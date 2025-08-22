יום חמישי, 27.11.2025 שעה 01:26
ספורט אחר  >> ONE CHAMPIONSHIP

יום שישי ב-ONE2: וואן פריידי פייטס עם 11 קרבות

החל מ-15:30 ורק בערוץ ONE2, אירוע 121 מבטיח ערב מלהיב באצטדיון לומפיני שבבנגקוק, עם הקרב המרכזי בין טנגנואנג לבקטין. אסף בן חיים בעמדת הפרשן

|
וואן פריידיי פייטס (וואן צ'מפיונשיפ)
וואן פריידיי פייטס (וואן צ'מפיונשיפ)

התכוננו לנוקאאוטים! היום (שישי) בשידור ישיר החל מהשעה 15:30 רק בערוץ ONE2, אירוע מטורף בסדרת וואן פריידיי פייטס עם 11 קרבות מואי-תאי. אסף בן חיים יתארח בעמדת הפרשן.

לאוהבי האקשן מצפה אירוע מושלם. וואן פריידיי פייטס 121 יורכב מ-11 קרבות איגרוף תאילנדי וקרב אמ.אמ.איי אחד, מה שמבטיח ערב מלהיב לקהל באצטדיון לומפיני בבנגקוק ולכם הצופים בבית.

בקרב המרכזי יחכה לנו מפגש בין שני לוחמים בלתי מנוצחים בארגון – טנגנואנג המקומי מול מקסים בקטין הרוסי, שניהם מגיעים אחרי ניצחונות בנוקאאוט שגם זיכו אותם בבונוסים ורוצים להמשיך את הדרך לעבר הגשמת החלום והשגת החוזה הגדול שיהפוך אותם ללוחמים חתומים בארגון הענק.

אסף בן חיים (פרטי)אסף בן חיים (פרטי)

בקרב המשנה למרכזי, צ'וקפריצ’ה המקומי ינסה להתאושש מההפסד לקונגצ'אי בהופעתו האחרונה מול טוויי לין טט הבורמזי, שינסה להמשיך את הרצף ולהתקרב משמעותית לחוזה הגדול. צ'וקפריצ’ה הפסיד רק לקונגצ'אי בארגון ומחזיק בארבעה ניצחונות בקרבות האחרים שלו, שניים מתוכם בנוקאאוט כולל הניצחון האחרון שלו, בעוד הבורמזי מחזיק במאזן ניצחונות זהה של ארבעה עם שני נוקאאוטים, אך כאמור מגיע אחרי רצף של שלושה ניצחונות ויחפש את הרביעי שיקדם אותו.

בקרב המרכזי של החצי הראשון של האירוע נקבל מפגש חוזר לקרב שהתקיים לפני פחות מחודשיים בין אובייד חוסיין הבריטי ממוצא פקיסטני ופטנקיאן התאילנדי. בקרב הראשון בין השניים חוסיין הנחיל לפטנקיאן את ההפסד הראשון שלו בארגון וקטע לו רצף מרשים של שני נוקאאוטים. עכשיו בקרב החוזר בין השניים התאילנדי רוצה לעשות בדיוק אותו דבר ולהיות הראשון שמנצח את חוסיין, שמגיע עם רצף של שלושה ניצחונות ועדיין לא הפסיד בוואן.

אבל זה לא הכל ויש עוד מספר קרבות ששווה לשים לב אליהם: מפגשים מסקרנים בין לוחמים מקומיים כמו פיאקסורין מול רנגרואנגלק ופמור אי דנג מול פצ'אקריט, וקרבות מעניינים בין סאנדיי המקומי לאנדריי מזנצב ובין דנקינקראי ללמסינג שירכיבו את הקארד המרכזי, וכמו כן מפגשים מבטיחים בחצי הראשון של האירוע שכוללים קרב של שמעון היפני שינסה להישאר בלתי מנוצח מול פטונגלור המקומי וקרב של נואפט מול ריויה אוקיאקי היפני.

בעמדת הפרשן יתארח אסף בן חיים, מייסד האתר פלטפורמה התנדבותית לקידום אומנויות הלחימה בישראל ולוחמים ישראלים בעולם. וואן פריידיי פייטס 121, בשידור ישיר ביום שישי החל מ-15:30, רק בערוץ ONE2.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */