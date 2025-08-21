״שיחקנו נהדר, אבל התוצאה לא מספיק טובה״

מכבי תל אביב עשתה הערב (חמישי) צעד משמעותי נוסף אל עבר המקום בליגת האלופות בעונה הקרובה, אחרי שניצחה 1:3 את דינמו קייב במסגרת המשחק הראשון בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות.

בסיום, מאמן הצהובים, ז׳רקו לאזטיץ׳: היה יום טוב של כדורגל, אבל זה לא הסוף. עשינו תוצאה טובה, אבל פחות טובה מאיך ששיחקנו. צריך לזכור שזאת רק מחצית אחת ויש עוד משחק שני שנצטרך לעבור. אנחנו צריכים להיזהר לקראת הגומלין״.

״בסך הכל התוצאה היא טובה וההופעה שלנו הייתה טובה. יצרנו הרבה מצבים טובים וספגנו מבעיטה אחת שלהם. היינו עם שחקן אחד יותר, מה שנתן לנו חופש לשחק את הכדורגל שלנו ולשלוט בהתקפות, אבל צריך לזכור שבעונה שעברה התקשינו במצב דומה אז השתפרנו. יש הרבה דברים חיוביים מהמשחק הזה״.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם דור פרץ (רויטרס)

גם מצטיין המשחק, דור פרץ, דיבר: ״טוב לנו עם התוצאה הזאת. היה לנו משחק טוב, הופעה נהדרת. ראינו קבוצה חדה וטובה היום. יש לנו עוד משימה להשלים בשבוע הבא. זאת רק מחצית אחת מתוך שני משחקים. יש לנו הרבה עבודה להשלים. אני בטוח בקבוצה הזאת ואם נציג את אותו פוקוס ואגרסיביות נעלה, זה עושה לנו טוב״.