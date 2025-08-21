יום חמישי, 21.08.2025 שעה 19:35
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

אלמוג כהן: הריב עם שועה? מה שהיה לא מעניין

המנהל המקצועי של בית"ר במסיבת העיתונאים לרגל פתיחת העונה: "התחייבתי שלא אכנס לזה, רחוק ממני". יצחקי: "אליפות זו לא מילה גסה, רוצים להתקדם"

|
אלמוג כהן (שחר גרוס)
אלמוג כהן (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים תפתח את העונה שלה בליגת העל ביום שני מול בני סכנין. היום (חמישי) קיימה הקבוצה מסיבת עיתונאים, כשלצד המאמן ברק יצחקי התייצבו גם המנהל המקצועי אלמוג כהן והבעלים ברק אברמוב והתייחסו לכלל הסוגיות הבוערות.

ברק יצחקי אמר: “אני לא חושב שאליפות זו מילה גסה. אנחנו צריכים גם להיות ריאליים ולהבין שהמועדון רוצה להתקדם כל שנה, וכשהמועדון יהיה מוכן לומר את המילה אליפות הוא יגיד אותה. בשביל זה צריך להמשיך לעבוד מאוד קשה, אולי לזמן הקרוב זו מילה גדולה, אבל בשנים הקרובות יהיה אפשר לומר את זה”.

בנוגע לעומר אצילי: “אצילי שחקן מאוד חשוב, שינינו מערך משנה שעברה והחדש יותר מתאים לו. יש לו ערך מוסף על המגרש, הוא קילר. יש לו יכולות הבקעה ובישול שהוא הראה בכל שנה ששיחק בישראל. אני מקווה שימשיך בכושר הזה ויעזור לקבוצה”.

ברק יצחקי (שחר גרוס)ברק יצחקי (שחר גרוס)

עוד הוסיף המאמן: “אנחנו רואים את ההתקדמות של מספר שחקנים צעירים, ומי שיהיה טוב ישחק. מאוד חשוב לפתח במחלקות הנוער, או למצוא שחקנים מחוץ למועדון בגיל צעיר, לפתח אותם ואולי בעתיד למכור אותם. גם העבודה שאנחנו עושים במחלקת הנוער תורמת לזה. אנחנו עוד לא שם, אבל התהליך שנעשה יגרום לזה ששחקנים צעירים ממחלקת הנוער יהוו חלק חשוב מהקבוצה הבוגרת”.

אלמוג כהן על הבלם החדש לוקה גדראני: “אני עוקב אחריו הרבה זמן, הוא שחקן הרכב קבוע בליגה ולפני הפציעה שלו שיחק קבוע בכל המשחקים. אני חושב שהוא שחקן שמאוד יעזור לנו, הייתה לנו הזדמנות עם סיום החוזה ולחצתי שזה יקרה כי הוא יכול לשפר את ההגנה. צריך להבין שמשחק ההגנה לא תלוי רק בהגנה, אלא בכל הקבוצה. אנחנו צריכים לשפר את זה ושכל הקבוצה תיתן אקסטרה בחלק ההגנתי”.

ברק יצחקי, ברק אברמוב ואלמוג כהן (שחר גרוס)ברק יצחקי, ברק אברמוב ואלמוג כהן (שחר גרוס)

בנוגע לזרים בסגל: “לא דיברנו על זה, יכול להיות שנביא שמונה זרים, כרגע מחפשים עוד זר אחד בטוח. שמנו דגש גדול ברכש על ההגנה, גם על שחקני הגנה וגם שחקנים שההגנה היא צד בולט אצלם”.

על כך שכבר יש ביקורת עליהם: “אנחנו חיים במדינה ביקורתית. לוקח הרבה זמן לזרים להתאקלם במדינה חדשה ויש הרבה זרים שהיו מצוינים ולקח להם זמן להתאקלם. הזרים שהבאנו מתאימים לדרך שבה אנחנו רוצים לשחק בצורה טובה יותר”.

על התקרית עם ירדן שועה: “התחייבתי לעצמי שלא אכנס לזה, מה שהיה היה וממשיכים קדימה. אלה דברים שרחוקים ממי שאני, אני איש דשא, איש מקצוע, שלא מתייחס למסביב. לצערי התקרית קרתה, היום הוא התאמן מצוין וגם קיבל את העונש כמו שצריך. מפה מה שהיה לא מעניין”.

אלמוג כהן וירדן שועה (רדאד גאלמוג כהן וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

האם האמין שבזמן קצר יצליח לבנות סגל ברמה שיש כיום: “אני פנטזיונר, אני ‘אובר’ מגזים ‘אובר’ מדמיין, ודמיון יוצר מציאות. הסיטואציה הייתה אחרת, אבל זה היופי כשמתמידים, אפשר להגיע למה שדמיינת, ואני בטוח שזו רק ההתחלה. אני חושב שיצחקי בדרך להתפתח להיות אחד המאמנים המובילים בכדורגל הישראלי”.

