"גדי קינדה לנצח": המדים החדשים של אשדוד

רגע לפני שעונת 2025/26 בליגת העל יוצאת לדרך, מ.ס אשדוד הציגה היום (חמישי) את מדי הבית החדשים שלה לעונה ועשתה זאת עם מחווה מרגשת לשחקן הקבוצה בעבר, גדי קינדה ז”ל.

באשדוד הציגו את החולצה בהשתתפות אחיו בני קינדה, כשעל החולצה יהיה הכיתוב “גדי קינדה לנצח”, לצד המספר שהיה מזוהה איתו באשדוד, 8, שיופיע הפוך, אינפיניטי - המסמל את המסר: נצחיות ואינסוף.

בנוסף לשחקני הקבוצה הבוגרת, גם מאות הילדים במחלקת הנוער של המועדון - המקום שבו גדי צמח, התחנך וגדל, ילבשו את אותה החולצה, להנצחתו של גדי קינדה ז”ל.

הכיתוב על המדים החדשים של אשדוד לזכר גדי קינדה (באדיבות המועדון)