מכבי ת"א שיחקה כדורגל עם נשמה ושמחת חיים

המשחק אמש (חמישי) בסרביה הוא לא עוד משחק זניח בזירה האירופית, זהו ערב משמעותי וקריטי עבור מכבי תל אביב בפרט, ועבור הכדורגל הישראלי בכלל. הקבוצה של מיץ’ גולדהאר כבר הבטיחה את שלב הליגה בקונפרנס ליג, אבל המטרה העליונה היא להיות בליגה האירופית עם משקל מקצועי משמעותי וכמובן קפיצת מדרגה אדירה מבחינה כלכלית.

הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ עברו מהפכה יוצאת דופן בכל קנה מידה בחודשיים האחרונים, כמעט חצי קבוצה עזבה, ותחילת עונת 2025/26 היא עונת הבנייה של מכבי תל אביב לקראת השנים הקרובות. על כר הדשא המכבים פגשו את דינמו קייב, אימפריית כדורגל אירופית בעבר, וקבוצה בינונית בהווה עקב השלכות מלחמת רוסיה-אוקראינה שבגינה שחקני חיזוק זרים איכותיים הדירו את רגליהם מהליגה האוקראינית.

הצהובים פתחו בהרכב התקפי עם חצי שעה ראשונה מצוינת שהשכיחה את עזיבת תורג’מן ופאטצ’י. שחקניו של לאזטיץ’ שטפו את המגרש, לחצו גבוה בחלק המגרש של דינמו והגיעו למספר מצבים קורצים שהוחמצו. מיד אחר כך, הצהובים עלו ליתרון בדקה ה-12 לאחר פעולת הכנה מרשימה של יחזקאל עם מסירת עומק לעבר דור פרץ שסיים עם בעיטה נפלאה לרשת האוקראינית. הם היו בדקות נפלאות עם מומנטום מוחלט והיו חייבים לכבוש שער שני, אך שחקניו של לאזטיץ’ החמיצו ובצד השני התקפת מעבר מוצלחת של דינמו עלתה למכבי תל אביב ביוקר עם שער שוויון של וולושין. 1:1 בירידה להפסקה, אבל בכל מצב המחצית הראשונה תיזכר כאחת המחציות האיכותיות של הצהובים במפעלים האירופים בשנים האחרונות.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים, אחת המחציות האיכותיות של מכבי תל אביב בשנים האחרונות באירופה (רויטרס)

המחצית השנייה נפתחה עם כרטיס אדום מוקדם לוויווצ’רנקו האוקראיני, שהותיר את דינמו ב-10 שחקנים בשלב מוקדם. מאותו רגע ראינו שליטה אבסולוטית של הצהובים שמיד ניצלו את היתרון המספרי עם שער שני, הפעם של יחזקאל שדחק מקרוב לרשת לאחר פעולה קבוצתית התקפית מושלמת שהחלה עם בליץ’ (משחק מצוין הערב), המשיכה עם מסירה מדודה של דוידה לעבר בליץ’ שמסר אסיסט מדויק ליחזקאל בדרך לשער השני.

מכבי תל אביב המשיכה ללחוץ ולשלוט, גם בזכות חילופים נכונים עם הכנסתם של ניקולסקו ועידו שחר שהכניסו טריות ועוצמות לחלק האחרון של המשחק. העליונות של הצהובים על כר הדשא המשיכה לבוא לידי ביטוי עם שער שלישי יוצא מן הכלל לאחר מסירת אומן של רוי רביבו לעבר דור פרץ, שסיים עם המון קור רוח לרשת האוקראינית וקבע 1:3 משמעותי בדרך לגומלין בשבוע הבא.

עידו שחר, הכניס טריות ועוצמות (Picture by Pedja Milosavljevic)

מגיעים שבחים גדולים לשחקני מכבי תל אביב על משחק נהדר ועליונות מוחלטת וכמובן קרדיט גדול לזרקו לאזטיץ’ שהכין את קבוצתו בצורה מושלמת. המאמן לא מתבכיין על כך שאיבד שחקנים מאוד משמעותיים מהעונה שעברה, להיפך, לאזטיץ’ מאחה את השברים ומנסה להדביק אותם חזרה תוך כדי תנועה עם תוצאה מצוינת לקראת הגומלין.

זו הפעם הראשונה העונה שאנחנו זוכים לראות שילוב של כדורגל איכותי ובעיקר כדורגל עם נשמה ושמחת חיים. כעת, מכבי תל אביב עם הפנים לעבר הגומלין בשבוע הבא עם אופטימיות גדולה, עכשיו זה כבר בידיים וברגליים של לאזטיץ’ ושחקניו בדרך לליגה האירופית היוקרתית.