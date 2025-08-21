יום חמישי, 21.08.2025 שעה 23:26
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
122-126שחטאר דונייצק1
101-54בראגה2
1011-128א.א.ק. לרנקה3
106-66האקן4
93-83מכבי ת"א5
84-56קלוז'6
63-62סטיאווה בוקרשט7
62-43בראן8
63-43פרטיזן בלגרד9
65-33קופס10
51-23פנאתינייקוס11
58-84צליה12
40-12פאוק סלוניקי13
44-33זרינסקי מוסטר14
43-25לבסקי סופיה15
31-51גנק16
33-42רייקה17
31-21שקנדיה18
30-11יאנג בויז19
32-22אנדרלכט20
32-23הפועל ב"ש21
34-32שלבורן22
39-74שריף טירספול23
35-22פרישטינה24
21-12נואה25
21-12לינקולן רד אימפס26
16-52סבאח באקו27
14-32באניק אוסטרבה28
13-22בריידבליק29
13-22היברניאן30
13-22ספרטק טרנאבה31
11-02לוגאנו32
11-02וולפסברגר33
13-02פאקשי34
16-02אילבס35
00-00אברדין36
02-11לודוגורץ37
02-11סמסונספור38
01-01סלובן ברטיסלבה39
03-12ריגה סקולה40
03-11דינמו קייב41
02-02אקטובה42
06-32דריטה43
05-22האמרון ספרטנס44
05-22סרבט ז'נבה45
06-22בשיקטאש46
05-12פרדריקסטאד47
05-11לך פוזנאן48

90 דקות לעידן נחמיאס בהפסד של לודוגורץ

הבלם הישראלי פתח בהרכב של קבוצתו, אך לא עזר לה לשמור על רשת נקייה והוא וחבריו הפסידו 2:1 לשקנדיה במשחק הראשון של פלייאוף הליגה האירופית

|
עידן נחמיאס וסוכנו דודו דהאן במעמד החתימה (סקאוטפוש)
עידן נחמיאס וסוכנו דודו דהאן במעמד החתימה (סקאוטפוש)

רגע לפני הפתיחה הרשמית של הליגה הישראלית ובזמן שגם מכבי תל אביב משחקת באירופה, יש לנו גם נציגים ישראלים מעבר לים וביניהם – עידן נחמיאס, שפתח בהרכב של לודוגורץ הערב (חמישי) והשלים 90 דקות, אך הוא וקבוצתו הפסידו 2:1 לשקנדיה.

כזכור, לודוגורץ ונחמיאס נשרו מליגת האלופות כאשר הם הפסידו 3:0 לפרנצווארוש וגבי קניקובסקי בשלב השלישי של המפעל הבכיר והיום, קיוו להשיג תוצאה טובה בחוץ בשביל מקמדה טובה לקראת הגומלין, כשהם גם עלו על הלוח ראשונים משער של דירוי דוארטה בדקה ה-17.

היתרון של הבולגרים לא החזיק יותר מדי, כבר בדקה ה-35 הקבוצה מצפון מקדוניה השוותה, כשבדקה ה-60 בסארט איברהימי השלים מהפך ונתן לקבוצתו ניצחון. כעת, הישראלי ולודוגורץ יקוו לחזור מהפיגור בשבוע הבא ולהעפיל לשלב הליגה, כשהפעם זה יהיה בבית שלהם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */