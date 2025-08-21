יום חמישי, 21.08.2025 שעה 16:50
כדורגל ישראלי

פותחים עונה: תאורה ושילוט חדישים בבלומפילד

כחלק מההכנות לעונה הקרובה, בוצע פרויקט באצטדיון בהשקעה עירונית של כ-5 מיליון שקלים. מנכ"ל חברת היכלי הספורט: "ממשיכים להשקיע בתשתיות מתקנים"

|
אצטדיון בלומפילד (ראובן שוורץ)
אצטדיון בלומפילד (ראובן שוורץ)

כבכל עונה, גם עונת המשחקים הקרובה מביאה איתה שינויים ופיתוחים מכל מיני סוגים, בפרט הטכנולוגיים. חלק מאותם שינויים חלו באצטדיון בלומפילד, ועליהם הסבירה חברת היכלי הספורט של עיריית תל אביב יפו בהודעה לקראת פתיחת עונת המשחקים 2025/26 באצטדיון בלומפילד:

כמידי שנה אצטדיון בלומפילד נערך במהלך פגרת הקיץ לקראת עונת המשחקים שבפתח. השנה, מעבר להכנות הרגילות בוצע פרויקט להחלפת מערכת התאורה באצטדיון לתאורת לד מתקדמת ותאורה דקורטיבית בהשקעה עירונית  של כ-5 מיליון ש"ח.

מערכת התאורה החדשה מסוג level A elite, מתאימה לתקן הכי גבוה של אופ"א ומיישרת קו עם האצטדיונים המובילים בעולם. בנוסף, הוחלפה מערכת השילוט במרחב הציבורי לשילוט לד מתקדם שייתן מענה והכוונה לקהל המגיע לאצטדיון.

אצטדיון בלומפילד מואר (עומרי סילבר)אצטדיון בלומפילד מואר (עומרי סילבר)

כחלק מההערכות לעונת המשחקים יושם דגש על חוויית הצפייה לקהלים רחבים כולל משפחות וילדים ולשם כך בוצע תיאום עם המשטרה והפיקוח העירוני להמשך אכיפת איסור העישון (קנס של 1,000 ש"ח) וכן מתן קנסות מנהליים שמגיעים לעד 3,000 ש"ח על עבירות של סדר ציבורי כמו ירידה לכר הדשא, זריקת חפצים למגרש, הכנסת חומרים אסורים וכו'.

נציין כי בעונת המשחקים הקודמת, 2024/25, ניתנו בבלומפילד למעלה מ-100 דו"חות של 1,000 ש"ח למעשנים שעברו על החוק, ובנוסף ניתנו עוד עשרות אזהרות.
 
יצוין עוד כי במסגרת פנייתו של בלומפילד לקהלים נוספים והפיכתו לאייקון תרבותי-תיירותי, נפתח בקיץ פארק האקסטרים הנגיש סקייפילד אשר פועל לכל אורך השבוע, חוץ מבימי משחקים. 

מאור בנימיני, מנכ"ל חברת היכלי הספורט, אמר: "אנו נרגשים לפתוח עונת משחקים נוספת בבלומפילד המחודש. עיריית ת"א יפו ממשיכה ומשקיעה בתשתיות מתקני הספורט העירוניים. פתחנו לאחרונה מחדש את האצטדיון הוותיק בשכונת התקווה, שדרגנו את אצטדיון בלומפילד והתאמנו אותו לדרישות אופ"א, לצד פתיחת פארק האקסטרים הראשון באצטדיון בישראל. אנו מייחלים לחזרתם של החטופים ולימים שקטים יותר שיאפשרו את חזרת המשחקים והתחרויות הבינלאומיות לכל מתקני הספורט העירוניים".

תאורת ושילוט לד חדישים בבלומפילד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */