יום חמישי, 21.08.2025 שעה 18:48
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31סנדרלנד2
30-31טוטנהאם3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
30-11לידס7
11-11ברייטון8
11-11פולהאם9
10-01אסטון וילה10
10-01צ'לסי11
10-01קריסטל פאלאס12
10-01ניוקאסל13
01-01אברטון14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ברנלי18
03-01ווסטהאם19
04-01וולבס20

ג'רמי פרימפונג בחוץ עד לאחר פגרת הנבחרות

המגן הימני, שהגיע הקיץ לאלופת אנגליה מלברקוזן, נפצע במהלך משחק הפתיחה של הפרמייר ליג מול בורנמות' ויחמיץ את צמד המשחקים מול ניוקאסל וארסנל

|
ג'רמי פרימפונג (IMAGO)
ג'רמי פרימפונג (IMAGO)

שריקת הפתיחה לעונת הפרמייר ליג החדשה יצאה לדרך בשבוע שעבר, וכבר מתברר כי אחד השחקנים המשמעותיים שהגיעו הקיץ לממלכה נפצע במשחקו הראשון וייעדר לתקופה הקרובה.

מדובר במגן החדש של האלופה ליברפול, ג'רמי פרימפונג, שיצפה בחבריו מהצד עד לאחר פגרת הנבחרות בספטמבר.

משמעות הדבר היא שהמגן ההולנדי - שצלע מהמגרש במהלך משחק הפתיחה של הפרמייר ליג נגד בורנמות' - יחמיץ את המשחקים של הרדס נגד ניוקאסל ביום שני, ואת ארסנל ביום ראשון שלאחר מכן.

גג'רמי פרימפונג בחימום. יצפה בחבריו מהצד (רויטרס)

מאמנו, ארנה סלוט, התייחס לדברים ואמר: "הצוות הרפואי צדק לחלוטין לגבי ג'רמי, כאשר אמר לי שאני צריך להוריד אותו כי הוא בחוץ עד סוף פגרת הנבחרות. אני חושב שספגתי קצת ביקורת על כך שהוצאתי אותו. הצוות הרפואי הרגיש שיש לו בעיה בשריר הירך האחורי. זו הייתה החלטה טובה להוריד אותו, אחרת הוא היה עלול להיעדר זמן רב יותר. אנחנו מצפים שהוא יחזור אחרי פגרת הנבחרות”.

מחליפו קונור בראדלי גם הוא פצוע כרגע, אבל סלוט אמר שהוא חזר לאימונים עם הקבוצה הבוגרת ביום חמישי. ג'ו גומז הוא אופציה נוספת למגן ימני בסגל.

"קונור שיחק איתנו כמה דקות היום, בפעם הראשונה", הוסיף סלוט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
