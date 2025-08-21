בלתי נשחק, בלתי נלאה: לבנדובסקי רוצה חסינות

רוברט לבנדובסקי חוגג היום את יום הולדתו ה־37, אבל מבט ביכולת ובמצב הפיזי שלו לא יסגיר זאת. החלוץ הפולני של ברצלונה נראה כאילו הוא חווה נעורים שניים, בעונתו הרביעית בקבוצה הקטלונית. מאז שהגיע בקיץ 2022, ההימור הגדול של ז’ואן לאפורטה, הוא הפך לאחד השחקנים המרכזיים שהחזירו את בארסה לצמרת, עם אליפויות, גביע מלך ושני סופר קאפ ספרדיים.

לא היה ספק לגביו. לבנדובסקי הוא חלוץ טבעי, סקורר שנולד לשבור שיאים: 555 שערים ב־715 משחקים בקריירה, שבע זכיות בתואר מלך השערים בבונדסליגה בין דורטמונד לבאיירן מינכן, וללא ספק אחד מחלוצי הדור. הוא עזב את אזור הנוחות בגרמניה כדי להמר על ברצלונה מקרטעת, וזכה בגדול.

כבר בעונתו הראשונה בקטלוניה סיים כמלך שערי הליגה עם 23 כיבושים והוביל את צ’אבי לתואר האליפות. בעונתו השנייה המשיך להיות הכובש המצטיין, גם אם היכולת הכללית לא הייתה יציבה. היחסים עם צ’אבי הלכו והידרדרו, אך בסופו של דבר המאמן עזב ולבנדובסקי נשאר. אז נכנס לתמונה האנזי פליק, האיש תחתיו רשם את עונת השיא שלו בבאיירן, והפולני שוב פרח: 42 שערים בכל המסגרות בעונה אחת.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

כעת, בעונתו הרביעית, פליק שומר לו תפקיד מעט משני יותר, עם חלוקת דקות לצד פראן טורס. אבל לבנדובסקי, על אף גילו, לא מתרגש ואף שואף לשפר את המספרים שלו. "מדברים הרבה על הגיל שלי, על זה שאני מזדקן, אבל אין לי בעיה עם זה", אמר לאחרונה ל־ESPN. "אני גאה בגיל שלי. הניסיון חשוב לא פחות מהכל".

לבנדובסקי משתייך לקבוצה קטנה מאוד של שחקנים ששיחקו בברצלונה גם אחרי גיל 37: דני אלבס הופיע עד גיל 39, חוסה פינטו עד 38 ואלכסנקו עד 37. עכשיו מגיע תורו של הפולני להיכנס לרשימה היוקרתית הזו. את העונה הקרובה הוא עשוי לפתוח רשמית מול לבאנטה אחרי שקצב ההחלמה שלו התקדם בצורה מצוינת, כשהצפי היה שיחמיץ את שלושת מחזורי הפתיחה.

שני עשורים בצמרת

קשה להאמין, אבל הקריירה המקצוענית של לבנדובסקי החלה כבר ביולי 2007, כשלאמין ימאל, שותפו הנוכחי בחדר ההלבשה, היה תינוק בן שבועיים בלבד. מאז, עברו כמעט שני עשורים ברצף של רמות עליונות. את דרכו החל בז’ניץ' פרושקוב מהליגה השנייה בפולין, משם קפץ ללך פוזנן, שם כבר כבש 32 שערים ב־58 משחקי ליגה.

עדיין בטופ בגיל 37. לבנדובסקי (IMAGO)

היכולת הזו פתחה לו את הדלת לגרמניה, והשאר היסטוריה. בדורטמונד ובבאיירן מינכן שיחק 384 משחקי ליגה והבקיע 312 שערים, 74 בצהוב־שחור ו־238 באדום. בגרמניה אסף תארי אליפות, גביעים ותארי מלך שערים שהפכו אותו לאגדה עוד לפני שעבר לספרד.

מכונת שערים גם בספרד

בברצלונה, הפולני ממשיך לייצר מספרים אדירים: 23 שערים בעונת הבכורה, 19 בעונה השנייה ו־27 בשלישית, סך הכל 69 שערי ליגה ב־3 עונות, ו־101 שערים בכל המסגרות מאז הגיע. בעונה שעברה כבש 27 שערים ב־34 משחקים, ולא רק זאת, הוא היה גם השחקן בליגה הספרדית עם הכי הרבה שערים מכריעים (10), כלומר כאלה שהכריעו משחקים והביאו נקודות.

בלתי נלאה

כשהוא חוגג 37 אביבים, לבנדובסקי מציב רף חדש לחלוצים בני דורו. לא רק בכישרון ובטכניקה, אלא גם בכוח המנטלי ובטיפול היומיומי בגוף, כמו כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי, הוא ממשיך להיות רלוונטי בגיל שבו אחרים כבר מזמן תלו את הנעליים. לבנדובסקי עדיין רעב, עדיין חד, ועדיין בלתי נלאה. אחרי שני עשורים בצמרת הכדורגל האירופי, נדמה שהסיפור של החלוץ הפולני עוד רחוק מלהסתיים.