כדורגל עולמי

"בברצלונה ואלוורדה לא דיבר איתי 7 חודשים"

אקס הקטלונים, הבלם הקולומביאני יירי מינה, דיבר על תקופתו במועדון: "ריאל הייתה בתמונה, לא רציתי לעזוב". השיחה עם מוריניו ומי פצע אותו באימון?

|
יירי מינה (IMAGO)
יירי מינה (IMAGO)

בינואר 2018, יירי מינה חתם לחמש שנים בברצלונה. באוגוסט של אותה השנה אחרי חצי עונה בלבד, הוא כבר נפרד מהקטלונים ועשה את המעבר לאברטון. למרות שסיים את אותה עונה עם אליפות, הבלם הקולומביאני לא יזכור לטובה את אותה תקופה בה רשם 6 הופעות בלבד, כאשר גם אוהדי הבלאוגרנה זוכרים רכש שהוא בעיקרו מוזר ופחות מבטיח בלשון המעטה.

כיום, מינה משחק בקליארי מהליגה האיטלקית ובראיון כנה ל’גאזטה’, הוא שיתף את סיפורו האישי וגם התייחס לזמנו בבארסה: “כשהייתי ילד, כתבתי על הקיר בבית – ‘אני רוצה להיות שחקן כדורגל’. הלכתי לכל כך הרבה מבחנים ושם דחו אותי, אמרו לי שאני גרוע ורזה מדי. אבל תודה לאל בסוף הצלחתי, הייתה לי מוטיבציה לעזור למשפחה שלי”.

בקטלוניה הוא החת מפלמייראס הברזילאית, כשהוא בן 24: “האמת שגם ריאל מדריד הייתה בתמונה, אבל רציתי לשחק בברצלונה. המאמן היה ארנסטו ואלוורדה (מאמן אתלטיק בילבאו בהווה), הוא דיבר איתי רק ביום הראשון. אחר כך במשך שבעה חודשים לא החלפנו מילה, שיחקתי מעט מאוד וסבלתי מפציעה בכף הרגל אחרי עבירה של איבן ראקיטיץ’ באימון”.

יירי מינה בנבחרת קולומביה (רויטרס)יירי מינה בנבחרת קולומביה (רויטרס)

מינה חשף מה קרה כשעזב את הבלאוגרנה: “אני רציתי לעזוב, למרות שהאוהדים אהבו אותי”, הוא טען והמשיך: “ז’וזה מוריניו אימן אז את מנצ’סטר יונייטד והוא התקשר אליי, אבל הייתי צריך להתאושש. מרקו סילבה שכנע אותי לחתום באברטון, אבל הוא גם אמר לי שאם אלך לנבחרת – אני לא אשחק. לא הייתי מוכן לוותר על לשחק עבור קולומביה”.

בקליארי, הבלם כבר נחשב לעוגן משמעותי יותר בחולייה האחורית ומקבל את המפתחות. בעונת 2024/25 האחרונה, הוא רשם 31 הופעות בסרייה א’, שכללו 2,576 דקות. הוא אפילו כבש שער אחד במחזור ה-37, זאת בניצחון של קבוצתו 0:3 על וונציה.

