יום חמישי, 21.08.2025 שעה 22:07
ספורט אחר  >> טניס

ג'וקוביץ' ואלקראס עשויים להיפגש בחצי הגמר

הגרלת אליפות ארה"ב עשויה להוביל את השניים למאבק על המקום בגמר, כשיאניק סינר נמצא בצד השני ודרכו לגמר נראית סלולה. וגם: מפגשי הסיבוב הראשון

קרלוס אלקראס ונובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)
קרלוס אלקראס ונובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

הגרלת אליפות ארצות הברית נערכה הערב (חמישי) והכותרת היא שנובאק ג’וקוביץ’, גדול הטניסאים בכל הזמנים, וקרלוס אלקראס עשויים להיפגש כבר בשלב חצי הגמר של הגראנד סלאם. התחרות המסקרנת תחל כבר ביום ראשון הקרוב ותתקיים שבועיים כמיטב המסורת.

יאניק סינר, שמקווה להתאושש מהנפילה הפיזית בסינסינטי, הוגרל כמובן בצד השני ולפחות על הנייר הדרך שלו לגמר שנה שנייה ברציפות היא די סלולה, כשהמשוכה הגבוהה ביותר תרתי משמע תהיה אלכסנדר זברב.

אלקראס יעשה דרך לא פשוטה, כשברבע הגמר צפוי להתמודד מול התקווה המקומית, בן שלטון וההגשות העוצמתיות ביותר שלו.

דווקא משחקי הסיבוב הראשון מעניינים מאוד - נובאק, שלא עשה הכנה על המשטח הקשה, ישחק מול לרנר טיין הכוכב הצעיר של ארצות הברית וקרלוס אלקראס יתמודד מול הסרב בוט המקומי, ריילי אופלקה והכובע הוורוד.

