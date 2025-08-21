ז'ול קונדה: לאמין ימאל ראוי לזכות בכדור הזהב

ברצלונה ממשיכה לחשוב על העתיד וההווה של הקבוצה. אחרי שכבר האריכה הקיץ את חוזיהם של לאמין ימאל, ראפיניה ו-וויצ’ך שצ’סני, הגיע תורו של המגן הימני שלה, ז’ול קונדה, שחתם היום (חמישי) עד 2030 בבירת קטלוניה. בסיום האירוע הצרפתי העניק ראיון חגיגי לתקשורת וסיפק כמה ציטוטים מעניינים.

קונדה דיבר על הרצון לחזור למגרש המיתולוגי של בארסה: “יש לנו התרגשות גדולה, אנחנו יודעים שהמועדון עבר זמנים לא פשוטים אבל עכשיו הכל הולך בכיוון הנכון. אנחנו חולמים לחזור לשחק בקאמפ נואו, הוא הבית שלנו. זה אצטדיון היסטורי וגדול מאוד”.

המגן התייחס גם לליגת האלופות: “זה לא כישלון שעוד לא זכינו בזה, אבל ברור שהמטרה שלנו היא להניף את הגביע. זו התחרות הכי מרגשת, הכי רלוונטית והכי גדולה. כולנו חולמים לזכות בה. אני רואה בזה כמטרה ולא כאובססיה”.

ז'ול קונדה בהארכת החוזה (IMAGO)

שער הניצחון נגד ריאל בגביע המלך: “אני לא רואה את זה כנקודת מפנה לקריירה, אלא כרגע יפהפייה. בדרך כלל החלוצים הם אלו שמקבלים את התהילה, אז זה היה נחמד להיות הגיבור באותו היום. זה היה יום מיוחד מאוד עבורי”.

הצרפתי נשאל, איך לא, על לאמין ימאל: ”פוגע בקבוצה? ממש לא. הוא עושה פחות הגנה כי הוא צריך את האנרגיה כדי שיוכל לעשות את ההבדל למעלה. לא אכפת לי אם אצטרך לרוץ יותר כשהוא נותן הופעות כאלה. יש לנו יחסים טובים מאוד, הוא יוצא דופן ומבריק, אבל מעל הכל הוא שחקן קבוצתי”.

ג'ולס קונדה מדבר לתקשורת (IMAGO)

על האם מגיע למספר 10 של בארסה לזכות בכדור הזהב: “אתה מסבך אותי קצת, כי גם (אוסמן) דמבלה מועמד והוא חברי לנבחרת צרפת. אם לאמין יזכה זה כי הוא ראוי לכך, ברור. אבל מגיע לו כמו לעוד הרבה שחקנים שהייתה להם עונה נהדרת”.