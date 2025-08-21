י-ם אדומה: 0:1 להפועל על בית"ר בדרבי נערים ב'

הדרבי הירושלמי של נערים ב’ אדום. הפועל ירושלים פגשה אתמול (חמישי) את בית”ר ירושלים לדרבי הראשון של העונה בליגת נערים ב', וחתמה אותו בצורה הכי טובה שיש, עם 0:1 קטן ומתוק, ושלוש נקודות יקרות. האדומים ששנה שעברה סיימו במקום ה-11 עם שנתון 2009, התמודדו לראשונה מול הצהובים, שהעפילו לליגת העל אחרי עונה היסטורית.

המשחק שנגמר ב-0:1 קטן התחיל בקצב מסחרר, כשכבר בדקה הראשונה איתי צמח סיכן את השער. המשחק המשיך להיות מותח ואגרסיבי כששני הצדדים לחצו גבוה, ובדקה ה-26 היה זה נועם אלקריף, כוכב הצהובים, שאחרי הטעייה אחת בתוך הרחבה, בעט כדור שזעזע את המשקוף.

המחצית השנייה נפתחה באותה העצימות ולחץ של האדומים. חמש דקות אל תוך המחצית השנייה יונתן ג'מו נשלח בכדור טוב, הטעה את המגן שלו ובעט אל המסגרת, כדור שנהדף לא מספיק טוב ונפל לרגליו של מוחמד בדארנה שכבש שער בכורה בהופעת הבכורה וקבע את תוצאת המשחק.

השער של מוחמד בדארנה (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים שלטה בקצב המשחק לקראת הדקות האחרונות של המחצית השנייה, ומנגד בית"ר התקשתה לסכן את השער כששי אמבאוו מלך השערים בעונה שעברה, נסגר טוב ואכזב.

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' מאושרים (אורן בן חקון)

התפרצות שמחה בהפועל, אכזבה בבית"ר (אורן בן חקון)

אכזבה בבית"ר נערים ב' (אורן בן חקון)

דקה אחרי דקה:

שחקני הקבוצות לפני המשחק (אורן בן חקון)

שחקני בית"ר ירושלים נערים ב' לפני המשחק (אורן בן חקון)

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' לפני המשחק (אורן בן חקון)

מחצית ראשונה:

דקה 1: התקפה להפועל, שפתחה בלחץ גבוה ואגרסיבי. איתי צמח עם בעיטה ראשונה על הקרקע לידיים של גטה.

דקה 5: כרטיס צהוב לשניר גוסמן מבית"ר.

שניר גוסמן במאבק (אורן בן חקון)

דקה 12: הפועל ממשיכה עם הקצב הגבוה כשהפעם מוחמד בדארנה עם בעיטה מסוכנת שלא הלכה למסגרת.

דקה 19: איתי צמח עם ההזדמנות הטובה ביותר עד עכשיו עבור האדומים. יאבסרה וונדמו עבר שחקן אחד ומצא במסירת עומק את החלוץ המוכשר, שגלגל את הכדור ליד הקורה.

דקה 26: כדור שהורחק רע על ידי הגנת הפועל נפל לרגליים של נועם אלקריף, שעשה הטעייה אחת ובעט כדור שזעזע את המשקוף.

דרבי ירושלמי נערים ב' (אורן בן חקון)

דקה 33: כרטיס צהוב ליהב אלקיים מבית"ר.

דקה 37: כרטיס צהוב למיכאל מייזר מבית"ר.

זיו אריה הגיע לצפות (אורן בן חקון)

דקה 39: מקבץ מסירות יפה בהתקפת בית"ר ירושלים הסתיים עם בעיטה נוספת של נועם אלקריף שהלכה מעל השער, יהב אלקיים הציג יכולת טכנית גבוהה.

יהונתן בן סימון מוסר (אורן בן חקון)

מחצית שנייה:

דקה 45: שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1! יונתן ג'מו קיבל כדור מאחורי המגן, זרק אותו בהטעיה יפה ובעט בעיטה חזקה שנהדפה בצורה לא מספיק טובה על ידי אביאל גטה, כדור שנפל לרגל של מוחמד בדארנה ששם את הכדור ברשת, שער בכורה בהופעת הבכורה.

השער של מוחמד בדארנה (אורן בן חקון)

השער של הפועל ירושלים נערים ב' (אורן בן חקון)

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' חוגגים (אורן בן חקון)

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' חוגגים (אורן בן חקון)

שחקני הפועל ירושלים נערים ב' חוגגים (אורן בן חקון)

דקה 57: איתי צמח עם הזדמנות טובה לאדומים. כדור שהוגבה לרחבה מצא את הראש של צמח שנגח חלש מידי ליד הקורה.

דקה 58: התקפה רודפת התקפה. מוחמד בדארנה עם הזדמנות נוספת, בעיטה חזקה מתוך הרחבה סוחטת הצלה מרהיבה של אביחי גטה.

אביחי גטה (אורן בן חקון)

דקה 63: שי אמאבוו עם הזדמנות טובה לבית”ר. בעיטה מצוינת שהלכה סנטימטרים ליד הקורה.

דקה 74: כרטיס צהוב לרואי זיו מבית"ר.

דקה 79: כרטיס צהוב לאופיר תורג'מן מהפועל.

מיכאל מייזל בין שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

דקה 79: כרטיס צהוב לאיתמר גמו מבית"ר.

דקה 80+2, כדור ארוך נשלח ליואב אוואי שהגיע לאחד על אחד, אך יציאה טובה מהמקום של אביחי גטה הצליחה להרחיק את הכדור.

דקה 80+4: כרטיס צהוב לאביאל קאסי מהפועל.

איתמר גמו במאבק על הכדור (אורן בן חקון)

דקה 80+5: כדור חופשי מסוכן של בית”ר עלה לרחבה, הרחקה לא מספיק טובה של תורג'מן הורחקה לבסוף בקרן.

הרכב בית”ר ירושלים: אביחי גטה, רואי זיו, מאור רחמים, יהונתן בן סימן טוב, איתמר גמו, מיכאל מייזל, שניר גוסמן (אושר ששון, 57’), נועם אלקריף, שי אמבאוו, יהב אלקיים (דניאל חמו, 61’), יהב סוזנה (מאור יהודה).

הרכב הפועל ירושלים: אופיר תורג'מן, ראד קומבר, מיכאל וקסלמן, מאור עגמייה, יובל פרוספיס, דניאל לוסקי (יואב אוואיו, 80’), מוחמד בדארנה (אביאל קאסי, 65’), יאבסרה וונדמו, ערן אייל (אורי לאקו), איתי צמח, יהונתן ג'מו (נועם אברהם, 70’).

ז'אן טלסניקוב (אורן בן חקון)

מיכאל מייזל במאבק (אורן בן חקון)

דרבי ירושלמי נערים ב' (אורן בן חקון)