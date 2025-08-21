בליץ', דוידה ומדמון בהרכב מכבי ת"א לדינמו קייב

קרובה לקמפיין אירופי. מכבי תל אביב תפגוש הערב (חמישי) ב-21:15 את דינמו קייב למשחק הראשון מתוך שניים בשלב הפלייאוף של מוקדמות הליגה האירופית. הצהובים “מארחים” את האוקראינים בסרביה, בתקווה להשיג מקדמה חשובה לגומלין כמובן – כדי להתקרב לשלב הליגה של המפעל השני בחשיבותו במסגרות אופ”א.

זמן קצר לפני שאמור היה לצאת לדרך המפגש, מכבי ת”א הודיעה כי שריקת הפתיחה נדחתה ברבע שעה בשל מזג אוויר סוער בסרביה. כלומר, המשחק שצריך היה להתחיל ב-21:00, ייצא לדרך ב-21:15.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, הייטור, עלי קמארה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ', איסוף סיסוקו, דור פרץ, אושר דוידה, שגיב יחזקאל ואלעד מדמון.

הרכב דינמו קייב: רוסלן נשרט, אולכסנדר קראבייב, כריסטיאן בילובאר, טאראס מיחאבקו, קוסטיאנטין ויווצ'רנקו, אולכסנדר פיכאליונוק, מיקולה מיכאלנקו, מיקולה שאפארנקו, אנדריי ירמולנקו, ולדיסלב ואנאט, ולדיסלב ואנאט.

דור פרץ ואלעד מדמון (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

כזכור, החבורה של ז’רקו לאזטיץ’ גברה על חאמרון ספרטנס פעמיים בסיבוב הקודם של המוקדמות, בסיכום כולל של 2:5, למרות שהציגה יכולת לא מספיק משכנעת. כעת, כשהיא עומדת בפני עידן חדש בחלק הקדמי שלה לאחר מכירת דור תורג’מן והעזיבה הקרובה של ווסלי פטאצ'י, חובת ההוכחה עליה.

הקבוצות נפגשו ארבע פעמים בעבר, כאשר אלופת ישראל לא ניצחה אף משחק מביניהם. פעמיים המשחקים לא הוכרעו והסתיימו בתיקו, כאשר בשני מקרים נוספים האוקראיניים גברו על יריבתם, בפעם האחרונה לפני כמעט עשור.