ההפתעה של פלורס: פודגוראנו יפתח בכנף ימין

אחרי שני משחקים בהם הפסידה, במסגרת הקונפרנס ליג מול ראקוב ובמשחק גביע הטוטו מול בני ריינה, מכבי חיפה קיבלה הזדמנות מצוינת מחר לחזור למסלול הניצחונות מול אותה ריינה. הקבוצה מהכרמל תציג למעשה את אותה גברת בשינוי אדרת, כאשר להרכב הקבוצה יחזרו כל שחקני המפתח.

על פי התרגול של האימון אתמול המאמן דייגו פלורס מתכנן לא מעט שינויים, החל מגיאורגי ירמקוב בשער דרך שחקני ההגנה עבדולאי סק, פייר קורנו ויילה בטאי, וכן שלושת הקשרים, עלי מוחמד, גוני נאור ואיתן אזולאי, ועד לחלק הקדמי שם הצליח פלורס להפתיע את חניכיו כאשר החליט להמשיך ולתת קרדיט בכנף ימין לסוף פודגוראנו שעד כה התקשה להרשים, כולל משחק גביע הטוטו האחרון.

ג’ורג’ה יובאנוביץ' כחלוץ מטרה והקפטן דולב חזיזה ישלימו את החלק הקדמי. פועל יוצא מההרכב שתורגל לקראת המשחק ששחקני מפתח דוגמת טריבנטה סטיוארט, שון גולדברג ומתיאס נהואל מוצאים את עצמם מחוץ להרכב ולא בפעם הראשונה העונה.

פלורס: "יש לנו שחקנים בשביל לקחת אליפות"

במכבי חיפה מדברים על כך שההרכב שתורגל מכיל לא מעט שחקני קישור כמו עלי מוחמד, גוני נאור ואיתן אזולאי, שפחות מצטיינים בכיבוש שערים, מה שאומר שמלאכת הבקעת השערים אמורה ליפול בעיקר על החלק הקדמי שגם הוא אינו שופע בשערים, בטח לא בשלב זה של העונה, והדברים בעיקר מכוונים ליובאנוביץ' שמייחל לשער ליגה ראשון בירוק.

במכבי חיפה מודעים לפערים האיכותיים בין הסגלים, אבל יודעים שניסיון העבר מול ריינה הוכיח ולא בפעם הראשונה שהיריבה עשתה תמיד חיים קשים למכבי חיפה, שהתקשתה מולה לאורך השנים האחרונות. לפלורס, כמו גם ללא מעט שחקני רכש חדשים, תהיה זאת הופעת בכורה בליגה בסמי עופר לעיני הקהל הירוק, ושם רוצים כאמור לפתוח בניצחון.

אימון מכבי חיפה (עמרי שטיין)

בכל מה שנוגע לרכש, הרי שבמכבי חיפה מחכים לתשובה סופית של קשר זר שסימן ליאור רפאלוב שחוזר לארץ.

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, פייר קורנו, גוני נאור, עלי מוחמד, איתן אזולאי, סוף פודגוראנו, דולב חזיזה וג'ורג'ה יובאנוביץ'.