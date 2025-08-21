פותחים עונה: תאורה ושילוט חדישים בבלומפילד

כבכל עונה, גם עונת המשחקים הקרובה מביאה איתה שינויים ופיתוחים מכל מיני סוגים, בפרט הטכנולוגיים. חלק מאותם שינויים חלו באצטדיון בלומפילד, ועליהם הסבירה חברת היכלי הספורט של עיריית תל אביב יפו בהודעה לקראת פתיחת עונת המשחקים 2025/26 באצטדיון בלומפילד:

כמידי שנה אצטדיון בלומפילד נערך במהלך פגרת הקיץ לקראת עונת המשחקים שבפתח. השנה, מעבר להכנות הרגילות בוצע פרויקט להחלפת מערכת התאורה באצטדיון לתאורת לד מתקדמת ותאורה דקורטיבית בהשקעה עירונית של כ-5 מיליון ש"ח.

מערכת התאורה החדשה מסוג level A elite, מתאימה לתקן הכי גבוה של אופ"א ומיישרת קו עם האצטדיונים המובילים בעולם. בנוסף, הוחלפה מערכת השילוט במרחב הציבורי לשילוט לד מתקדם שייתן מענה והכוונה לקהל המגיע לאצטדיון.

אצטדיון בלומפילד מואר (עומרי סילבר)

כחלק מההערכות לעונת המשחקים יושם דגש על חוויית הצפייה לקהלים רחבים כולל משפחות וילדים ולשם כך בוצע תיאום עם המשטרה והפיקוח העירוני להמשך אכיפת איסור העישון (קנס של 1,000 ש"ח) וכן מתן קנסות מנהליים שמגיעים לעד 3,000 ש"ח על עבירות של סדר ציבורי כמו ירידה לכר הדשא, זריקת חפצים למגרש, הכנסת חומרים אסורים וכו'.

נציין כי בעונת המשחקים הקודמת, 2024/25, ניתנו בבלומפילד למעלה מ-100 דו"חות של 1,000 ש"ח למעשנים שעברו על החוק, ובנוסף ניתנו עוד עשרות אזהרות.



יצוין עוד כי במסגרת פנייתו של בלומפילד לקהלים נוספים והפיכתו לאייקון תרבותי-תיירותי, נפתח בקיץ פארק האקסטרים הנגיש סקייפילד אשר פועל לכל אורך השבוע, חוץ מבימי משחקים.

מאור בנימיני, מנכ"ל חברת היכלי הספורט, אמר: "אנו נרגשים לפתוח עונת משחקים נוספת בבלומפילד המחודש. עיריית ת"א יפו ממשיכה ומשקיעה בתשתיות מתקני הספורט העירוניים. פתחנו לאחרונה מחדש את האצטדיון הוותיק בשכונת התקווה, שדרגנו את אצטדיון בלומפילד והתאמנו אותו לדרישות אופ"א, לצד פתיחת פארק האקסטרים הראשון באצטדיון בישראל. אנו מייחלים לחזרתם של החטופים ולימים שקטים יותר שיאפשרו את חזרת המשחקים והתחרויות הבינלאומיות לכל מתקני הספורט העירוניים".