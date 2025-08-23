אומנות המכירה ביוקר: המאסטרים בניפוח מחירים

שוק ההעברות הפך למופע עבור אוהדי הכדורגל וחובביו. כולם מצפים בקוצר רוח למהלכים שהמועדונים שלהם יבצעו בקיץ, רכישות ועזיבות. אבל מה שהם לא יודעים אלו הקשיים שמועדוניהם ייתקלו בהם אם ירצו להחתים שחקן מקבוצות שנחשבות קשות במיוחד במשא ומתן. ייתכן שבסוף הם ישיגו את השחקן, אך לא לפני שייכנעו למיומנותם של מאסטרים בניפוח מחירים.

אייאקס: חלון הראווה היוקרתי של אירופה

אייאקס ידועה כבר שנים כמי שמפיקה את המקסימום ממחלקת הנוער שלה. מדובר במפעל כדורגל שלא מפסיק לעבוד, וכמעט כל שחקן שמצליח לבלוט אצלה, נמכר במחיר מופקע. אחרי עונת 2018/19, בה הפתיעה אייאקס והגיעה עד חצי גמר ליגת האלופות, הפכה הקבוצה למוקד עניין מרכזי עבור ענקיות היבשת. מתוכה יצאו בין היתר מתייס דה ליכט שנמכר ליובנטוס ב-85.5 מיליון אירו כששוויו היה מוערך בכ-75 מיליון, ופרנקי דה יונג שעבר לברצלונה ב-86 מיליון אירו, כמעט פי שניים מהערכת שווי השוק שלו באותה תקופה.

אנתוני נמכר למנצ’סטר יונייטד תמורת 90 מיליון אירו, סכום אדיר ביחס לשוויו שעמד אז על 35 מיליון בלבד. גם ליסנדרו מרטינס, שנרכש על ידי יונייטד ב-57 מיליון אירו כששוֹויו הוערך ב-32 מיליון, מגלם את היכולת של אייאקס למכור ביוקר. לא צריך ללכת רחוק: הקיץ האחרון הביא את מכירתו של המגן ג'ורל האטו לצ'לסי תמורת 45 מיליון אירו, בזמן שהוערך בכ-35 מיליון בלבד.

אייאקס יודעת איך לעשות קופה. דה יונג (רויטרס)

מונאקו: ממירה הבטחות למיליונים

מונאקו היא אולי המומחית הגדולה ביותר בצרפת בלקחת שחקנים צעירים, לפתח אותם ולהפוך אותם למכונות כסף. המקרה המובהק ביותר הוא כמובן קיליאן אמבפה. בגיל 17 בלבד, כשהוערך ב-35 מיליון אירו, נמכר לפ.ס.ז' תמורת סכום דמיוני של 180 מיליון אירו. בדיעבד, ההשקעה השתלמה לצרפתים, והיום כשהוא בריאל מדריד ערכו זהה בדיוק.

אבל אמבפה הוא היוצא מן הכלל. ברוב המקרים, השחקנים שנמכרו במחירים מנופחים לא הצליחו לשחזר את ההצלחה. אנתוני מרסיאל, למשל, שיחק שנתיים במונאקו לפני שנמכר למנצ’סטר יונייטד ב-60 מיליון אירו, בזמן שהוערך ב-8 מיליון בלבד. היום, בגיל 29, שוויו אפילו נמוך מכך. גם חאמס רודריגס, שהבריק במונדיאל 2014 ונמכר לריאל מדריד ב-75 מיליון אירו בעוד ששוויו עמד על 35 מיליון, לא הצליח לעמוד בציפיות.

עסקאות אחרות כוללות את אורליאן טשואמני שעבר לריאל מדריד ב-80 מיליון אירו כששוויו היה 60 מיליון, ואת תומא למאר שנמכר לאתלטיקו מדריד ב-72 מיליון אירו לעומת שווי של 65 מיליון בלבד.

טשואמני (רויטרס)

בנפיקה: מלכת הסקאוטינג

בנפיקה בנתה לעצמה מודל עסקי חד וברור, רכישת כישרונות צעירים במחיר נמוך, ניפוח ערכם בליגה המקומית שאינה מהתחרותיות באירופה, ואז מכירה במחירים אסטרונומיים. זהו מתכון שהפך אותה בשנים האחרונות לאחת הקבוצות הרווחיות ביותר בעולם.

ז’ואאו פליקס, למשל, נמכר לאתלטיקו מדריד ב-127 מיליון אירו בזמן שהוערך בכ-70 מיליון. אנזו פרננדס הגיע מצ’לסי בסכום דמיוני של 121 מיליון אירו כששוויו היה 55 מיליון בלבד. גם דרווין נונייס נמכר לליברפול ב-85 מיליון אירו, יותר מפי 1.5 מהערכת השוק שעמדה על 55 מיליון.

רובן דיאס נמכר למנצ’סטר סיטי ב-72 מיליון אירו כששוויו היה 35 מיליון, בעוד גונסאלו ראמוס עבר לפ.ס.ז' ב-65 מיליון אירו לעומת הערכת שוק של 50 מיליון. הדוגמאות הללו רק מחזקות את מעמדה של בנפיקה כקבוצה שמצליחה פעם אחר פעם להפוך השקעות קטנות לרווחים עצומים.

בנפיקה עשתה עליו רווח גדול. גונסאלו ראמוס חוגג (רויטרס)

ריאל מדריד: האורחת הבלתי צפויה

ריאל מדריד מעולם לא נחשבה למועדון שמוכר שחקנים ביוקר, אך בעשור האחרון היא הוכיחה שהיא יודעת היטב למכור ברגע הנכון. כריסטיאנו רונאלדו נמכר ליובנטוס ב-117 מיליון אירו כששוויו עמד על 100 מיליון. זה היה מהלך שזעזע את האוהדים, אך בפועל רונאלדו לא הצליח לשחזר את מספרי השערים האדירים שלו באיטליה, בעוד שריאל מדריד זכתה בליגת האלופות גם לאחר שעזב.

גם אנחל די מריה נמכר למנצ’סטר יונייטד ב-75 מיליון אירו לעומת שווי של 50 מיליון, וקאסמירו נמכר לאותה יונייטד ב-70 מיליון אירו בזמן שהוערך ב-40 מיליון בלבד. אלברו מוראטה נמכר לצ’לסי ב-66 מיליון אירו לעומת שווי של 40 מיליון, ואפילו מסוט אוזיל נמכר לארסנל ב-45 מיליון אירו, יותר משוויו בפועל.

גם ריאל יודעת למכור בסכומים גבוהים. קאסמירו (IMAGO)

קבוצות נוספות

גם קבוצות אחרות יודעות לשחק את המשחק. דורטמונד, למשל, עם עסקאות ענק כמו אוסמן דמבלה, ג’יידון סאנצ’ו וג’וד בלינגהאם. שחטאר דונייצק בנתה לעצמה שם בזכות יצוא בלתי פוסק של ברזילאים, עם מיקאילו מודריק שנמכר לצ’לסי ב-70 מיליון אירו כדוגמה הבולטת.

ובשנים האחרונות הצטרפה לחגיגה גם איינטרכט פרנקפורט, שהצליחה בתוך שנתיים בלבד להרוויח סכומי עתק ממכירת עומאר מרמוש (75 מיליון אירו), הוגו אקטיקה (95 מיליון) ורנדאל קולו מואני (95 מיליון).