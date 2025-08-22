יום שישי, 22.08.2025 שעה 07:14
"30 הדקות הראשונות, אסון. מכבי יכלה לכבוש 5"

באוקראינה לא ריחמו אחרי ה-1:3 של מכבי ת"א על דינמו קייב, והחמיאו לצהובים: "הגיבור האמיתי היה נשצ'רט עם הר הצלות", "גם ביתרון מכבי לא נרגעה"

איסוף סיסוקו עם הכדור (רויטרס)
איסוף סיסוקו עם הכדור (רויטרס)

מכבי תל אביב סיפקה הופעה יוצאת מן הכלל אמש (חמישי) בניצחון 1:3 מול דינמו קייב בליגה האירופית במשחק ה”ביתי” בבאצ’קה טופולה, ועשתה צעד משמעותי לעבר ההעפלה לשלב הליגה.

בתקשורת האוקראינית ביטאו את התסכול של קייב, וההתרשות מהצהובים. “בלי מיכאילנקו מכבי תל אביב פירקה את דינמו בהתקפות המעבר”, נכתב ב’פוטבול 24’. “חצי השעה הראשונה הייתה אסון, דינמו נראתה לא פחות מנורא, מכבי הייתה יכולה להבקיע 5 בדקות האלה”.

ב’פוטבול 24’ הבינו מי היחיד לו מגיעות המחמאות בדינמו קייב: “הגיבור האמיתי היה נשצ’רט, שסיפק הר של הצלות, כאשר רוב הבעיטות נעשו מתוך הרחבה. בזכות המאמצים שלו דינמו לא ספגה עוד שערים”.

גם ב’ספורט’ האוקראיני פרגנו לצהובים: “מכבי תל אביב התחילה את המשחק בצורה אקטיבית, החלה בלחץ אגרסיבי באופן מיידי, הלבנים-כחולים היו לחוצים ולא הצליחו להימנע מטעויות.

“חילופי החירום של דינמו לא עזרו, ומכבי המשיכה בהתקפות אפקטיביות. גם לאחר שחזרו ליתרון הם לא נרגעו. החיבורים של יחזקאל באגף שמאל גרמו להרבה בעיות בהגנה של דינמו”.

