבור כ-30 מיליון ליש”ט, ומאז סיפק שתי עונות סולידיות כשבראשונה כבר 14 שערים פרמייר ליג ובשנייה 10. עושה רושם שהבלוז מחפשים חלוץ שיוכל לתרום יותר, והצדדים צפויים להיפרד.

