"בסוף אני ילד צעיר שעוד לא נחשף לכזה באזז"

החודשים האחרונים של קשרה הצעיר של הפועל ר"ג גבעתיים, אדר רטנר, היו מורכבים מאוד. ביחד עם לא מעט צעירים שטיפח המועדון, הוא הוביל את הקבוצה אשתקד לפתיחת עונה אדירה, כשלרגעים מסוימים היה נראה שהאורדונים בדרך לליגת העל לאחר למעלה מעשור.

אלא שההצלחה הובילה להתעניינות מצד הקבוצות הגדולות בכדורגל הישראלי בלא מעט שחקנים: רטנר, היה במוקד כשהפועל ת"א פנתה לסוכנו שלומי בן עזרא, פנייה שכמעט הובילה למכירה, אך לבסוף, לאחר סאגה לא פשוטה שלוותה בלא מעט רעש תקשורתי ומתיחות, הוא לא נמכר, נפצע והחצי השני של העונה היה הרבה פחות טוב.

בחודש וחצי האחרונים, הגיע הסוף לסאגה: השחקן יחל עם ר"ג את העונה ויהיה אחד מהמובילים בדרך לרצון להגשים את מטרתו של הבעלים אמיר חמיאס: להעפיל לליגת העל. רגע לפני פתיחת הליגה ולאחר חודשים מתוחים: רטנר מספק ראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד" של ONE ומדבר לראשונה על מה שעבר עליו בחודשים האחרונים.

אדר רטנר (ליר שאולי, הפועל ר"ג)

מהלך העניינים, ההתפתחויות לאורך חלון ההעברות הקודם, השיחה עם עומר בוקסנבוים, הפציעות, ההחלטה להישאר ולמה הוא בטוח שהקבוצה הנוכחית של הפועל ר"ג לא פחות טובה מזו של העונה שעברה.

אדר, איך אתה רואה את העונה החדשה בהפועל ר"ג גבעתיים לעומת העונה שעברה?

"קודם כל, אני חושב שהתנאים שהמועדון מעמיד לרשותנו העונה שונים לחלוטין ממה שהורגלנו בעונות הקודמות. יש לנו מתחם אימונים באצטדיון בנס ציונה, עם חדרי הלבשה חדשים וחדר כושר ברמה גבוהה מאוד. יצאנו למחנה אימונים בקיץ בתנאים מצוינים, וכל החוויה היומיומית במועדון היא מקצועית, מסודרת ואיכותית הרבה יותר”.

“בנוסף, יש לנו צוות מקצועי רחב יותר וצוות רפואי מהטובים שיש, מה שמאפשר לנו כשחקנים ולמערכת כולה לעבוד בצורה אופטימלית ולהתמקד רק בכדורגל. מרגישים שגם המועדון גם השתדרג מאוד והשקיע בכל הפן הטכנולוגי. אנחנו מנתחים אימונים ומשחקים בצורה יסודית, והצוות המקצועי יורד לרזולוציות אישיות מול כל שחקן כדי לשפר אותו באופן ממוקד".

שחקני הפועל רמת גן (ראובן שוורץ)

ומבחינה מקצועית?

"אני חושב שהקבוצה השנה לא פחות טובה. זה נכון שנפגענו בכמה עמדות בעקבות שחקנים שעשו את ההתקדמות שהגיעה להם. הקבוצה השנה מאוד מאוזנת, שוב קבוצה צעירה שזה משהו שחשוב בליגה הזאת. זאת תהיה קבוצה אטרקטיבית עם צוות אימון צעיר, רעב ועם רעיונות חדשים".

"יש כמה שחקנים שיצטרכו לקחת על עצמם חלק יותר משמעותי בעונה הזאת, להוביל את הקבוצה. בגדול אני חושב שעם כמה שהקבוצה בשנה שעברה הייתה מצוינת, הקבוצה הנוכחית צריכה להיות לא פחות טובה ועם מטרות לא פחות גבוהות. אנחנו חיים משבוע לשבוע, לא מדברים על דברים שיכולים לקרות לקראת מאי, אבל הפועל ר"ג גבעתיים תהיה קבוצה חזקה בליגה הזאת".

הבעלים אמיר חמיאס הצהיר שהמטרה הראשית היא לעלות.

"אז אני בסוף שחקן. הבעלים יכול להציב את המטרות שלו וברור שזה חלום שכולנו רוצים. אין לי ניסיון בעליות ליגה, אבל ממה שאני יכול לתאר לעצמי, הדרך הכי נכונה לעלות ליגה היא לחיות משבוע לשבוע ואיך אפשר לאסוף עוד נקודות. בטח בליגה הלאומית שכל נקודה היא חשובה. אנחנו צריכים להציב מטרות קטנות ולשמור על עקביות. זה מה שיוביל להצלחות".

אמיר חמיאס (שחר גרוס)

איך העבודה עם מיכאל זנדברג?

"מיכאל הוא מאמן מדהים. הוא עבר קריירה שהלוואי שאעשה חצי ממנה, קריירה מפוארת. הוא גם שיחק בתפקיד דומה לשלי ואני לומד ממנו המון ברמה הטקטית וברמת ההתנהלות. אני לומד לשים לב לפרטים הקטנים שעד עכשיו היו פחות קריטיים עבורי. הוא ממש כמו מורה דרך שהגיע עבורי, כדי לעזור גם לי לעשות את קפיצת המדרגה. הוא סוג של מודל, אני מאוד מתחבר לאישיות שלי".

דיברת קודם על העובדה שיש שחקנים שיצטרכו לקחת על עצמם יותר. אתה ביניהם, בטח אחרי הפריצה המשמעותית בעונה שעברה.

"קודם כל, אני לא מפחד מציפיות ורואה אותן כאתגר שגורם לי לעבוד יותר קשה ולתת יותר מעצמי למען הקבוצה וברמה האישית. אני צריך לעשות את קפיצת המדרגה מבחינת בגרות ולשים לב שאני לא נשאר מאחור. אני כבר בן 22, עברתי כמה פציעות והעונה זו עונה שאני צריך להוביל. אני לא מתבייש להגיד שאני ביחד עם עוד כמה שחקנים משמעותיים נצטרך להוביל את הקבוצה העונה ואין לנו איך לברוח מזה".

מיכאל זנדברג (רועי כפיר)

במה נפלתם בעונה שעברה? כמה כל הכותרות על הצעירים השפיעו?

"קודם כל, אני חושב שבפתיחת העונה המוצלחת ולאן שהקבוצה הגיעה, היה חלק ענק לצעירים. אפשר להסתכל מבחינה מספרית: גם אני, גם עומרי שמיר, גם מור בוסקילה, עידו מזרחי שפתאום נכנס להרכב ומסיקה. הייתה קבוצה תוססת ואני חושב שהדיבורים לא הפריעו, אלא פשוט היו שתי קבוצות עם סגל יותר עמוק ומעט יותר טובות".

"אני לא יודע אם ברמת השחקנים, אבל ברמת המוכנות לליגת העל. הם הגבירו את הקצב כשהן היו צריכות להגביר ואנחנו קצת נשארנו מאחור. בעונה נורמלית, היינו עולים עם כמות הנקודות שעשינו, אבל בעונה שעברה זה היה חריג. הם יצאו לריצות שהובילו לעלייה".

מה הוביל להתפוצצות שלך בשנה שעברה?

"לגבי עסקים אומרים שבשנה הראשונה והשנייה אתה לא מרוויח כסף ואז לקראת השנה השלישית אתה מתחיל לראות תוצאות. אז אני חושב שהתבשלתי, עברתי פציעות לא קלות ועונות שלא הצלחתי לרוץ ושהקבוצה לא הייתה מספיק טובה. כל המכלול של איציק ברוך, שנתן לי את הבמה ולא הפסיק לדרוש ממני, בתוספת קבוצה איכותית שבה אתה יודע שאם לא תהיה טוב משחק אחד אתה תשב על הספסל כי יש שחקנים לא פחות טובים ממך שמחכים להזדמנות. אלו דברים שדחפו אותי לקצה והוציאו אותי מאזור הנוחות שלי. לצאת מאזור הנוחות שלי זה משהו שמאוד חשוב לי ומוציא ממני דברים טובים יותר".

אדר רטנר חוגג (חגי מיכאלי)

אפשר להגיד שהסאגה עם הפועל ת"א אבל הוציאה אותך מאזור הנוחות במובן השלילי?

"אני חושב שככל שאני גדל אני מבין שיש קשר ישיר בין התמודדויות נפשיות לפציעות. אני לא יודע אם יודעים, אבל כשהסתיימה הסאגה עם הפועל ת"א, כבר במשחק הראשון קרעתי את השריר האחורי. חלק דיברו על שביתה איטלקית, אבל אלו דברים לא נכונים. אני הראיתי נכונות לשחק גם כשהעסקה הייתה כמעט סגורה וגם כשידעתי שאני רגל וחצי בחוץ".

"אני לא רציתי לרגע לשבת בחוץ ואמרתי שכל עוד אני שחקן הפועל ר"ג אתן הכול על הדשא כי זה האופי שלי ואני לא יודע משהו אחר. בגלל זה אני שחקן עד היום, בזכות זה חזרתי מהפציעות הקשות שעברתי. רק בגלל התשוקה הזאת למשחק הכדורגל. אני חושב שהסאגה הזאת לא הוציאה אותי מאזור הנוחות שלי, כמו שזו פשוט הייתה סיטואציה שלא ידעתי להתמודד איתה עד הסוף. אני חושב שהיום למדתי מכל דבר ואני עד היום לומד".

אז בוא נדבר על הסאגה הזאת מהצד שלך באמת. איך אתה עובר את התקופה הזאת? מה אתה יודע ושומע?

אני יכול לספר לך על מה שהגיע אליי. מבחינה כרונולוגית, זה היה שבוע לפני סוף חלון ההעברות והיה לנו משחק נגד הפועל כפר שלם. הכול נעשה מול הפועל ת"א והסוכן שלי, ביחד עם הפועל ר"ג ללא התערבות של התקשורת. היה לנו משחק מצוין מול כפר שלם, הגדלנו את הפער בפסגה והבקעתי גול. ידעתי שאני רגל וחצי בחוץ ושמתנהל מו"מ, אבל עדיין הראיתי רצון לשחק".

זה נשמע כמו הסיפור עם גילי ורמוט והמעבר מהפועל למכבי.

"להבדיל אלף אלפי הבדלות, הלוואי עליי. בטח שאני מכיר את הסיפור".

גילי ורמוט (איתי כהן)

אז אתה יודע שאתה רגל וחצי בחוץ. ומה אז?

"לא הייתי מעורב: אמרתי שברגע שהדברים ייסגרו, אתן את הדעה שלי למה שאני רוצה באמת. לאחר מכן, הגיע המשחק ביום שישי מול הפועל אום אל פאחם. יום לפני שלחתי את ההודעה המדוברת לאיציק ברוך, הודעה שבדיעבד לא הייתי צריך לשלוח. כתבתי לו שהייתי שמח לקבל ממנו את ברכת הדרך ושקשה לי להישאר כשקיבלתי כזאת הצעה".

ומה קורה אחרי זה?

"היו את השיחות ביניהם, המו"מ המשיך ואיציק וכל הגורמים בהפועל ר"ג הבינו שאני רוצה ללכת ושהם לא רוצים להחזיק שחקן בכוח. אני חושב שזה דבר טבעי ששחקן רוצה להתקדם מכל הבחינות. אם זו תהיה החלטה נכונה? ימים יגידו. אבל בדיעבד מאוד רציתי את המעבר הזה. הדברים כמעט נסגרו, נסענו לאום אל פאחם, נרשמתי בסגל, אבל כשהגעתי גיליתי שלא אתלבש".

"יכולתי להבין, כי הדברים נסגרו. הפסדנו לאום אל פאחם, המועדון נכנס ללחץ והשינויים בחלון ההעברות לא עזרו. התקשרו אליי במוצ"ש ואמרו לי שזה לא משנה מה הפועל ת"א יציעו, זה לא רלוונטי. שמבחינתם העסקה מבוטלת ואני שחקן הפועל ר"ג".

ומה אמרת?

"אמרתי להם שהם לא יכולים לעשות דבר כזה, אחרי שכל הקהל התהפך עליי. לא כעסתי על אף אחד, זו דרכו של עולם וככה הכדורגל מתנהל בכל מדינה. אבל שם, הרגשתי שאני לא יכול להישאר מבחינה נפשית ומנטלית. אמרו לי שזה לא רלוונטי ושאחליט: אם אני רוצה להישאר ולשחק או להיות רשום אבל לא לשחק. הבנתי שאני לא פה כדי לשחק מלחמות".

אוהדי הפועל רמת גן (ראובן שוורץ)

"שאני צעיר, שאני רוצה לשחק כדורגל ושזו לא ההצעה האחרונה שאקבל בחיים. ניסיתי לעשות סוויץ', יום למחרת היה משחק מול בני יהודה אחרי שבוע בו לא התאמנתי בצורה סדירה ונפצעתי אחרי שנכנסתי כמחליף. מאז העונה קצת הלכה הפוך. אני חושב שכל הגורמים שהיו צריכים ללמוד מזה למדו מזה, כולל אותי".

ואיך עוברת חצי העונה האחרונה?

"ניסינו לשנות את האווירה, אבל ברגע שנפצעתי, נכנסתי למקפיא מה שנקרא. האווירה פחות הייתה נעימה, בטח כשלא ניצחנו והאווירה לא הייתה טובה. ניסיתי לחזור לקראת סוף העונה למשחק החשוב מול הפועל פ"ת ובדקה ה-25 נפצעתי. אני יכול להגיד לך שדווקא באותו משחק הרגשתי מעין אשליה שאנחנו שוב על הגל והולכים להבקיע שלושה שערים".

"פתאום הרגיש שהם חשופים, שהכול הולך לחזור ואנחנו הולכים לעשות ריצה מטורפת. בדיעבד, הייתי לוקח את אותו הסיכון שוב פעם בשביל איציק, בשביל המועדון ובשביל עצמי כי האמנתי בגוף שלי. אבל התברר שהסיכון הזה לא היה נכון ואין מה לעשות: הנבואה ניתנה לשוטים".

איציק ברוך (יונתן גינזבורג)

יצאו לא מעט כותרות בהקשר שלך באותה סאגה. איך עוברים תקופה כזאת? לא התחשק לך להגיד מה שיושב לך על הלב מבחינה תקשורתית?

"את האמת? באיזשהו שלב פשוט מחקתי את כל אתרי הספורט ועד היום אני בלי אתרים. זה מוסר ההשכל שהסקתי מהנושא הזה. שבסוף אני מקצוען, שלא יכול להיות ניזון מזה. שיש לי סוכן, שיש מועדון ושאני צריך לחשוב רק עליהם. גם ככה בלא מעט פעמים הדברים שנכתבים לא מדויקים. זה עשה לי רע, העדפתי לקחת צעד אחורה מהסיפור ולהתמקד רק בעצמי כדי לנסות ולהוציא עוד משהו מהעונה הזאת".

איך היחסים עם איציק ברוך כיום?

"עד היום איציק קרוב אליי ואנחנו בקשר. איציק הוא מאמן שתמיד היה מראה לי את האמת ולא מסבן אותי. גם כשהייתי טוב וגם פחות טוב, הוא ידע לדרוש ממני ולהתמודד מולי. אחד כמוני, שמשחק עם תשוקה, צריך אחד כזה שיאזן אותו. היה קצר לא בינינו, אלא באופן כללי במועדון ובגלל שהיה חוסר שקיפות ובלגן אחד שלם. היום אנחנו צוחקים על זה. אחלה איציק שבעולם".

איציק ברוך (ראובן שוורץ)

מה אתה שמעת מהפועל ת"א? הרי היו דיבורים גם על מתיחות עם עומר בוקסנבוים, שגדל בהפועל ר"ג.

"הם דיברו עם אבא שלי ואיתי, עומר בוקסנבוים דיבר. אני רוצה לחשוב שרצו אותי בגלל שיכולתי לעזור ולתרום למועדון. עומר הוא איש מקצוע מדהים, שיודע להתנהל ועושה בסוף דברים לטובת המועדון. אם הוא ראה בי כמישהו שיכול היה לעזור באותה התקופה, אז שמחתי לשמוע את זה".

אז איך שחקן צעיר שנופל לו מו"מ עם מועדון גדול מרים את עצמו?

"קודם כל, חשבתי באותה תקופה שהצדדים יתגמשו בנוגע לסעיף השחרור כי זה היה נראה שאין דרך שאמשיך בהפועל ר"ג. האנשים בר"ג ראו לנכון שאשאר ובאותו שלב לא קיבלתי את ברכת הדרך. אני מאמין שאם אשמור על אותו הכושר מהעונה שעברה ואפילו אשפר את המספרים, אגיע יותר בשל לליגת העל בעתיד, אולי עם הפועל ר"ג אפילו".

אז אתה לא הולך בתחושה של באסה.

"לא אגיד לך שלא היו לי ימים קשים והרגשת מיצוי בליגה הלאומית. אבל יש רצוי ויש מצוי, זה המצב. צריך להוציא מהמצב הזה את המיטב. זה לא משנה איפה אתה משחק כמו איך אתה משחק ומרגיש במקום בו אתה נמצא. זה לא משנה מה אתה לובש על החזה או כמה נכנס לחשבון הבנק: בסוף חשוב להיות טוב ואם אתה טוב אי אפשר להתווכח עם זה והדברים קורים מעצמם".

אדר רטנר מול שי בן דוד (חגי מיכאלי)

אז מה מוסר ההשכל שלך מהסיטואציה הזאת?

"בסופו של דבר אני ילד צעיר שעוד לא נחשף לכזה באז. אני לא יודע אם הייתי עושה דברים אחרת כי אני לא מצטער על כלום. כן למדתי הרבה, הייתי שומר על עצמי בהרבה דרכים שונות מאיך שנתתי לדברים להגיע אליי בשנה שעברה. למדתי מהסיטואציה הזאת המון".

סימן טוב נמכר, שמיר נמכר, בוסקילה בכותרות. זה משהו שגורם לך למעין חמיצות?

"קודם כל, אלו החברים הכי טובים שלי ושחקנים שגדלתי איתם. כמו שאני אומר על אחי שמשחק כיום בקבוצת הנוער של מכבי חיפה שעל כל שקל שארוויח, אני רוצה שהוא ירוויח פי 3 ועל כל אליפות שבעזרת השם אקח אני רוצה שהוא ייקח חמש, כנ"ל אני אומר עליהם. הם דם מדמי, אני קנאי להצלחה שלהם לא פחות ממה שאני קנאי להצלחה שלי".

"אני עוקב אחריהם, אנחנו בקשר יומיומי ולא סתם אנחנו החברים הכי טובים כ"כ הרבה שנים. התפתחנו ביחד, עלינו לבוגרים ביחד וראינו עליות וירידות. לשלושתם מגיע להתקדם לא פחות ממני אם לא יותר. כל דבר קורה בעיתו: זה היה הזמן שלהם וגם הזמן שלי יגיע. שלושתם יצליחו בגדול בליגת העל כי הם שחקנים פנטסטיים".

מור בוסקילה (חגי מיכאלי)

אבל גם הקהל היה מאוכזב ממך למראית עין. איך פתרת את זה?

"עם הקהל דיברתי בערב פתיחת העונה. בסוף זה לא קל לעלות לשחק כי הפועל ר"ג זה מועדון משפחתי, האחים שלי משחקים במחלקת הנוער. אז קיבלתי עלבונות בתקופות מסויימות, אבל בסוף אני שחקן כדורגל וכמו שמעבירים ביקורת על אנשי ציבור ופוליטיקאים, כך גם על כדורגלנים. אני בטוח שהקהל של הפועל ר"ג לא ידע את התמונה הכוללת. לא נפגעתי לרגע, אני שחקן שרוצה להיות מקצוען ולשמח את הקהל ואת המועדון לו אני מחויב. אני מקווה שכמה גולים והדברים יחזרו לקדמותם".

אז מה המטרות לעונה הקרובה?

"קודם כל להמשיך ליהנות. הפועל ר"ג הוא מועדון שכשהוא שמח, תמיד הכול טוב וכשרע לו, הוא פחות טוב. הדבר הכי חשוב הוא קודם כל לשמור על האופי של המועדון ולא להפסיק לדרוש מעצמנו בתור קבוצה. הצבתי רף די גבוה בעונה שעברה ואני צריך לכל הפחות להגיע לאותם מספרים. כדי להמשיך בהתקדמות שלי ולהגיע למקומות שאליהם אני רוצה להגיע, אני צריך להמשיך לעשות את הדברים שאני יודע ולא לפחד לחלום. כמו שאמרתי לך, הקבוצה לא פחות איכותית מזו שהייתה בעונה שעברה אם לא יותר. אנחנו פשוט לא צריכים לפחד".

היית מספר עונות בגרמניה באקדמיה של וויסבדן. ספר על החוויה?

"התקופה שם בנתה לי אישיות חזקה שלא הייתה לי. בדיעבד, לא הייתי חוזר לפה, אבל אני לא מצטער על כלום. זה פשוט עולם אחר, מעין יקום מקביל. זה לא אותו הדבר".

אומרים שאתה חוצפן חיובי במגרש.

"קודם כל זה מאוד מחמיא לי. קש לי להסביר: אני מאוד אוהב את הכדור, להיות במרכז העניינים, לראות את הכדור ברשת. אני אוהב להיות שם בכל רגע, בכל אתגר, בכל פיגור. כמו שאמרתי, אני אוהב את היציאה מאזור הנוחות וזה מוציא ממני דברים טובים. אני לא יודע שובע, בטח לא בעולם הכדורגל: עברתי פגיעות ברצועות הצולבות, אבל כל פציעה שכזאת רק גרמה לי יותר לרצות להצליח ונתנה לי כלים להתמודד עם רגעים פחות נעימים. אני מאוד אובססיבי לקריירה שלי ומאוד מאוד אוהב את המקצוע שלי. בסוף זה מה שמוביל אותי".