הקפצת קבוצות גם בליגות נערים ב' ונערים ג'

מ.ס דימונה תופסת את מקומה של א.ס "האדומים" אשדוד בארצית דרום בשנתון נערים ב'. בשבוע הבא ייתכנו הגרלות להקפצת קבוצות גם בנערים ב' ונערים ג'

מ.ס דימונה נערים ב' (מחלקת המדיה של מ.ס דימונה)
ההרשמה לליגות הארציות בשנתוני הנערים הסתיימה, והיא מביאה עמה תזוזות אפשריות בשנתוני נערים ב' ונערים ג', זאת בשל העובדה שקבוצות מועדון הכדורגל א.ס "האדומים" אשדוד לא נרשמו לעונה הקרובה, ובשל בקשתה של הנהלת מחלקת הנוער של בני ממב"ע לוותר על מקומן של קבוצות נערים ב' ונערים ג' בליגות הארציות ולהירשם במקום זאת בליגות המחוזיות.

היום (חמישי) נערכה הגרלה בין ארבע סגניות אלופות המחוזות הדרומיים של שנתון נערים ב', על מנת לתפוס את מקומה של א.ס "האדומים" אשדוד. בהגרלה מצולמת בווידאו, שנערכה במשרדי אגף הנוער של ההתאחדות לכדורגל, התמודדו הפועל קרית אונו - סגנית אלופת מחוז מרכז, עירוני מודיעין - סגנית אלופת מחוז דן, מכבי גן יבנה - סגנית אלופת מחוז שפלה והקבוצה שלבסוף זכתה בכל הקופה, מ.ס דימונה - סגנית אלופת מחוז דרום, שתתפוס את מקומה של אשדוד.

אם לא יצוץ מצב בלתי צפוי של הרגע האחרון, הרי שבתחילת השבוע הבא עשויה ההתאחדות לכדורגל לקיים הגרלה בין ארבע סגניות אלופות המחוזות הצפוניים של שנתון נערים ב': מכבי עין מאהל - סגנית אלופת מחוז יזרעאל, מכבי עתלית - סגנית אלופת מחוז מפרץ, עירוני טבריה - סגנית אלופת מחוז צפון ומכבי כפר יונה - סגנית אלופת מחוז שרון. המנצחת בהגרלה זו תתפוס את מקומה של בני ממב"ע.

כמו כן, צפויה להיערך הגרלה בין סגניות אלופות המחוזות הדרומיים בשנתון נערים ג' על מקומה של א.ס "האדומים" אשדוד. ברשימה: הפועל מרמורק רחובות - סגנית אלופת מחוז שפלה, הפועל ראשל"צ מערב - סגנית אלופת מחוז מרכז, הפועל קרית אונו - סגנית אלופת מחוז דן, מכבי קרית גת 2 - סגנית אלופת מחוז דרום.

על מקומה של בני ממב"ע יתחרו בוודאות שלוש קבוצות צפוניות: מ.ס בני יפיע - סגנית אלופת מחוז יזרעאל, מ.ס קרית טבעון - סגנית אלופת מחוז מפרץ, מכבי נוג'ידאת - סגנית אלופת מחוז צפון. בנוגע לסגנית האלופה ממחוז שרון - הרי שמכבי נתניה לא רשמה קבוצה שניה בשנתון נערים ג', ייתכן שהפועל לב השרון, שסיימה עונה במקום השלישי, תוכנס להגרלה.

