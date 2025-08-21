יום שישי, 22.08.2025 שעה 00:17
כדורגל עולמי  >> מוק' הליגה האירופית
עוד טורים של אבי נמני
מכבי השיגה את המטרה ביכולת בינונית14/08/2025 | 12 תגובות
היכולת החלשה של מכבי ת"א צריכה להדאיג את גולדהאר05/08/2025 | 53 תגובות
לאזטיץ' היה חסר יצירתיות ותעוזה30/07/2025 | 55 תגובות
גם ביכולת סבירה, מכבי ת"א עדיפה על פאפוס22/07/2025 | 20 תגובות
טורי דעה נוספים
אם שחר לא יתעורר, מכבי חיפה תלך לעשור שחור
איציק אהרונוביץ
15/08/2025 | 87 תגובות
עם 2-3 חיזוקים בית"ר יכולה לרוץ לאליפות
עמית בן שושן
14/08/2025 | 17 תגובות
מכבי השיגה את המטרה ביכולת בינונית
אבי נמני
14/08/2025 | 12 תגובות
מעל כולם דייגו פלורס, שכל כך נטו לזלזל בו
איציק אהרונוביץ
08/08/2025 | 85 תגובות
אבי נמני

מכבי ת"א שיחקה כדורגל עם נשמה ושמחת חיים

אבי נמני בטור ל-ONE: לאזטיץ' לא מתבכיין בגלל שאיבד שחקנים משמעותיים. המחצית הראשונה הייתה אחת האיכותיות של הצהובים באירופה בשנים האחרונות

המשחק אמש (חמישי) בסרביה הוא לא עוד משחק זניח בזירה האירופית, זהו ערב משמעותי וקריטי עבור מכבי תל אביב בפרט, ועבור הכדורגל הישראלי בכלל. הקבוצה של מיץ’ גולדהאר כבר הבטיחה את שלב הליגה בקונפרנס ליג, אבל המטרה העליונה היא להיות בליגה האירופית עם משקל מקצועי משמעותי וכמובן קפיצת מדרגה אדירה מבחינה כלכלית. 

הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ עברו מהפכה יוצאת דופן בכל קנה מידה בחודשיים האחרונים, כמעט חצי קבוצה עזבה, ותחילת עונת 2025/26 היא עונת הבנייה של מכבי תל אביב לקראת השנים הקרובות. על כר הדשא המכבים פגשו את דינמו קייב, אימפריית כדורגל אירופית בעבר, וקבוצה בינונית בהווה עקב השלכות מלחמת רוסיה-אוקראינה שבגינה שחקני חיזוק זרים איכותיים הדירו את רגליהם מהליגה האוקראינית. 

הצהובים פתחו בהרכב התקפי עם חצי שעה ראשונה מצוינת שהשכיחה את עזיבת תורג’מן ופאטצ’י. שחקניו של לאזטיץ’ שטפו את המגרש, לחצו גבוה בחלק המגרש של דינמו והגיעו למספר מצבים קורצים שהוחמצו. מיד אחר כך, הצהובים עלו ליתרון בדקה ה-12 לאחר פעולת הכנה מרשימה של יחזקאל עם מסירת עומק לעבר דור פרץ שסיים עם בעיטה נפלאה לרשת האוקראינית. הם היו בדקות נפלאות עם מומנטום מוחלט והיו חייבים לכבוש שער שני, אך שחקניו של לאזטיץ’ החמיצו ובצד השני התקפת מעבר מוצלחת של דינמו עלתה למכבי תל אביב ביוקר עם שער שוויון של וולושין. 1:1 בירידה להפסקה, אבל בכל מצב המחצית הראשונה תיזכר כאחת המחציות האיכותיות של הצהובים במפעלים האירופים בשנים האחרונות. 

שחקני מכבי תל אביב חוגגים, אחת המחציות האיכותיות של מכבי תל אביב בשנים האחרונות באירופה (רויטרס)שחקני מכבי תל אביב חוגגים, אחת המחציות האיכותיות של מכבי תל אביב בשנים האחרונות באירופה (רויטרס)

המחצית השנייה נפתחה עם כרטיס אדום מוקדם לוויווצ’רנקו האוקראיני, שהותיר את דינמו ב-10 שחקנים בשלב מוקדם. מאותו רגע ראינו שליטה אבסולוטית של הצהובים שמיד ניצלו את היתרון המספרי עם שער שני, הפעם של יחזקאל שדחק מקרוב לרשת לאחר פעולה קבוצתית התקפית מושלמת שהחלה עם בליץ’ (משחק מצוין הערב), המשיכה עם מסירה מדודה של דוידה לעבר בליץ’ שמסר אסיסט מדויק ליחזקאל בדרך לשער השני.

מכבי תל אביב המשיכה ללחוץ ולשלוט, גם בזכות חילופים נכונים עם הכנסתם של ניקולסקו ועידו שחר שהכניסו טריות ועוצמות לחלק האחרון של המשחק. העליונות של הצהובים על כר הדשא המשיכה לבוא לידי ביטוי עם שער שלישי יוצא מן הכלל לאחר מסירת אומן של רוי רביבו לעבר דור פרץ, שסיים עם המון קור רוח לרשת האוקראינית וקבע 1:3 משמעותי בדרך לגומלין בשבוע הבא.

עידו שחר, הכניס טריות ועוצמות (Picture by Pedja Milosavljevic)עידו שחר, הכניס טריות ועוצמות (Picture by Pedja Milosavljevic)

מגיעים שבחים גדולים לשחקני מכבי תל אביב על משחק נהדר ועליונות מוחלטת וכמובן קרדיט גדול לזרקו לאזטיץ’ שהכין את קבוצתו בצורה מושלמת. המאמן לא מתבכיין על כך שאיבד שחקנים מאוד משמעותיים מהעונה שעברה, להיפך, לאזטיץ’ מאחה את השברים ומנסה להדביק אותם חזרה תוך כדי תנועה עם תוצאה מצוינת לקראת הגומלין.

זו הפעם הראשונה העונה שאנחנו זוכים לראות שילוב של כדורגל איכותי ובעיקר כדורגל עם נשמה ושמחת חיים. כעת, מכבי תל אביב עם הפנים לעבר הגומלין בשבוע הבא עם אופטימיות גדולה, עכשיו זה כבר בידיים וברגליים של לאזטיץ’ ושחקניו בדרך לליגה האירופית היוקרתית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
ONE CHAMPIONSHIP