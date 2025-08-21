יום חמישי, 21.08.2025 שעה 19:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים

תרד ללאומית? לקריית גת אין כרגע איפה לארח

בתקנון החדש יש צורך לדשא רגיל, ולאלופה ב-5 השנים האחרונות יש מתקן חדש אבל עם סינטטי. כרגע: המועדון לא רשם אף מקום. סבאג: "אשמח לשמוע פיתרון"

|
מ.ס קריית גת (שחר גרוס)
מ.ס קריית גת (שחר גרוס)

האם אלופת המדינה בחמש השנים האחרונות בליגת העל בכדורגל נשים, מ.ס קריית גת, תאלץ לרדת לליגה הלאומית ולא לשחק בליגה הבכירה? זה נראה ככה. הסיבה היא שלאלופה אין מגרש עם דשא רגל כפי שדורש התקנון, ושאכן הקבוצה בדרך לליגה השנייה. המועדון זכה ב-7 מתוך 9 האליפויות האחרונות, וייתכן שהשנה יהיה אפשר לקחת לה את הכתר, אבל לא בצורה ספורטיבית.

ההתאחדות לכדורגל העבירה בתקנון שהחל מהעונה בליגה הבכירה לנשים כל קבוצה צריכה לארח באצטדיון עם דשא רגיל, אבל מסתבר שגם את התקנון הזה כופפו ונתנו לקבוצות אפשרות לשחק גם במתקן אימונים עם דשא רגיל. לקריית גת יש מתקן חדש בכרמי גת, אבל במקרה שלה יש דשא סינטטי וכרגע אין אישור לשחק בו.

משה סבאג, האיש החזק בקריית גת, אמר ל-ONE בעניין: “בהתחלה העבירו את התקנה שצריך אצטדיונים, אחרי זה קטמון וחדרה בכו אז עשו הנחה ואמרו לפני כמה ימים שאפשר גם מתקנים עם דשא. אני מבין את התקנה לגבי דשא סינטטי, אבל יש לנו דשא סינטטי חדש, מתקן אימונים הכי מפואר שיכול להיות ובגלל שהדשא חדש אז הוא גם לא חם. שיחקנו באירופה שחצי מהמקומות שהיינו בהם, כולל גביעי אירופה, יש דשא סינטטי, לנו יש מקום חדש מהניילון, אבל זה לא מספיק”.

שחקניות קריית גת חוגגות (שחר גרוס)שחקניות קריית גת חוגגות (שחר גרוס)

עוד אמר סבאג: “לקחת לקריית גת את האליפות בדרך הזו? פניתי לכל מי שאפשר ואין לנו אצטדיונים פנויים, לא קיבלתי מענה מאף מקום שאפשר לשחק בו. ביקשתי את עזרת ההתאחדות, אך לא קיבלתי מענה ואם זה מה שיקרה אז נאלץ לא לשחק בליגת העל, אין לנו פיתרון אחר, אם למישהו יש פיתרון אני אשמח לשמוע. וחבל שאחרים פונים ומכופפים להם וזה בסדר”.

במכתב שנשלח ממנהלת ענף כדורגל נשים לסבאג נרשם: “בהמשך לפניות החוזרות ונשנות של ההתאחדות לכדורגל לעניין רישום מגרש ביתי לקבוצת הנשים הבוגרת, נכון למועד כתיבת מכתב זה טרם נרשם על ידכם מגרש ביתי כנדרש בתקנון. יובהר, כי רישום מגרש ביתי הינו חובה רגולטורית ומהווה תנאי בסיסי להשתתפות הקבוצות במסגרות הליגות”.

עוד נכתב: “הימנעות מרישום כאמור עלולה להוות הפרה של תקנוני ההתאחדות ולגרור צעדים משמעתיים וארגוניים, לרבות אי קיום משחקים, קנסות והשלכות נוספות. לפיכך, נבקשכם להמציא באופן מיידי ולא יאוחר מיום 27.08.2025 את פרטי המגרש הביתי הרשמי של המועדון על מנת שנוכל לעדכן את מערכת המשחקים ולפעול בהתאם. אי עמידה בדרישה זו תיחשב כהפרת חובתכם התקנונית ותביא לנקיטת צעדים בהתאם לכללים החלים”.

"מצפה מאנשים לשמור על איפוק"
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */