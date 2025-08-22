"לאזטיץ’ גבר שלא התלונן, זה ניצחון של אימון"

מכבי תל אביב השיגה מקדמה חשובה מאוד אמש (חמישי) כאשר ניצחה 1:3 בבאצ'קה טופולה את דינמו קייב במשחק הראשון בשלב הפלייאוף של מוקדמות הליגה האירופית. האלופה הישראלית הציגה את משחקה הטוב ביותר הקיץ והייתה ראויה לניצחון גדול בהרבה על האלופה האוקראינית, שלמעט דקות בודדות במחצית הראשונה, הייתה נראית חסרת אונים אל מול המשחק של הצהובים.

במועדון החמיאו לאחר המשחק למאמן, ז’רקו לאזטיץ’, שהצליח להכין את הקבוצה בצורה הטובה ביותר אף על פי ש-48 שעות לפני המשחק נמסר לו כי דור תורג’מן ופטאצ’י כבר אינם חלק מהסגל שלו. “לאזטיץ’ הכי גבר בעולם, מאמן שלא התלונן לרגע, מאמן שמנסה בכל סיטואציה להוציא את המיטב גם אם כולם נגדו”, אמרו במכבי ת”א. “הקבוצה הייתה מוכנה יותר מתמיד, זה ניצחון של אימון”.

בקבוצה פרגנו לקשר הרכש, כריסטיאן בליץ’, שהשתלב באופן מיידי בשיטה ובמערך של לאזטיץ’ ואם אחרי המשחק ביום ראשון בגביע הטוטו נגד הפועל ירושלים עוד היו כאלה שאמרו “זה רק גביע הטוטו”, אז אמש האיכויות שלו באו לידי ביטוי עוד יותר, בשיאן אותה פעולת עומק גדולה שהסתיימה בבישול לשגיב יחזקאל, שער שהזכיר מאוד את הבישולים של גבי קניקובסקי לדור פרץ בעונה שעברה.

כריסטיאן בליץ' במרדף, השתלב באופן מיידי (רויטרס)

עוד שחקן שקיבל מחמאות גדולות הוא דור פרץ שכבש צמד. הקפטן אומנם החמיץ שני מצבים גדולים לא פחות, אבל במכבי ת”א היו זקוקים לשערים שלו והנה הם באו בדיוק בזמן כדי לעשות צעד לעבר הליגה האירופית. לפרץ היה חלק מרכזי במשחק הלחץ של הקבוצה שהוביל לחצי שעה ראשונה מרשימה במיוחד. גם שגיב יחזקאל, שפתח בכנף שמאל, הציג משחק טוב מאוד וסיים עם שער ובישול: “תחשבו שרוב העונה שעברה הוא לא שיחק וגם על זה לא שמעתם תירוץ, שגיב שחקן משמעותי מאוד ואיכותי”.

לאזטיץ’ ציין בצורה חיובית גם את רוי רביבו, עליו אמר: “מתחילת הקיץ אני חושב שהוא אחד השחקנים הכי טובים שלנו. לא ראיתי לרגע משהו שמשפיע עליו, להפך, אני חושב שהוא רק הולך ונהיה טוב יותר בכל משחק”, וגם אמש הוא סיפק בישול והיה מעורב בעוד מספר מהלכים התקפיים טובים שכמעט ונגמרו ברשת.

רוי רביבו, אחד השחקנים הטובים מתחילת הקיץ (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הקבוצה תשוב היום לארץ ובימים הקרובים ינסו במועדון לסגור את ההחתמה של וויליאם באליקווישה מלובן הבלגית. בנושא יאניס חאג’י, מכבי ת”א אכן הגישה הצעה לשחקן והיא רוצה מאוד שיצטרף, אולם ישנה פסימיות נכון להיום בנוגע לאפשרות שהוא יעדיף את ההצעה שלהם על פני הצעות אחרות, כאשר במועדון בטוחים שהוא יחתום בטורקיה.

אם בסופו של דבר חאג’י יחליט שהוא מעדיף לבוא לקריית שלום, זה יהיה רגע גדול מבחינת מכבי ת”א בקיץ הזה ואין עוררין שהם רוצים את השחקן, אך פשוט פסימיים בנוגע לאפשרות. לצד זאת, הדיווחים ברומניה שהוא סגר\סיכם וכדומה, אינם נכונים על פי אנשי מכבי ת”א ששוב, ישמחו מאוד שהדיווחים האלה כן יהפכו למציאות.