כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

״שיחקנו נהדר, אבל התוצאה לא מספיק טובה״

מאמן מכבי ת״א, לאזטיץ׳, דיבר אחרי ה-1:3 על דינמו קייב: ״אני לוקח המון דברים חיוביים מהמשחק הזה, יכלנו יותר״. פרץ: ״אני בטוח בקבוצה הזאת״

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב עשתה הערב (חמישי) צעד משמעותי נוסף אל עבר המקום בליגת האלופות בעונה הקרובה, אחרי שניצחה 1:3 את דינמו קייב במסגרת המשחק הראשון בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות.

בסיום, מאמן הצהובים, ז׳רקו לאזטיץ׳: היה יום טוב של כדורגל, אבל זה לא הסוף. עשינו תוצאה טובה, אבל פחות טובה מאיך ששיחקנו. צריך לזכור שזאת רק מחצית אחת ויש עוד משחק שני שנצטרך לעבור. אנחנו צריכים להיזהר לקראת הגומלין״.

״בסך הכל התוצאה היא טובה וההופעה שלנו הייתה טובה. יצרנו הרבה מצבים טובים וספגנו מבעיטה אחת שלהם. היינו עם שחקן אחד יותר, מה שנתן לנו חופש לשחק את הכדורגל שלנו ולשלוט בהתקפות, אבל צריך לזכור שבעונה שעברה התקשינו במצב דומה אז השתפרנו. יש הרבה דברים חיוביים מהמשחק הזה״.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם דור פרץ (רויטרס)שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם דור פרץ (רויטרס)

גם מצטיין המשחק, דור פרץ, דיבר: ״טוב לנו עם התוצאה הזאת. היה לנו משחק טוב, הופעה נהדרת. ראינו קבוצה חדה וטובה היום. יש לנו עוד משימה להשלים בשבוע הבא. זאת רק מחצית אחת מתוך שני משחקים. יש לנו הרבה עבודה להשלים. אני בטוח בקבוצה הזאת ואם נציג את אותו פוקוס ואגרסיביות נעלה, זה עושה לנו טוב״.

