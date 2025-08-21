הפארסה נמשכת: רמת השרון עלתה עם 9 שחקניות

המצב בכדורגל הנשים הישראלי הגיע הערב לשפל חדש. רמת השרון עלתה למשחק גביע אתנה עם תשע שחקניות בלבד, ללא מאמן וללא ספסל מחליפות, והובסה 10:0 מול הפועל קטמון. רק לפני שבוע הפסידה אותה קבוצה 5:0, וכעת התבוסה הפכה לחד צדדית עוד יותר.

הסיבה לכך נעוצה בעונש שהטילה פיפ"א, שמונע מהמועדון לרשום שחקניות חדשות. כתוצאה מכך הסגל הצטמצם לרמה קיצונית, כאשר במגרש עמדו הערב תשע שחקניות בלבד, וללא שום אפשרות לחילוף או תגובה מקצועית מהקווים, שכן גם מאמן לא נרשם למשחק.

האירוע הזה ממחיש עד כמה המצב חמור, ולא מעט גורמים כבר מתריעים שההתאחדות לכדורגל חייבת לעצור את הבדיחה הזו. אי אפשר להמשיך לקיים משחקים במעמד רשמי כשקבוצה נאלצת להופיע כך. הגיע הזמן לטפל בשורש הבעיה ולשים סוף למראות שאינם הולמים כדורגל תחרותי.

לקבוצה המנצחת כבשו רחל שטיינשניידר עם צמד, ז'איילי גומס דה סילבה שהשלימה חמישייה, הילי שלום, דוריס בואדואה ודורין שיגווה.