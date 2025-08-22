יום שישי ב-ONE2: וואן פריידי פייטס עם 11 קרבות

התכוננו לנוקאאוטים! היום (שישי) בשידור ישיר החל מהשעה 15:30 רק בערוץ ONE2, אירוע מטורף בסדרת וואן פריידיי פייטס עם 11 קרבות מואי-תאי. אסף בן חיים יתארח בעמדת הפרשן.

לאוהבי האקשן מצפה אירוע מושלם. וואן פריידיי פייטס 121 יורכב מ-11 קרבות איגרוף תאילנדי וקרב אמ.אמ.איי אחד, מה שמבטיח ערב מלהיב לקהל באצטדיון לומפיני בבנגקוק ולכם הצופים בבית.

בקרב המרכזי יחכה לנו מפגש בין שני לוחמים בלתי מנוצחים בארגון – טנגנואנג המקומי מול מקסים בקטין הרוסי, שניהם מגיעים אחרי ניצחונות בנוקאאוט שגם זיכו אותם בבונוסים ורוצים להמשיך את הדרך לעבר הגשמת החלום והשגת החוזה הגדול שיהפוך אותם ללוחמים חתומים בארגון הענק.

אסף בן חיים (פרטי)

בקרב המשנה למרכזי, צ'וקפריצ’ה המקומי ינסה להתאושש מההפסד לקונגצ'אי בהופעתו האחרונה מול טוויי לין טט הבורמזי, שינסה להמשיך את הרצף ולהתקרב משמעותית לחוזה הגדול. צ'וקפריצ’ה הפסיד רק לקונגצ'אי בארגון ומחזיק בארבעה ניצחונות בקרבות האחרים שלו, שניים מתוכם בנוקאאוט כולל הניצחון האחרון שלו, בעוד הבורמזי מחזיק במאזן ניצחונות זהה של ארבעה עם שני נוקאאוטים, אך כאמור מגיע אחרי רצף של שלושה ניצחונות ויחפש את הרביעי שיקדם אותו.

בקרב המרכזי של החצי הראשון של האירוע נקבל מפגש חוזר לקרב שהתקיים לפני פחות מחודשיים בין אובייד חוסיין הבריטי ממוצא פקיסטני ופטנקיאן התאילנדי. בקרב הראשון בין השניים חוסיין הנחיל לפטנקיאן את ההפסד הראשון שלו בארגון וקטע לו רצף מרשים של שני נוקאאוטים. עכשיו בקרב החוזר בין השניים התאילנדי רוצה לעשות בדיוק אותו דבר ולהיות הראשון שמנצח את חוסיין, שמגיע עם רצף של שלושה ניצחונות ועדיין לא הפסיד בוואן.

אבל זה לא הכל ויש עוד מספר קרבות ששווה לשים לב אליהם: מפגשים מסקרנים בין לוחמים מקומיים כמו פיאקסורין מול רנגרואנגלק ופמור אי דנג מול פצ'אקריט, וקרבות מעניינים בין סאנדיי המקומי לאנדריי מזנצב ובין דנקינקראי ללמסינג שירכיבו את הקארד המרכזי, וכמו כן מפגשים מבטיחים בחצי הראשון של האירוע שכוללים קרב של שמעון היפני שינסה להישאר בלתי מנוצח מול פטונגלור המקומי וקרב של נואפט מול ריויה אוקיאקי היפני.

בעמדת הפרשן יתארח אסף בן חיים, מייסד האתר פלטפורמה התנדבותית לקידום אומנויות הלחימה בישראל ולוחמים ישראלים בעולם. וואן פריידיי פייטס 121, בשידור ישיר ביום שישי החל מ-15:30, רק בערוץ ONE2.